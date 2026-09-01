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ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы
ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы - 01.09.2026 Украина.ру
ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы
Истребители-бомбардировщики ВКС России успешно применили новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части временно подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом утром 1 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-01T08:11
2026-09-01T08:11
2026-09-01T08:11
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Военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Приморск рассказал корреспонденту агентства, что вражеский объект был выявлен расчётом разведывательного беспилотника. Он же впоследствии и зафиксировал точность авиаудара обновлённым управляемым боеприпасом."Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в оккупированном Херсоне резко усложнилось", — рассказал Приморск.Он добавил, что в ближайшее время будет принято решение о нанесении повторного удара для полного уничтожения данного объекта.Российские корректируемые авиационные бомбы (оснащённые модулем планирования и коррекции) отличаются простотой производства и неприхотливостью в обслуживании. Они позволяют наносить чрезвычайно точные удары по целям, при этом самолёты не заходят в зону действия ПВО противника.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, вкс, вс рф, сво, спецоперация, авиаудары, херсон, херсонская область, всу, вооруженные силы украины, бомбардировка
Украина.ру, Россия, ВКС, ВС РФ, СВО, Спецоперация, авиаудары, Херсон, Херсонская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, бомбардировка
ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы
Истребители-бомбардировщики ВКС России успешно применили новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части временно подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом утром 1 сентября сообщает РИА Новости
Военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Приморск рассказал корреспонденту агентства, что вражеский объект был выявлен расчётом разведывательного беспилотника. Он же впоследствии и зафиксировал точность авиаудара обновлённым управляемым боеприпасом.
"Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в оккупированном Херсоне резко усложнилось", — рассказал Приморск.
Он добавил, что в ближайшее время будет принято решение о нанесении повторного удара для полного уничтожения данного объекта.
Российские корректируемые авиационные бомбы (оснащённые модулем планирования и коррекции) отличаются простотой производства и неприхотливостью в обслуживании. Они позволяют наносить чрезвычайно точные удары по целям, при этом самолёты не заходят в зону действия ПВО противника.
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