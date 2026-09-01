ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы - 01.09.2026 Украина.ру
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ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы
ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы - 01.09.2026 Украина.ру
ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы
Истребители-бомбардировщики ВКС России успешно применили новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части временно подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом утром 1 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-01T08:11
2026-09-01T08:11
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спецоперация
авиаудары
херсон
херсонская область
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Военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Приморск рассказал корреспонденту агентства, что вражеский объект был выявлен расчётом разведывательного беспилотника. Он же впоследствии и зафиксировал точность авиаудара обновлённым управляемым боеприпасом."Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в оккупированном Херсоне резко усложнилось", — рассказал Приморск.Он добавил, что в ближайшее время будет принято решение о нанесении повторного удара для полного уничтожения данного объекта.Российские корректируемые авиационные бомбы (оснащённые модулем планирования и коррекции) отличаются простотой производства и неприхотливостью в обслуживании. Они позволяют наносить чрезвычайно точные удары по целям, при этом самолёты не заходят в зону действия ПВО противника.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ВКС, ВС РФ, СВО, Спецоперация, авиаудары, Херсон, Херсонская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, бомбардировка

ВКС России при уничтожении объекта ВСУ в Херсоне применили новые КАБы

08:11 01.09.2026
 
© Фото : Минобороны России / Telegram
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Истребители-бомбардировщики ВКС России успешно применили новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части временно подконтрольного киевскому режиму Херсона. Об этом утром 1 сентября сообщает РИА Новости
Военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Приморск рассказал корреспонденту агентства, что вражеский объект был выявлен расчётом разведывательного беспилотника. Он же впоследствии и зафиксировал точность авиаудара обновлённым управляемым боеприпасом.
"Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в оккупированном Херсоне резко усложнилось", — рассказал Приморск.
Он добавил, что в ближайшее время будет принято решение о нанесении повторного удара для полного уничтожения данного объекта.
Российские корректируемые авиационные бомбы (оснащённые модулем планирования и коррекции) отличаются простотой производства и неприхотливостью в обслуживании. Они позволяют наносить чрезвычайно точные удары по целям, при этом самолёты не заходят в зону действия ПВО противника.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ.
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