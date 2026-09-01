https://ukraina.ru/20260901/gibel-yuzhnokoreyskogo-boinga-prichm-tut-ankoridzh-1082726802.html

Гибель южнокорейского "боинга": причём тут Анкоридж?

Гибель южнокорейского "боинга": причём тут Анкоридж? - 01.09.2026 Украина.ру

Гибель южнокорейского "боинга": причём тут Анкоридж?

Когда мы вспоминаем о гибели малазийского "боинга" над Донбассом логично вспоминать и о гибели южнокорейского "боинга" над Сахалином 1 сентября 1983 года. Сюжет во многом схож – в гибели самолёта обвиняется Россия и катастрофа служит нагнетанию напряжённости. Разница в том, что причастность России к катастрофе в Донбассе не доказана

2026-09-01T08:00

2026-09-01T08:00

2026-09-01T08:00

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В ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года авиалайнер Boeing-747 авиакомпании Korean Air Lines (KAL) выполнял рейс KAL 007 по маршруту Нью-Йорк – Анкоридж – Сеул. Самолёт отклонился на запад примерно на 500 км, вошёл в закрытое воздушное пространство СССР и пролетел над рядом военных объектов на Камчатке и Сахалине.Во время полёта над Камчаткой его сопровождали советские истребители, а над Сахалином он был перехвачен самолётом Су-15ТМ, пилотируемым подполковником Геннадием Осиповичем.Задачей советского лётчика было принудить самолёт-нарушитель к посадке на советский аэродром. Для этого истребитель сначала просигнализировал бортовыми огнями, произвёл обстрел по маршруту из пушки*, но не пытался выходить на связь (это требовало переключения на другую частоту и потери связи с землёй). Сам он опознал нарушителя как гражданский самолёт, но значения этому не придал – "самолёт гражданской модели легко переоборудовать для использования в военных целях"**. После обстрела "боинг" замедлил скорость, что лётчик расценил как манёвр уклонения от атаки (комиссия позже сочла следствием подъёма в другой эшелон).Потом был получен приказ на уничтожение, и лётчик выпустил две ракеты. "Боинг" рухнул в пролив Лаперуза, погибли все находившиеся на его борту 269 человек – 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Как следует из переговоров корейских лётчиков, они вообще не поняли, что что-то нарушили и были атакованы.Следствия трагедии были двойственные.В политическом плане гибель самолёта привела к резкому обострению международной напряжённости. Президент США Рональд Рейган, отлично зная, что ПВО СССР сочло самолёт разведывательным (американская разведка сразу же проинформировала об этом японскую), назвал происшествие "преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто" и "актом варварства и нечеловеческой жестокости".В США и Корее была развёрнута антисоветская кампания в СМИ, прошли массовые акции протеста, США ввели санкции (в частности был введён полный запрет на полёты "Аэрофлота" в США и закрыты его представительства). Всё это вполне вписалось в курс Рейгана на противостояние с "империей зла".Советская сторона упорно отрицала свою вину, утверждая, что рейс KAL 007 либо сам выполнял разведывательное задание, либо участвовал в операции американских спецслужб в качестве "наживки" (первое сейчас признано нереальным, второе – вероятным, но не подтверждённым). Об это было официально заявлено 9 сентября на пресс-конференции начальника Генштаба, маршала Николая Огарков. По словам посла СССР в США Анатолия Добрынина:"Андропов (генсек ЦК КПСС в ноябре 1982 – феврале 1984 года – Авт.) резко осудил "тупоголовых генералов, совсем не думающих о большой политике" и "поставивших наши отношения с США, столь трудно налаживаемые, на грань полного разрыва". Он считал, что это была провокация со стороны американских спецслужб, чтобы проверить нашу радиолокационную систему защиты в этом районе. Однако это нисколько не умаляло вины командования ВВС, не сумевшего посадить этот самолёт".Косвенным следствием произошедшего был успешный пролёт над территорией СССР самолёта Матиаса Руста в 1987 году – помня скандал 1983 года дежурные офицеры просто отказывались брать на себя ответственность за открытие огня по самолёту.С технической стороны:- 2 сентября 1983 года FAA(Федеральное управление гражданской авиации США) закрыло маршрут для гражданской авиации (запрет продержался месяц);- в 1986 году СССР, США и Япония создали единую систему слежения за движением авиатранспорта и прямой связи между диспетчерскими службами трёх стран над северной частью Тихого океана;- Рейган заявил о предоставлении система навигации GPS гражданским пользователям, что было окончательно сделано в мае 2000 года, когда американские военные позволили гражданским лицам получать точные навигационные данные.ICAO (Международная организация гражданской авиации) провела два расследования причин катастрофы – в 1983 и 1993 годах (в последнем случае были уже доступны поднятые советскими водолазами "чёрные ящики" и предоставленные российской стороной данные РЛС). В конечном итоге было установлено, что:- южнокорейский самолёт летел под управлением автопилота, который не был правильно настроен и не прошёл надлежащих проверок, т.е. – в отклонении виноват экипаж, но само оно было непредумышленным (фактически он летел по прямому маршруту от Анкориджа до Сеула, в то время как по правилам он должен был следовать над международными водами);- советская сторона считала, что перед ней американский самолёт-разведчик, но не убедилась в этом, потому что самолёт уже выходил из воздушного пространства СССР.Существует также множество альтернативных версий, согласно которым самолёт бы направлен в советское воздушное пространство сознательно, а по одной из них даже сбит американской ракетой уже над территорией Японии. Некоторые основания для таких версий есть – боевая часть ракеты Р-98М считается маломощной (40 кг вместе с готовыми поражающими элементами) и во время инцидента 20 апреля 1978 года, когда такой же ракетой был поражён южнокорейский "боинг" над Кольским полуостровом (летел он в… Анкоридж), самолёт уцелел и смог совершить вынужденную посадку.В России наиболее популярной является точка зрения, что речь идёт именно об операции американских и южнокорейских спецслужб и ни о каком неумышленном заходе в воздушное пространство СССР речи не было.Главным образом об этом говорит повторяемость событий – два пролёта южнокорейских пассажирских самолёта над советскими военными объектами ну никак не могу быть случайностью. Отдельная особенность – оба самолёта пилотировали бывшие лётчики ВВС РК (там это обычная практика, но для СССР была характерна специализация, когда военные лётчики служили в ВВС до конца лётной карьеры).Второй важный момент – именно в это время ситуация в северной части Тихого океана была напряжённой. Например, в апреле этого же года было групповое нарушение воздушной границы СССР в районе Малой Курильской гряды американскими штурмовиками A-7 Corsair II.Boeing-747 по профилю полёта не отличим от разведчика Boeing RC-135. Советская ПВО могла перепутать (собственно и перепутала) пассажирский самолёт с разведывательным. При этом южнокорейский самолёт в районе радиомаяка Бетел на Аляске действительно летел параллельным курсом с RC-135, а потом последовал по маршруту близком к тому, по которому должен был лететь KAL 007 (отметим, что сам номер рейса подозрительный…) Другое дело, что американские разведывательные самолёты, включая даже сверхскоростные SR-71 и А-12, после 1 мая 1960 года старались в воздушное пространство СССР не входить.Кроме того, в соответствии с мемуарами командующего войсками противоракетной и противокосмической обороны генерал-полковника Вольтера Красковского, полёт южнокорейского "боинга" был синхронизирован с полётом разведывательного спутника "Ferret-D".С военной точки зрения такой полёт позволяет провести разведку работы систем ПВО – характеристики и месторасположение "спящих" РЛС, скорость реакции командования и т.п. К тому же он прошёл над районом ещё не завершённого строительства комплекса РЛС ПВО.Справедливости ради надо указать, что именно в это время проводились испытания межконтинентальной ракеты. Их головные их части прилетают на полигон Кура на Камчатке и американская разведка наблюдала именно за ними – но не ясно, только или в том числе.С политической же точки зрения никогда не помешает представить русских кровожадными людоедами.P.S.: Анкоридж тут при том, что некоторые маршруты в него и из него проходят вдоль воздушного пространства России. Чистая география – никакой конспирологии. Но какое-то чувство недосказанности всё равно остаётся.* Позже в том, что обстрел выполнялся, сомневались – у Су-15 нет встроенной пушки, однако в обычный для дежурных полков комплект входил подвесной контейнер с пушкой ГШ-23. Другое дело, что у Осиповича он был снаряжён не трассирующими, а бронебойными снарядами – корейские лётчики стрельбу не заметили.** Лётчик до конца жизни считал, что сбитый им самолёт выполнял разведывательную миссию и пассажиров в нём не было.

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