https://ukraina.ru/20241024/1058318854.html

НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября

НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября - 24.10.2024 Украина.ру

НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октября

Западные СМИ сообщили, что страны НАТО не в восторге от членства Украины в Альянсе

2024-10-24T09:18

2024-10-24T09:18

2024-10-24T09:18

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По информации издании Politico, в администрации президента США уверены: большинство европейских государств не поддерживают идею членства Украины в НАТО."По словам высокопоставленного чиновника США, хотя Байден помог укрепить и расширить НАТО, а США - крупнейший донор Украины в области военной помощи, его администрация также считает, что большинство европейских столиц не поддержали бы движение к НАТО в краткосрочной перспективе. Чиновник заявил, что любое будущее приглашение в НАТО будет также связано с необходимыми реформами по борьбе с коррупцией на Украине", - указывалось в публикации.При этом издание сослалось на чиновников и дипломатов из стран-членов НАТО."По словам четырёх американских и натовских чиновников и дипломатов, которые на условиях анонимности поделились последними внутренними дискуссиями, Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Зеленского о немедленном приглашении к вступлению в НАТО", - сообщало издание.По его информации, ключевые члены НАТО обеспокоены тем, что это может спровоцировать войну с Россией."На сегодняшний день Альянс не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине", - заявила в комментарии Politico посол США в НАТО Джулианна Смит.Один из чиновников НАТО также заявил изданию, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания "прячутся" за США и Германией и с "неохотой" относятся к идее приглашения Киева в Альянс. Другой чиновник добавил, что эти страны абстрактно поддерживают идею, но будут более публично её отвергать, если она приблизится к осуществлению.Также издание сообщило, что Венгрия и Словакия открыто выступают против членства Украины в НАТО. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал средства ЕС на вооружение Украины и вышел из программы НАТО по предоставлению летальной помощи Киеву.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что вступление Украины в НАТО "станет хорошей основой для Третьей мировой войны". Он также сообщил, что никогда не поддержит присоединение Украины к Альянсу.В то же время, по информации Politico, страны Прибалтики и Польша, напротив, выступают за членство Украины в НАТО, однако эти "малые государства" должны уступать единому фронту Вашингтона и Берлина.При этом общавшиеся с изданием официальные лица заявили, что ни США, ни Германия не исключают вступления Украины в НАТО.Неделей ранее, 17 октября, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу в будущем."На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ней вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас – о хронологии", – отмечал генсек НАТО.По его словам, союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины."Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", – отметил Рютте.Ранее, в начале октября, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что на Западе всё чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в НАТО.""Сценарий Западной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев", - указывалось в публикации.Издание назвало эту модель "сценарием Западной Германии", т. к. до объединения Германии её западная часть — ФРГ — входила в НАТО, а восточная — ГДР — в Организацию Варшавского договора.По информации издания, западные союзники Украины уверены, что "значимые гарантии безопасности" могли бы лечь в основу урегулирования конфликта. Обсуждаемый план предполагает, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которыми владеет, но Запад не будет признавать их российскими.Украина же в тех границах, которые сложатся на момент заключения договоренностей, получит защиту со стороны стран НАТО по пятой статье Североатлантического договора. А затем Украина должна будет добиваться возвращения контроля на утраченными землями дипломатическим путём.При этом, по информации издания, против "западногерманской модели" выступали США, опасаясь втягивания в конфликт западных стран.До этого издание также цитировало бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который также заявлял, что существуют способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса территориями, на которые претендует, но которые не контролирует."Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – вспоминал экс-генсек НАТО.Другим примером, который привел Столтенберг, была Федеративная Республика Германия, которая рассматривала Германскую Демократическую Республику как часть большой Германии."У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию", - напоминал Столтенберг.Сама же ФРГ с 1955 года была и членом НАТО.При этом Столтенберг указывал, что при этом нужна чётко проведённая граница."Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – отмечал бывший генсек НАТО.При этом эту же позицию — возможность принятие Украины в НАТО без выхода первой на границы 1991 года — Столтенберг допуска ещё в бытность генсеком НАТО.Об отношении к Украине в мире - в статье Татьяны Стоянович "Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241023/1058312295.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, нато, politico, сша, украина, германия, йенс столтенберг, рютте, джо байден, ес