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Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября

Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября - 01.09.2026 Украина.ру

Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября

Столица Украины перестает быть тылом: Киев могут признать прифронтовой территорией. Между тем США и Россия решают судьбу Украины: без Киева и без права голоса. Демократы и республиканцы тем временем не хотят поддерживать санкции против РФ

2026-09-01T09:00

2026-09-01T09:00

2026-09-01T09:02

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марьяна безуглая

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Рада готовит статус прифронтовой зоны для КиеваКиев и Киевскую область уже в сентябре могут официально признать прифронтовыми территориями. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко, слова которого передает издание "Новости. Live".По утверждению парламентария, правительство Украины уже около двух недель работает над соответствующим постановлением. По его словам, этот статус будет предусматривать дополнительные льготы для бизнеса.То, что власти Киева всерьез рассматривают возможность придания столице статуса прифронтовой территории, говорит о многом. По сути, это признание того, что ситуация в украинской столице и ее окрестностях становится все более напряженной, а российские войска продолжают уверенно продвигаться вглубь страны.Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя происходящее в украинской столице, заявила, что облик Киева все больше напоминает Краматорск — город, который уже давно находится в зоне активных боевых действий. Статус прифронтовой территории — это не только льготы для бизнеса, но и признание того, что столица Украины перестала быть безопасным тылом. Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам и логистике ВСУ в Киевской области, а украинская ПВО, судя по всему, не в силах обеспечить надежную защиту даже столицы.Киев узнал о переговорах из СМИГлавной темой переговоров министра финансов США Скотта Бессента с российским коллегой Антоном Силуановым был мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, встреча состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" и носила ключевой характер для дальнейших контактов Вашингтона и Москвы.Ранее о переговорах сообщали американские телеканалы, а затем информацию подтвердили в Минфине США. Заместитель министра финансов Эрин Браун заявила Politico, что встреча прошла "продуктивно". По ее словам, Бессент и Силуанов обсуждали "план Трампа по установлению мира и экономическому росту". Представитель американского Минфина уточнила, что Бессент дал понять российскому коллеге: конфликт с Украиной должен закончиться, а США хотят "мирного урегулирования".При этом, как пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников, в Киеве о переговорах заранее не знали. Украинский режим, привыкший считать себя главным бенефициаром всей западной помощи, вновь оказался в роли стороннего наблюдателя, когда речь заходит о реальных решениях.Дональд Трамп, объясняя приглашение Силуанова на встречу G20, заявил, что США "хотят ладить со всеми". Однако, по данным Reuters, когда Силуанов попытался обсудить с Бессентом чисто экономические вопросы, представляющие взаимный интерес, американский министр заявил, что это станет возможно только после окончания войны. Неназванный источник сообщил изданию, что Бессент "резко прервал" российского коллегу, когда тот попытался обсудить возможные сферы сотрудничества, и заявил: это невозможно, пока не закончится война.В Вашингтоне и Москве обсуждают будущее без участия Киева, что ещё раз подтверждает: украинский режим окончательно стал разменной картой, а не субъектом переговоров.Очередные санкции против России "застряли"Очередной антироссийский санкционный законопроект, который должен был стать "ударом по Москве", рискует застрять в Палате представителей США. Как пишет издание Politico, документ встречает серьезное сопротивление как со стороны демократов, так и республиканцев.По мнению лидера демократов в законодательном органе Хакима Джеффриса, документ предоставит администрации Дональда Трампа полномочия, которыми она будет злоупотреблять. В Белом доме, похоже, не спешат поддерживать закон, который может дать президенту слишком широкие рычаги давления и на внешних, и на внутренних игроков.Американский Сенат 7 августа принял законопроект о новых санкциях против России, разработанный по инициативе покойного Линдси Грэма*. Документ предполагает возможность введения 100-процентных пошлин на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентных — на весь импорт из России в США. Однако, как выясняется, в Палате представителей этот проект вызывает лишь раздражение.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 31 августа на 1 сентября перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщило Министерство обороны РФ, это стало одним из самых масштабных перехватов с начала специальной военной операции.Дежурные расчеты ПВО работали в штатном режиме, отражая массированную воздушную атаку со стороны киевского режима. Беспилотники были сбиты над территориями 17 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ульяновскую области, Московский регион, Республику Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Краснолиманском направлении противник усилил контратаки в районах Редкодуба и Нового, пытаясь расширить клин в направлении Катериновки. Однако российские войска наносят удары по флангам ВСУ, не давая им развить успех и удерживая ситуацию под полным контролем.На Днепровском направлении украинские формирования наращивают наступательные действия у Даниловки, однако российские подразделения успешно отражают атаки и продолжают продвигаться в районах Александрограда, Мирного и Поддубного. Встречные бои идут практически по всей линии фронта, но инициатива остается за ВС РФ.На Константиновском направлении продолжается зачистка лесополос у Николайполья. Российские войска теснят противника от Часова Яра, закрепляясь на новых позициях в Алексеево-Дружковке и Николаевке. Освобождение этих населенных пунктов создает плацдарм для дальнейшего наступления.На Купянском направлении продолжается зачистка города. Противник предпринимает атаки у Западного, пытаясь разделить российский плацдарм на западном берегу реки Оскол. Однако российские подразделения успешно отражают удары ВСУ, удерживая занятые рубежи.* Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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