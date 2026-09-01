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Бессент поставил условие России: сначала Украина, потом снятие санкций

Бессент поставил условие России: сначала Украина, потом снятие санкций - 01.09.2026 Украина.ру

Бессент поставил условие России: сначала Украина, потом снятие санкций

Глава минфина США Скотт Бессент дал понять России, что санкционное давление сохранится как минимум до достижения договорённостей по Украине. С таким заявлением он выступил на встрече с Антоном Силуановым, о чём 1 сентября сообщило издание Reuters

2026-09-01T09:18

2026-09-01T09:18

2026-09-01T09:18

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Бессент также подчеркнул, что США не намерены ослаблять санкции против России до достижения урегулирования. Встреча прошла на полях министерской встречи G20 в Эшвилле.Силуанов впервые с 2022 года присутствует на форуме. Главной темой переговоров стал мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов. Минфин РФ подтвердил факт встречи, отметив, что обсуждались вопросы взаимодействия в финансовой сфере в рамках G20.Ранее Reuters сообщало, что приглашение России на G20 вызвало недовольство европейских участников. Представители Европы выступили против появления Силуанова на общей фотографии — в итоге снимок сделали без него.Подробнее – в материале "Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина СШАО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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