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Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю

Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю - 01.09.2026 Украина.ру

Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю

За прошедшую неделю от обстрелов со стороны украинских военных пострадали 383 мирных жителя, сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

2026-09-01T07:50

2026-09-01T07:50

2026-09-01T07:50

херсонская область

россия

дагестан

мирошник

вооруженные силы украины

запорожская аэс

украина.ру

сво

спецоперация

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Среди пострадавших 330 раненых (включая 38 несовершеннолетних) и 53 погибших (в том числе семеро детей). По данным дипломата, всего по гражданским объектам на российской территории за этот период было выпущено не менее 8382 боеприпасов, а налеты беспилотников самолетного типа зафиксированы в 28 регионах страны.Чаще остальных атакам подвергалась Херсонская область: ежедневно здесь фиксировали до 400 ударов артиллерии и дронов. Под массированным огнем оказались Алешкинский, Новокаховском, Каховский, Горностаевский и Скадовский округа, где целями становились жилые дома, транспорт, коммунальные службы, социальные центры и объекты связи. Мирошник заявил и о преднамеренных ударах по медицинскому персоналу, в результате которых погиб один фельдшер и еще пять сотрудников скорой помощи получили ранения. Помимо прочего, скоординированным атакам подверглись логистические центры маркетплейса Ozon в Адыгее, Дагестане (там пострадали двое сотрудников склада) и Ставропольском крае, а также складские комплексы других компаний в Ленинградской области и Краснодарском крае.Кроме того, удары наносились по энергетическим объектам в ДНР и ЛНР. Особую опасность представила атака украинского БПЛА в Запорожской области, где под ударом оказалась площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, что создало угрозу радиационного заражения.Подробнее об украинских бойцах - в материале "Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве на сайте Украина.ру.

херсонская область

россия

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херсонская область, россия, дагестан, мирошник, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина.ру, сво, спецоперация