Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю - 01.09.2026 Украина.ру
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Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю
Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю - 01.09.2026 Украина.ру
Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю
За прошедшую неделю от обстрелов со стороны украинских военных пострадали 383 мирных жителя, сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
2026-09-01T07:50
2026-09-01T07:50
херсонская область
россия
дагестан
мирошник
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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Среди пострадавших 330 раненых (включая 38 несовершеннолетних) и 53 погибших (в том числе семеро детей). По данным дипломата, всего по гражданским объектам на российской территории за этот период было выпущено не менее 8382 боеприпасов, а налеты беспилотников самолетного типа зафиксированы в 28 регионах страны.Чаще остальных атакам подвергалась Херсонская область: ежедневно здесь фиксировали до 400 ударов артиллерии и дронов. Под массированным огнем оказались Алешкинский, Новокаховском, Каховский, Горностаевский и Скадовский округа, где целями становились жилые дома, транспорт, коммунальные службы, социальные центры и объекты связи. Мирошник заявил и о преднамеренных ударах по медицинскому персоналу, в результате которых погиб один фельдшер и еще пять сотрудников скорой помощи получили ранения. Помимо прочего, скоординированным атакам подверглись логистические центры маркетплейса Ozon в Адыгее, Дагестане (там пострадали двое сотрудников склада) и Ставропольском крае, а также складские комплексы других компаний в Ленинградской области и Краснодарском крае.Кроме того, удары наносились по энергетическим объектам в ДНР и ЛНР. Особую опасность представила атака украинского БПЛА в Запорожской области, где под ударом оказалась площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, что создало угрозу радиационного заражения.Подробнее об украинских бойцах - в материале "Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве на сайте Украина.ру.
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херсонская область, россия, дагестан, мирошник, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина.ру, сво, спецоперация
Херсонская область, Россия, Дагестан, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю

07:50 01.09.2026
 
© Фото : из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : из личного архива
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За прошедшую неделю от обстрелов со стороны украинских военных пострадали 383 мирных жителя, сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
Среди пострадавших 330 раненых (включая 38 несовершеннолетних) и 53 погибших (в том числе семеро детей).
По данным дипломата, всего по гражданским объектам на российской территории за этот период было выпущено не менее 8382 боеприпасов, а налеты беспилотников самолетного типа зафиксированы в 28 регионах страны.
Чаще остальных атакам подвергалась Херсонская область: ежедневно здесь фиксировали до 400 ударов артиллерии и дронов. Под массированным огнем оказались Алешкинский, Новокаховском, Каховский, Горностаевский и Скадовский округа, где целями становились жилые дома, транспорт, коммунальные службы, социальные центры и объекты связи.
Мирошник заявил и о преднамеренных ударах по медицинскому персоналу, в результате которых погиб один фельдшер и еще пять сотрудников скорой помощи получили ранения.
Помимо прочего, скоординированным атакам подверглись логистические центры маркетплейса Ozon в Адыгее, Дагестане (там пострадали двое сотрудников склада) и Ставропольском крае, а также складские комплексы других компаний в Ленинградской области и Краснодарском крае.

"Военные формирования Киева продолжали реализовывать свою преступную стратегию энергоцида в Запорожской, Курской и Херсонской областях с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов", - добавил в докладе посол.

Кроме того, удары наносились по энергетическим объектам в ДНР и ЛНР.
Особую опасность представила атака украинского БПЛА в Запорожской области, где под ударом оказалась площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС, что создало угрозу радиационного заражения.
Подробнее об украинских бойцах - в материале "Больше не хотят туда возвращаться" — офицер ВСУ о массовом дезертирстве на сайте Украина.ру.
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