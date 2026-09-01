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При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности

При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности - 01.09.2026 Украина.ру

При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности

Бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 1 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-01T07:33

2026-09-01T07:33

2026-09-01T07:33

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Как стало известно, для обороны этого населённого пункта противником, в числе прочих формирований, был задействовал спецназ ССО (сил специальных операций) ВСУ. Российские подразделения 30 августа взяли Великий Прикол под контроль, в числе ликвидированных были обнаружены украинские офицеры, личности и должности которых удалось установить."В ходе ожесточенных боев ликвидирован украинский спецназовец лейтенант Плахотный Виталий Олегович 6.04.1999 года рождения из Тернопольской области. Кроме того стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ и ГУНП [главное управление национальной полиции] Украины: военнослужащий 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Павел Гатилов, майор полиции Николай Ведомский, капитан полиции Игорь Диков, старший лейтенант полиции Игорь Загваздин", — сообщил источник агентства.Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации - в материале Геннадия Алёхина и Кирилла Курбатова Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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