При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности - 01.09.2026 Украина.ру
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При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности
При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности - 01.09.2026 Украина.ру
При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности
Бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 1 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-01T07:33
2026-09-01T07:33
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Как стало известно, для обороны этого населённого пункта противником, в числе прочих формирований, был задействовал спецназ ССО (сил специальных операций) ВСУ. Российские подразделения 30 августа взяли Великий Прикол под контроль, в числе ликвидированных были обнаружены украинские офицеры, личности и должности которых удалось установить."В ходе ожесточенных боев ликвидирован украинский спецназовец лейтенант Плахотный Виталий Олегович 6.04.1999 года рождения из Тернопольской области. Кроме того стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ и ГУНП [главное управление национальной полиции] Украины: военнослужащий 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Павел Гатилов, майор полиции Николай Ведомский, капитан полиции Игорь Диков, старший лейтенант полиции Игорь Загваздин", — сообщил источник агентства.Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации - в материале Геннадия Алёхина и Кирилла Курбатова Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Сумская область, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, Спецоперация, новости СВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Силы специальных операций, спецназ, погибшие

При освобождении Великого Прикола бойцы "Севера" уничтожили группу спецназа ВСУ: имена, должности

07:33 01.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
Боевое слаживание военнослужащих группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 1 сентября сообщает РИА Новости
Как стало известно, для обороны этого населённого пункта противником, в числе прочих формирований, был задействовал спецназ ССО (сил специальных операций) ВСУ. Российские подразделения 30 августа взяли Великий Прикол под контроль, в числе ликвидированных были обнаружены украинские офицеры, личности и должности которых удалось установить.
"В ходе ожесточенных боев ликвидирован украинский спецназовец лейтенант Плахотный Виталий Олегович 6.04.1999 года рождения из Тернопольской области. Кроме того стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ и ГУНП [главное управление национальной полиции] Украины: военнослужащий 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Павел Гатилов, майор полиции Николай Ведомский, капитан полиции Игорь Диков, старший лейтенант полиции Игорь Загваздин", — сообщил источник агентства.
Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации - в материале Геннадия Алёхина и Кирилла Курбатова Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм.
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