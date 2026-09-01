Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082928790.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:00 мск 1 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-01T00:18
2026-09-01T00:18
украина.ру
россия
лнр
днр
запорожская область
брянская область
курская область
крым
севастополь
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября объявлялась в Запорожской, Брянской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Липецкой, Ростовской, Брянской, Смоленской, Тверской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Московской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской областях, в МордовииВо многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА со второй половины 31 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (14:15 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 180 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
лнр
днр
запорожская область
брянская область
курская область
крым
севастополь
липецк
ростовская область
смоленск
тверь
волгоградская область
воронежская область
херсонская область
белгородская область
орловская область
калужская область
московская область
ленинградская область
санкт-петербург
саратовская область
самара
ульяновская область
пенза
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, лнр, днр, запорожская область, брянская область, курская область, крым, севастополь, липецк, ростовская область, смоленск, тверь, волгоградская область, воронежская область, херсонская область, белгородская область, орловская область, калужская область, московская область, ленинградская область, санкт-петербург, нижегородская область, саратовская область, самара, ульяновская область, пенза, росавиация, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, опасность, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, пво
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Запорожская область, Брянская область, Курская область, Крым, Севастополь, Липецк, Ростовская область, Смоленск, Тверь, Волгоградская область, Воронежская область, Херсонская область, Белгородская область, Орловская область, Калужская область, Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Саратовская область, Самара, Ульяновская область, Пенза, Росавиация, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, опасность, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ПВО

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:18 01.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:00 мск 1 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября объявлялась в Запорожской, Брянской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Липецкой, Ростовской, Брянской, Смоленской, Тверской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Московской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской областях, в Мордовии
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА со второй половины 31 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (14:15 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 180 украинских БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияЛНРДНРЗапорожская областьБрянская областьКурская областьКрымСевастопольЛипецкРостовская областьСмоленскТверьВолгоградская областьВоронежская областьХерсонская областьБелгородская областьОрловская областьКалужская областьМосковская областьЛенинградская областьСанкт-ПетербургНижегородская областьСаратовская областьСамараУльяновская областьПензаРосавиацияСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняугрозаопасностьатака Украины сегодняобстрелы России сегодняПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:10Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ
00:18Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:11В Одессе начались перебои с электроэнергией
23:25В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
23:17В Одессе прогремели взрывы
23:08Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Александра Камышина
22:33Эксперт объяснил нежелание Маска расширять возможности Starlink для Украины
22:24Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине
22:22Песков высказался о возможном референдуме в Армении
21:51Разговор Путина и Пашиняна будет прагматичным и уважительным
21:46Песков: Москва знает, что сотрудничество с Россией приносит выгоду Армении
21:21Песков посоветовал в украинском вопросе исходить из реалий на фронтах
21:1031 августа 2026 года, вечерний эфир
21:04В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
20:40Путин встретился с Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке
20:37ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 180 украинских беспилотников
20:03Семейная ипотека, мобилизация и повышение тарифов: чего ждать после выборов - Делягин
19:27"Важное событие": NYT раскрыла детали встречи Силуанова с главой Минфина США
18:43"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме
18:29Евросоюз не нужен: Исландия преподала урок Украине
Лента новостейМолния