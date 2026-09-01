https://ukraina.ru/20260901/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082928790.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 01.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:00 мск 1 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-01T00:18

2026-09-01T00:18

2026-09-01T00:18

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лнр

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября объявлялась в Запорожской, Брянской, Курской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Липецкой, Ростовской, Брянской, Смоленской, Тверской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Московской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской областях, в МордовииВо многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА со второй половины 31 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (14:15 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над Россией и Чёрным морем 180 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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