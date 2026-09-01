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Бойцы рассказали о работе операторов "Севера": уничтожение Starlink и парная охота на багги ВСУ

Бойцы рассказали о работе операторов "Севера": уничтожение Starlink и парная охота на багги ВСУ - 01.09.2026 Украина.ру

Бойцы рассказали о работе операторов "Севера": уничтожение Starlink и парная охота на багги ВСУ

Операторы беспилотных систем группировки "Север" нарушают управление ВСУ, охотясь за средствами связи, а также применяют специальную тактику при уничтожении используемой противником для ротации и снабжения техники. Об этом утром 1 сентября пишет РИА Новости

2026-09-01T09:15

2026-09-01T09:15

2026-09-01T09:22

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О решении важнейшей боевой задачи, когда приоритетными целями становятся средства связи ВСУ, в том числе и Starlink, корреспонденту агентства рассказал командир действующего в Харьковской области подразделения разведывательных беспилотных систем с позывным Русский."Связь для противника — это возможность управлять подразделениями и передавать информацию. Поэтому такие объекты стараемся выявлять в первую очередь. После обнаружения координаты передаются расчету, а дальше уже работаем по цели и контролируем результат", — пояснил командир.В ходе постоянной воздушной разведки операторы находят антенны, спутниковые станции и другие элементы коммуникационной инфраструктуры. Их анализ также помогает выявлять районы работы вражеских расчётов БПЛА и связанные с ними объекты. Все полученные координаты затем передаются расчётам ударных БПЛА и артиллерии.По словам офицера, эта работа ведётся и днём, и ночью. А с начала августа только его подразделение уничтожило около 60 антенн и спутниковых станций Starlink.По словам командира взвода беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" с позывным Люмен, операторы применяют тактику парного дежурства дронов, что помогло уничтожить за неделю более пяти автомобилей повышенной проходимости ВСУ, используемых для подвоза боеприпасов, продовольствия и личного состава на позиции противника в Харьковской области."Для стопроцентного поражения выставляем на маршрутах боевиков дежурить парами ударные и разведывательные дроны. Как только расчёт "глаз" обнаруживает движение противника, ждущий FPV поднимается в воздух и не дает противнику шансов избежать удара", — рассказал взводный.Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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