"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине - 01.09.2026 Украина.ру
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"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине
"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине - 01.09.2026 Украина.ру
"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине
Возможные президентские выборы на Украине станут очередным этапом трагического спектакля с заранее известным концом, заявил председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, передает 1 сентября РИА Новости
2026-09-01T08:50
2026-09-01T08:50
новости
украина
выборы
запорожская область
банковая
владимир зеленский
верховная рада
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Политик назвал цинизмом любые обсуждения избирательного процесса в текущих реалиях, подчеркнув, что украинцы заслуживают мира и исторической правды. По мнению Емельяненко, киевские власти воспринимают собственное население исключительно как расходный материал для фронта, насильно отправляя людей в окопы, лишая веры предков и навязывая чуждые ценности. В условиях тотальной цензуры, жесткого давления и военного положения любые электоральные процедуры полностью теряют юридический статус и моральные основания.Полномочия Владимира Зеленского официально истекли в мае 2024 года. Проведение выборов главы государства тогда было отменено киевскими властями со ссылкой на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Российское руководство ранее неоднократно отмечало, что с юридической точки зрения единственной легитимной властью на Украине на данный момент остается Верховная рада, а полномочия верховного главнокомандующего не могут продлеваться автоматически.Подробнее о возможных выборах - в материале "Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политическим финалом для Зеленского — эксперт на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, выборы, запорожская область, банковая, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, выборы, Запорожская область, Банковая, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру

"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине

08:50 01.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДосрочные выборы в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
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Возможные президентские выборы на Украине станут очередным этапом трагического спектакля с заранее известным концом, заявил председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, передает 1 сентября РИА Новости
Политик назвал цинизмом любые обсуждения избирательного процесса в текущих реалиях, подчеркнув, что украинцы заслуживают мира и исторической правды.
По мнению Емельяненко, киевские власти воспринимают собственное население исключительно как расходный материал для фронта, насильно отправляя людей в окопы, лишая веры предков и навязывая чуждые ценности.
В условиях тотальной цензуры, жесткого давления и военного положения любые электоральные процедуры полностью теряют юридический статус и моральные основания.
"Это будет не выбор народа, а очередная процедура по легитимизации марионетки. Кто бы ни занял кресло на Банковой, он не будет самостоятельной фигурой. Это будет человек, чьи руки связаны поводками, чья власть держится исключительно на штыках и указаниях "из-за океана". Смена пластинки, а не музыки", - посетовал он.
Полномочия Владимира Зеленского официально истекли в мае 2024 года. Проведение выборов главы государства тогда было отменено киевскими властями со ссылкой на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию.
Российское руководство ранее неоднократно отмечало, что с юридической точки зрения единственной легитимной властью на Украине на данный момент остается Верховная рада, а полномочия верховного главнокомандующего не могут продлеваться автоматически.
Подробнее о возможных выборах - в материале "Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политическим финалом для Зеленского — эксперт на сайте Украина.ру.
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