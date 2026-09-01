САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко - 01.09.2026 Украина.ру
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САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко
САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко - 01.09.2026 Украина.ру
САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко
Антикоррупционные органы Украины хотят конфисковать залог экс-министра Галущенко и перевести средства на счета АРМА. Обращение в суд уже подано, заявил 1 сентября глава САП Александр Клименко
2026-09-01T09:53
2026-09-01T09:53
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татьяна клименко
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"Мы обратились в суд с требованием о наложении ареста и передаче в АРМА этих 150 миллионов, которые, по версии следствия, получены преступным путём и легализованы путём внесения залога", — сказал он.Если суд удовлетворит ходатайство, средства уйдут на счета агентства по розыску активов, а сам Галущенко вновь окажется в СИЗО."Будет считаться, что этот экс-министр не внёс залог... Да, он должен прийти, постучать: "Добрый день, я вернулся"", — иронично подытожил Клименко.Галущенко арестовали в феврале 2026 года по делу об отмывании денег, залог полностью внесли 29 июня три частные компании.Подробнее – в материале Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа ГалущенкоО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, татьяна клименко, сап, сизо, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Россия, Татьяна Клименко, САП, СИЗО, Украина.ру, Владимир Зеленский

САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко

09:53 01.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкОказалось, что Галущенко задержали, когда он "ехал к ребёнку в Швейцарию"
Оказалось, что Галущенко задержали, когда он ехал к ребёнку в Швейцарию - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
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Антикоррупционные органы Украины хотят конфисковать залог экс-министра Галущенко и перевести средства на счета АРМА. Обращение в суд уже подано, заявил 1 сентября глава САП Александр Клименко
"Мы обратились в суд с требованием о наложении ареста и передаче в АРМА этих 150 миллионов, которые, по версии следствия, получены преступным путём и легализованы путём внесения залога", — сказал он.
Если суд удовлетворит ходатайство, средства уйдут на счета агентства по розыску активов, а сам Галущенко вновь окажется в СИЗО.
"Будет считаться, что этот экс-министр не внёс залог... Да, он должен прийти, постучать: "Добрый день, я вернулся"", — иронично подытожил Клименко.
Галущенко арестовали в феврале 2026 года по делу об отмывании денег, залог полностью внесли 29 июня три частные компании.
Подробнее – в материале Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября
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