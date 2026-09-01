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Бравада ради траншей и удары по детсадам: Захарова раскрыла стратегию Киева

Бравада ради траншей и удары по детсадам: Захарова раскрыла стратегию Киева - 01.09.2026 Украина.ру

Бравада ради траншей и удары по детсадам: Захарова раскрыла стратегию Киева

С началом нового учебного года киевский режим фактически выделил российские школы и детские сады в отдельную категорию целей для своих атак, пытаясь запугать мирное население, заявила 1 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-01T09:43

2026-09-01T09:43

2026-09-01T09:43

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По ее словам, нынешние действия Украины представляют собой "сплав всех худших исторических практик расчеловечивания", объединивший в себе варварство, нацизм, геноцид и запредельный цинизм, ставшие результатом многолетних экспериментов Запада над населением страны.Дипломат подчеркнула, что недавний призыв Владимира Зеленского увеличить интенсивность ударов беспилотниками по территории России с текущих 300 до 1000 в сутки окончательно доказывает фальшивость заявлений Киева о стремлении к миру. Захарова назвала эти слова "удивительной бравадой", которая нацелена исключительно на западного потребителя контента ради выпрашивания новых финансовых траншей и никак не способна изменить реальное положение дел на поле боя. На этом фоне, как отметила представитель МИД, рекомендация иностранным дипломатам и гражданам эвакуироваться из Киева сохраняет максимальную актуальность. Данная мера необходима из-за того, что Вооруженные силы РФ перешли к систематическим ударам по украинской военной инфраструктуре в ответ на непрекращающиеся террористические налеты киевского режима на жилые кварталы российских регионов.Подробнее об ударах российских военных - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, мид, минобороны, украина.ру, мария захарова