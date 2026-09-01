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Страны ЕС сдержанно отреагировали на новые финансовые запросы Зеленского

Страны ЕС сдержанно отреагировали на новые финансовые запросы Зеленского - 01.09.2026 Украина.ру

Страны ЕС сдержанно отреагировали на новые финансовые запросы Зеленского

Европейский союз без особого энтузиазма встретил очередные требования Владимира Зеленского, который настаивает на ускоренном предоставлении Киеву кредитных средств, сообщает Politico

2026-09-01T09:20

2026-09-01T09:20

2026-09-01T09:20

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По информации журналистов, европейские столицы пока демонстрируют весьма сдержанную позицию и не спешат менять график выплат в угоду украинскому руководству, которое пытается выпросить ускорение траншей.В рамках текущего плана ЕС общая сумма кредита составляет 90 миллиардов евро, однако эти выплаты жестко зафиксированы и расписаны на долгосрочную перспективу — примерно по 45 миллиардов в 2026 и в 2027 годах. Киев пытается переписать эти условия, чтобы получить деньги досрочно. Из заложенных на этот год средств 28,3 миллиарда евро должны пойти на военные расходы, а около 17 миллиардов евро — на закрытие дыр в украинском бюджете. На данный момент Еврокомиссия утвердила списки закупок для оборонной сферы лишь на 22 миллиарда евро, из которых Киев пока получил только 8,5 миллиарда. При этом в ЕС растет усталость от постоянных финансовых запросов Киева. Ряд стран, включая Венгрию и Словакию, регулярно блокируют или затягивают согласование долгосрочных пакетов помощи.Российская сторона неоднократно подчеркивала: накачивание Украины западным оружием и деньгами лишь затягивает конфликт.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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киев, украина, венгрия, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, новости, евро, финансовая помощь