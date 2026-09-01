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"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном
"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном - 01.09.2026 Украина.ру
"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном
Американский танк Abrams, который ВСУ длительное время использовали с тщательно скрываемой закрытой огневой позиции, российским бойцам удалось уничтожить одним FPV-дроном. Об этом 1 сентября пишет РИА Новости
2026-09-01T09:47
2026-09-01T09:47
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По словам бойца Московского военного округа с позывным Кот, найти и уничтожить "неуловимый" Abrams поручили его подразделению. ВСУ очень берегли заморскую боевую машину, которая работала только с оборудованного укрытия и долгое время оставалась практически неуязвимой. Кот не раскрыл направление, где происходили эти события, но уточнил, что сейчас данный участок освобождается."Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому, когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams", — рассказал Кот.Понять, по какой схеме работает танк и в каком именно месте он укрывается, помог перехваченный разговор противника."Когда наши "птицы" осуществляли разведку, летая над блиндажами ВСУ, товарищам удалось перехватить разговор противника, за счёт которого стали известны точные координаты и схема работы Abrams: "выкатился — отстрелялся — закатился обратно", что делало его крайне сложной целью для поражения", — пояснил боец.За уничтожение танка Abrams и успешное выполнение других боевых задач Кот был удостоен Георгиевского креста III степени и медали "За боевые отличия".Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" в ходе ожесточённых боёв при освобождении села Великий Прикол в Сумской области уничтожили группу спецназа ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном
09:47 01.09.2026 (обновлено: 09:50 01.09.2026)
Американский танк Abrams, который ВСУ длительное время использовали с тщательно скрываемой закрытой огневой позиции, российским бойцам удалось уничтожить одним FPV-дроном. Об этом 1 сентября пишет РИА Новости
По словам бойца Московского военного округа с позывным Кот, найти и уничтожить "неуловимый" Abrams поручили его подразделению. ВСУ очень берегли заморскую боевую машину, которая работала только с оборудованного укрытия и долгое время оставалась практически неуязвимой. Кот не раскрыл направление, где происходили эти события, но уточнил, что сейчас данный участок освобождается.
"Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому, когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams", — рассказал Кот.
Понять, по какой схеме работает танк и в каком именно месте он укрывается, помог перехваченный разговор противника.
"Когда наши "птицы" осуществляли разведку, летая над блиндажами ВСУ, товарищам удалось перехватить разговор противника, за счёт которого стали известны точные координаты и схема работы Abrams: "выкатился — отстрелялся — закатился обратно", что делало его крайне сложной целью для поражения", — пояснил боец.
За уничтожение танка Abrams и успешное выполнение других боевых задач Кот был удостоен Георгиевского креста III степени и медали "За боевые отличия".
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