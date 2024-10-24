Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058314517.html
Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной
Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной - 24.10.2024 Украина.ру
Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной
Поскольку мировая война обязательно станет ядерной, Западу нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2024-10-24T03:30
2024-10-24T03:30
новости
запад
россия
сша
богдан безпалько
ес
нато
евросоюз
война
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/93/1033509384_0:45:2998:1731_1920x0_80_0_0_e2ad8a2988132138010c2095f34ffe66.jpg
Заявления западных лидеров о том, что страны НАТО должны подготовиться к войне с Россией к 2026, 2028 или к 2030 году — это вполне возможный сценарий, к которому надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине, сообщил эксперт.В настоящее время Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной, указал политолог.Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то Западу нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать, подчеркнул он.Еще 10–20 лет, и Евросоюз перестанет существовать как значимая единица. Он превратится в "Организацию африканского единства", только в Европе. И вполне возможно, что этнический состав там будет тот же самый, что и в Африке, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Богдана Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США на сайте Украина.руО других аспектах отношений России и Запада — в интервью Вячеслава Некрасова: "Вы отняли наше, мы заберем ваше" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241023/1058290561.html
запад
россия
сша
африка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/93/1033509384_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_99b3762ab45316d8ef5ddcd90916d7ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, сша, богдан безпалько, ес, нато, евросоюз, война, ядерное оружие, ядерная война, африка, сво, детали, спецоперация
Новости, Запад, Россия, США, Богдан Безпалько, ЕС, НАТО, Евросоюз, война, Ядерное оружие, ядерная война, Африка, СВО, детали, Спецоперация

Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной

03:30 24.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения "Рэпид трайдент-2018" на Украине
Военные учения Рэпид трайдент-2018 на Украине - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Поскольку мировая война обязательно станет ядерной, Западу нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Заявления западных лидеров о том, что страны НАТО должны подготовиться к войне с Россией к 2026, 2028 или к 2030 году — это вполне возможный сценарий, к которому надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине, сообщил эксперт.
В настоящее время Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной, указал политолог.
Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то Западу нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать, подчеркнул он.
"Посмотрите, как сейчас изменилось развитие Евросоюза после разрыва экономических связей с Россией. Там инфляция, деиндустриализация, плохая демография. Как США смогли устранить конкурента вроде Евросоюза? Сначала — конфликт в Донбассе, потом — СВО", — отметил Безпалько.
Еще 10–20 лет, и Евросоюз перестанет существовать как значимая единица. Он превратится в "Организацию африканского единства", только в Европе. И вполне возможно, что этнический состав там будет тот же самый, что и в Африке, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Богдана Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США на сайте Украина.ру
О других аспектах отношений России и Запада — в интервью Вячеслава Некрасова: "Вы отняли наше, мы заберем ваше" на сайте Украина.ру
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вчера, 04:24
Молдавия - цэ УкраинаМолдавия цэ… нет, не Европа. Молдавия — цэ Украина. И парадоксальным образом, Украина — цэ Молдавия
 
НовостиЗападРоссияСШАБогдан БезпалькоЕСНАТОЕвросоюзвойнаЯдерное оружиеядерная войнаАфрикаСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Это военная глупость: эксперт рассказал, как ВСУ похоронили под Курском свою 50-тысячную группировку
05:50Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада
05:45Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия
05:40Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте
05:30"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области
05:15На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой"
05:00Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
04:58Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину
04:45Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией
04:44Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок
04:30Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине
04:15Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"
04:00Политолог о том, что значат "пышные заявления" Парижа о размещении сил неядерного сдерживания на Украине
03:45Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях
03:30Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной
03:15Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит
03:02Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
03:00"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ
19:30Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
18:29Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
Лента новостейМолния