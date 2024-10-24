https://ukraina.ru/20241024/1058314517.html

Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной

Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной - 24.10.2024 Украина.ру

Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной

Поскольку мировая война обязательно станет ядерной, Западу нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2024-10-24T03:30

2024-10-24T03:30

2024-10-24T03:30

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запад

россия

сша

богдан безпалько

ес

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евросоюз

война

ядерное оружие

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Заявления западных лидеров о том, что страны НАТО должны подготовиться к войне с Россией к 2026, 2028 или к 2030 году — это вполне возможный сценарий, к которому надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине, сообщил эксперт.В настоящее время Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной, указал политолог.Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то Западу нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать, подчеркнул он.Еще 10–20 лет, и Евросоюз перестанет существовать как значимая единица. Он превратится в "Организацию африканского единства", только в Европе. И вполне возможно, что этнический состав там будет тот же самый, что и в Африке, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Богдана Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США на сайте Украина.руО других аспектах отношений России и Запада — в интервью Вячеслава Некрасова: "Вы отняли наше, мы заберем ваше" на сайте Украина.ру

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новости, запад, россия, сша, богдан безпалько, ес, нато, евросоюз, война, ядерное оружие, ядерная война, африка, сво, детали, спецоперация