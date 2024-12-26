https://ukraina.ru/20241226/1059966036.html

Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере

Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере - 26.12.2024 Украина.ру

Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере

"В тебе пульсирует кровь героев". Плакаты с таким лозунгом развесили в донецком Славянске, который пока еще остается под контролем Киевского режима. На баннерах изображен один из самых одиозных нацистов в истории - идеолог и лидер Украинской повстанческой армии (УПА)* Степан Бандера

2024-12-26T11:50

2024-12-26T11:50

2024-12-26T11:51

славянск

донбасс

степан бандера

адольф гитлер

украина.ру

оун

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На плакатах также указано, что Бандера "провиднык", то есть вождь, фюрер.Степан Бандера как лидер и идейный вдохновитель ОУН-УПА* непосредственно причастен к массовым убийствам и этническим чисткам. По самым скромным подсчетам историков, на его руках кровь более миллиона украинцев, в том числе уничтоженных в Бабьем Яру; уничтожение четверти белорусов и белорусская Хатынь; жизни более миллиона евреев и порядка 200 тысяч поляков, а также не менее 500 тысяч красноармейцев. Также в списке его жертв мирные чехи, словаки, венгры, югославы, французы и так далее.Сегодня украинская героизация лидера УПА* вызывает критику в обществе, однако киевский режим фактически сделал из Бандеры и его пособников "знамя", с которым местные нацисты с 2014 года воюют с мирным населением Донбасса и других российских территорий.О том, кто такой Бандера и что он на самом деле из себя представлял, можно узнать в этих материалах авторов издания Украина.ру:Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*65 лет со дня убийства Степана Бандеры. Богдан Сташинский — портрет ликвидатораБандера на мусорнике. Поляки нашли место прислужнику Гитлера* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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славянск, донбасс, степан бандера, адольф гитлер, украина.ру, оун