Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере
11:50 26.12.2024 (обновлено: 11:51 26.12.2024)
Фото: соцсети, билборд с Бандерой в Славянске
"В тебе пульсирует кровь героев". Плакаты с таким лозунгом развесили в донецком Славянске, который пока еще остается под контролем Киевского режима. На баннерах изображен один из самых одиозных нацистов в истории - идеолог и лидер Украинской повстанческой армии (УПА)* Степан Бандера
На плакатах также указано, что Бандера "провиднык", то есть вождь, фюрер.
Фото: соцсети, билборд с Бандерой в Славянске
Фото: соцсети, билборд с Бандерой в Славянске
"Видимо, украинская администрация города чувствует скорый конец оккупации Донбасса и местные гауляйтеры решили, наконец, дать волю своему безумию, "поздравив" нациста от лица жителей Донбасса, вот уже 10 лет сражающихся именно за то, чтобы подобных плакатов на их улицах не было. Теперь на жителей Славянска из каждого угла смотрят глаза психопата, военного преступника и просто подлого и трусливого неудачника, любившего "сражаться" с безоружными детьми и женщинами", - прокомментировали случившееся журналисты телеграм-канала Украина.ру.
Степан Бандера как лидер и идейный вдохновитель ОУН-УПА* непосредственно причастен к массовым убийствам и этническим чисткам. По самым скромным подсчетам историков, на его руках кровь более миллиона украинцев, в том числе уничтоженных в Бабьем Яру; уничтожение четверти белорусов и белорусская Хатынь; жизни более миллиона евреев и порядка 200 тысяч поляков, а также не менее 500 тысяч красноармейцев. Также в списке его жертв мирные чехи, словаки, венгры, югославы, французы и так далее.
Сегодня украинская героизация лидера УПА* вызывает критику в обществе, однако киевский режим фактически сделал из Бандеры и его пособников "знамя", с которым местные нацисты с 2014 года воюют с мирным населением Донбасса и других российских территорий.
О том, кто такой Бандера и что он на самом деле из себя представлял, можно узнать в этих материалах авторов издания Украина.ру:
* Запрещенная в РФ террористическая организация.