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"Смердит выборами": Порошенко недоволен настроениями на Украине

"Смердит выборами": Порошенко недоволен настроениями на Украине - 26.12.2024 Украина.ру

"Смердит выборами": Порошенко недоволен настроениями на Украине

Бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире украинского "Пятого канала" высказал недовольство тем, что в стране появились настроения в пользу проведения выборов

2024-12-26T11:41

2024-12-26T11:41

2024-12-26T11:41

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"Не пахнет выборами на Украине и в Верховной Раде - на Украине уже воняет выборами, в Раде уже смердит выборами", - возмутился Порошенко.Свое недовольство он объяснил тем, что к власти якобы хотят прорваться "недальновидные политиканы", угрожающие единству страны.Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году, однако Киев отложил их на неопределенное время. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, но выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что США планируют через подконтрольные структуры на Украине вбросить инициативу о выборах в 2025 году, причем выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп. По данным СВР, Штатам нужно на Украине легитимное правительство, чтобы с ним можно было вести переговоры о мире или прекращении огня.Участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров отмечал, что пока сложно сказать, кого американцы видят в качестве будущей ведущей политической силы на Украине, но это точно будет не Зеленский.Подробнее о надвигающихся выборах - в материале Василия Стоякина Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, украина, киев, россия, владимир зеленский, рада, служба внешней разведки , верховная рада