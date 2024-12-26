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За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион

За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион - 26.12.2024 Украина.ру

За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства Фарион

Мотивом 18-летнего Вячеслава Зинченко, убившего летом нацистку и экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, вероятнее всего была национальная нетерпимость. К такому выводу пришли украинские следователи и передали дело в суд, передает издание "Страна.ua"

2024-12-26T12:19

2024-12-26T12:19

2024-12-26T12:19

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Они также уточнили, что в 2024 году Зинченко присоединился еще к одной - якобы российской - группе, во время пребывания в которой "у подозреваемого возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры". "По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство – из-за этого у него возник умысел на убийство общественного деятеля", - заявили в украинской полиции.Зинченко предъявлены две статьи: умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сам Зинченко свою вину отрицает.Ранее - на одном из заседаний суда он попросил судью оставить его в тюрьме, так как ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц". Угрожала Зинченко и дочь Фарион София Семчишина. Она говорила, что он "сдохнет в тюрьме".Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Например, националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице. Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Интересно, что русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Другие темы: Киевский режим решил сломить Славянск морально: горожан заставили смотреть в глаза Бандере.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, украина, ирина фарион, "азов", верховная рада, вооруженные силы украины, убийство, суд