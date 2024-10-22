https://ukraina.ru/20241022/1058271908.html

Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США

Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США - 22.10.2024 Украина.ру

Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США

Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые получится все списать.

2024-10-22T14:05

2024-10-22T14:05

2024-10-22T15:28

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нато

владимир зеленский

сво

ядерная война

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Мы это учитываем и принимаем меры, считает политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".— Богдан, правильно ли я понимаю, что Лекорню пытается запугать Россию вводом войск стран НАТО, если мы не согласимся на заморозку конфликта?— До тех пор пока все эти заявления не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания. Потому что за все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много.Да, наши СМИ рассказывали, что мы захватили раскрученные САУ "Цезарь" и отправили их на изучение, но основными военными донорами Украины остаются США, Польша, Германия и Британия. Франция же пока ограничивалась пышными заявлениями.И я не исключаю, что заявление Лекорню не более чем риторика в связи с выборами в одной не очень близкой стране на случай победы одного из кандидатов, который тоже любит делать популистские заявления. Может быть, это попытка завязать отношения с Трампом. А может быть, это банальная попытка повысить значимость Франции.Так что к подобным заявлениям нам следует относиться осторожно, но спокойно.— Вы сказали, что Лекорню таким образом может попытаться подружиться с Трампом. Получается, Франция готова выполнить тот самый его план, о котором он много раз говорил в ходе предвыборной кампании, чтобы Америка занималась своими проблемами, а за все отвечала Европа.- Я не исключаю и этот вариант.Если Трамп ставит своей целью переложить тяжесть конфликта на плечи Европы, а со стороны Франции звучат подобные заявления, то для американского истеблишмента это было бы прекрасно. "Пусть Россию на Украине сдерживает французская техника и французские солдаты, а мы займемся Юго-Восточной Азией".Но в любом случае все это будет делаться под руководством США. Потому что Штаты настаивают на сценарии, который невыгоден для Европы с военной, экономической и политической точки зрения.- Вы отметили, что со стороны Франции за время СВО звучало много разных заявлений, которые пока не подкреплены делами. Но, может быть, это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Франция что-то такое сделает.- Не исключаю и такой вариант. Но, повторюсь, все это требует определенного подтверждения конкретными делами. А что касается общественного мнения во Франции, то сейчас оно, во-первых, не поддерживает Макрона (у него рейтинг около 20%), а, во-вторых, вовсе не настроено на военный конфликт с Россией. Так что сейчас отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно.Хотя это тоже возможно. Как сказала Анналена Бербок, "мнение избирателей меня не интересует". Потому что интересы европейских элит в части поддержки Украины против России сейчас расходятся с интересами населения европейских стран. Они их даже формально не пытаются соединить между собой.- А как на ваш взгляд, нам в целом следует относиться к заявлениям западных лидеров, что НАТО должно подготовиться к войне с Россией к 2026, 2028 или к 2030 году?- Это вполне возможный сценарий, и нам к нему надо готовиться. В том числе за счет СВО на Украине.Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно – мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые можно все списать.Посмотрите, как сейчас изменилось развитие Евросоюза после разрыва экономических связей с Россией. Там инфляция, деиндустриализация, плохая демография. Как США смогли устранить конкурента вроде Евросоюза? Сначала – конфликт в Донбассе, потом – СВО. Еще 10-20 лет и Евросоюз перестанет существовать как значимая единица. Он превратится в "Организацию африканского единства", только в Европе. И этнический состав, боюсь, там будет тот же самый, что и в Африке.- Вообще интересно, как Европа собирается возрождать свою оборонную промышленность, если они остались без наших энергоносителей?- Энергоносители будут покупать, просто значительно дороже: у США, в Африке и на Ближнем Востоке. Будут покупать сжиженный природный газ, в том числе в России. Просто в гораздо в меньших объемах. Это же не трубопроводный газ, который поставляется по долгосрочным контрактам на годы вперед.А возрождение ОПК – это превращение экономики Евросоюза из инновационной в мобилизационную, а это совершенно другие принципы. Да, всегда можно построить военные заводы и за счет этого даже добиться некоторого роста экономики. Но в этом случае Евросоюз откажется от прежних целей.Раньше Евросоюз считали "цветущим садом", где есть высокоразвитые технологии, промышленность, высочайшие социальные стандарты, справедливый независимый суд и даже низовая демократия. Все это исчезнет, если Европа превратится в один большой военный лагерь. Будет военное положение, заводы и мобилизация.Кто сейчас во Франции и Германии просто так хочет пойти в армию? Да никто. А вот введут мобилизацию, и людям придется идти в армию. Но на это нужно время. Поэтому западные лидеры и говорят о 2026-2030 году.- И нам в любом случае надо это учитывать?- Мы это учитываем. У нас в этом случае произойдут те же самые процессы. Мы тоже будем мобилизовываться. И не мы одни. Страны других регионов в силу общего роста напряженности тоже будут переходить в мобилизационный режим. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Средняя Азия. Поджечь можно везде.Единственное, где сейчас ничего такого не просматривается, так это Северная Америка. Там все тихо и спокойно. В США даже гражданская война выливается в конфликт между сторонниками Трампа и Харрис. Америке сейчас ничего не угрожает.- Сейчас применительно к украинскому конфликту что для нас опаснее? Интервенция НАТО на Украину, грань ядерной войны с США или конфликт в другом регионе (Ближний или Дальний Восток), который тоже может отвлечь наши ресурсы?- Любой из этих сценариев для России неблагоприятный, но ни один из них не является для нее фатальным (кроме ядерной войны) Да и Запад не особенно стремится решать проблемы за счет взаимного ядерного уничтожения.Прямой ввод войск НАТО на Украину? В данный момент руководство Альянса и стран-членов не готовы к этому. Он может быть только демонстративным, когда подо Львовом разместят французский батальон, который кого-то будет обучать. А потом туда прилетит "Кинжал", и эти французы погибнут. Это будет позор для Франции. И Париж ничего не сможет нам предъявить, потому что ты мы предупреждали, что его военнослужащие на Украине станут нашей законной целью.Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемым. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен.Что касается конфликта на Дальнем Востоке, то он может развернутся вокруг Китая. Туда могут быть втянуты обе Кореи, Филиппины и Вьетнам. И если там начнется большая война, то для России это станет большим облегчением, потому что упростятся отношения с Китаем (мы будем в одном лагере) и потому что все ресурсы Запада потекут туда.А если в это же время начнется большой конфликт на Ближнем Востоке, то Запад тем более от нас отвлечется.Скорее всего, сейчас начнется геополитическое и геоэкономическое противостояние, когда G7 или БРИКС будут бороться за зоны влияния, скажем, за Африку. Например, недавно сбили самолет с главным российским инженером в Судане. Кто это сделал? Британская разведка, местные исламисты или случайность? Странно, что это произошло именно сейчас.А война с НАТО – это сценарий будущего. Скажем, через несколько лет.О других аспектах отношений России и Запада - в интервью Вячеслава Некрасова: "Вы отняли наше, мы заберем ваше"

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20241021/1058251255.html

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Кирилл Курбатов

интервью, франция, россия, украина, дональд трамп, ес, нато, владимир зеленский, сво, ядерная война, львов, "кинжал", ближний восток, дальний восток, судан