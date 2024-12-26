В Донецке осудили на 13 лет наемника из США - 26.12.2024 Украина.ру
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В Донецке осудили на 13 лет наемника из США
В Донецке осудили на 13 лет наемника из США - 26.12.2024 Украина.ру
В Донецке осудили на 13 лет наемника из США
Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Гранта Тобиассена к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Донецкой Народной Республики.
2024-12-26T12:32
2024-12-26T12:33
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верховный суд
вооруженные силы украины
нацгвардия
приговор
иностранные наемники
терроризм
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина США Александра Гранта Тобиассена. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сказано в официальном сообщении.Следователи и суд установили, что в 2017 году Грант Тобиассен прибыл на территорию Украины. Он вступил в качестве наемника в ряды незаконного вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"*. В 2021 году наёмник перешел в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ.В составе этих формирований Тобиассен участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР, а с начала СВО – против российской армии на территории России и Украины. Наёмник получил более 12,8 миллиона рублей за свою деятельность.До прибытия на Украину Тобиассен служил в Нацгвардии США, а также получил боевой опыт в Афганистане и Сирии.* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РоссииНакануне в новостях: Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области Тем временем Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
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новости, донецкая народная республика, сша, украина, верховный суд, вооруженные силы украины, нацгвардия, приговор, иностранные наемники, терроризм, "грузинский легион", всу, днр, лнр, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, США, Украина, Верховный Суд, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, приговор, иностранные наемники, терроризм, "Грузинский легион", ВСУ, ДНР, ЛНР, СВО

В Донецке осудили на 13 лет наемника из США

12:32 26.12.2024 (обновлено: 12:33 26.12.2024)
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Гранта Тобиассена к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Донецкой Народной Республики.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина США Александра Гранта Тобиассена. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сказано в официальном сообщении.
Следователи и суд установили, что в 2017 году Грант Тобиассен прибыл на территорию Украины. Он вступил в качестве наемника в ряды незаконного вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"*. В 2021 году наёмник перешел в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ.
В составе этих формирований Тобиассен участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР, а с начала СВО – против российской армии на территории России и Украины. Наёмник получил более 12,8 миллиона рублей за свою деятельность.
До прибытия на Украину Тобиассен служил в Нацгвардии США, а также получил боевой опыт в Афганистане и Сирии.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Тобиассена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила прокуратура ДНР.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
Накануне в новостях: Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области
Тем временем Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
 
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