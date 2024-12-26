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В Донецке осудили на 13 лет наемника из США

В Донецке осудили на 13 лет наемника из США - 26.12.2024 Украина.ру

В Донецке осудили на 13 лет наемника из США

Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Гранта Тобиассена к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Донецкой Народной Республики.

2024-12-26T12:32

2024-12-26T12:32

2024-12-26T12:33

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина США Александра Гранта Тобиассена. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сказано в официальном сообщении.Следователи и суд установили, что в 2017 году Грант Тобиассен прибыл на территорию Украины. Он вступил в качестве наемника в ряды незаконного вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"*. В 2021 году наёмник перешел в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ.В составе этих формирований Тобиассен участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР, а с начала СВО – против российской армии на территории России и Украины. Наёмник получил более 12,8 миллиона рублей за свою деятельность.До прибытия на Украину Тобиассен служил в Нацгвардии США, а также получил боевой опыт в Афганистане и Сирии.* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РоссииНакануне в новостях: Норвежский наёмник Очерхаджиев ответит за преступления в Курской области Тем временем Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме

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новости, донецкая народная республика, сша, украина, верховный суд, вооруженные силы украины, нацгвардия, приговор, иностранные наемники, терроризм, "грузинский легион", всу, днр, лнр, сво