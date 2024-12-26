Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме - 26.12.2024 Украина.ру
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Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме - 26.12.2024 Украина.ру
Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной мехбригады ВСУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и... Украина.ру, 26.12.2024
2024-12-26T12:11
2024-12-26T12:11
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Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной мехбригады ВСУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области, сообщает СК РФ.Следователи выяснили, что в начале августа Плаксивый, Погромский, Тяжкороб и Одноочко в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и совершили преступные деяния в Курской области.В российском следственном ведомстве сообщили также, что Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко находятся в месте содержания военнопленных.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее, 23 декабря Следком сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной мехбригады ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они содержатся под стражей, их дело рассмотрит Западный окружной военный суд. Подробности в публикации Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ Также на эту тему: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, всу, военные преступления, государственная граница, кто, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, государственная граница, КТО, мирные жители

Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме

12:11 26.12.2024
 
Фото: разрушенный дом в Курской области
Фото: разрушенный дом в Курской области
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Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной мехбригады ВСУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области, сообщает СК РФ.
Следователи выяснили, что в начале августа Плаксивый, Погромский, Тяжкороб и Одноочко в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и совершили преступные деяния в Курской области.
"Находясь в городе Судже Курской области, указанные лица запугивали и устрашали местное население, дезорганизовывали работу органов государственной власти и местного самоуправления, блокировали города, в том числе минируя участки местности. Кроме этого, угрожая применением оружия, они занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданским лицам, открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению",- сказано в официальном сообщении.
В российском следственном ведомстве сообщили также, что Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко находятся в месте содержания военнопленных.
Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее, 23 декабря Следком сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной мехбригады ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они содержатся под стражей, их дело рассмотрит Западный окружной военный суд. Подробности в публикации Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ
Также на эту тему: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСК РФВСУВоенные преступлениягосударственная границаКТОмирные жители
 
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