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Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме

Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме - 26.12.2024 Украина.ру

Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме

Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной мехбригады ВСУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и... Украина.ру, 26.12.2024

2024-12-26T12:11

2024-12-26T12:11

2024-12-26T12:11

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Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной мехбригады ВСУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области, сообщает СК РФ.Следователи выяснили, что в начале августа Плаксивый, Погромский, Тяжкороб и Одноочко в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и совершили преступные деяния в Курской области.В российском следственном ведомстве сообщили также, что Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко находятся в месте содержания военнопленных.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее, 23 декабря Следком сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной мехбригады ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они содержатся под стражей, их дело рассмотрит Западный окружной военный суд. Подробности в публикации Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ Также на эту тему: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях

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