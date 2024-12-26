Плаксивый, Одноочко и другие военнослужащие ВСУ ждут суда по обвинению в терроризме
Фото: разрушенный дом в Курской области
Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 61-й отдельной мехбригады ВСУ Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области, сообщает СК РФ.
Следователи выяснили, что в начале августа Плаксивый, Погромский, Тяжкороб и Одноочко в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и совершили преступные деяния в Курской области.
"Находясь в городе Судже Курской области, указанные лица запугивали и устрашали местное население, дезорганизовывали работу органов государственной власти и местного самоуправления, блокировали города, в том числе минируя участки местности. Кроме этого, угрожая применением оружия, они занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданским лицам, открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению",- сказано в официальном сообщении.
В российском следственном ведомстве сообщили также, что Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко находятся в месте содержания военнопленных.
Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее, 23 декабря Следком сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной мехбригады ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они содержатся под стражей, их дело рассмотрит Западный окружной военный суд. Подробности в публикации Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ