https://ukraina.ru/20241226/1059964757.html

Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года

Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года - 26.12.2024 Украина.ру

Ритуальный визит в Киев, переговоры, Африка и Ближний Восток: Лидов о главных событиях 2025 года

Советник международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в студии Украина.ру рассказал о том, как изменились и фронт, и работа Минобороны за... Украина.ру, 26.12.2024

2024-12-26T11:40

2024-12-26T11:40

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видео

африка

киев

россия

андрей белоусов

дональд трамп

минобороны

впк

азия

опк

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Советник международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в студии Украина.ру рассказал о том, как изменились и фронт, и работа Минобороны за 2024 год, а также спрогнозировал 3 стратегических точки влияния на карте в 2025 году. 00:18 - СВО: эффект от прихода в Минобороны Белоусова;03:18 - Украинский конфликт в 2025 году и возможность переговоров;06:49 - Об интересах Трампа в АТР; 12:13 - О гарантиях после договорённостей; 13:59 - Ближневосточный конфликт в 2025 году; 15:38 -Влияние и интересы в Африке. ТГ-канал Петра Лидова-Петровского: https://t.me/pvsgns Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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