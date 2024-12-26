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Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках

Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках - 26.12.2024 Украина.ру

Трамп хочет купить Гренландию. Датчане готовят солдат на ездовых собаках

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен серьезно потратиться на новые территориальные приобретения.

2024-12-26T12:29

2024-12-26T12:29

2024-12-26T13:34

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В частности, он вновь заявил о планах "приобрести" Гренландию – самый большой остров в мире, площадью 2,16 миллиона квадратных километров, который на сегодня принадлежит Дании – хотя обладает статусом самоуправляемой территории."План Дональда Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории – превзойдя даже покупку Луизианы в 1803 году, которая на тот момент почти удвоила территорию Америки", – восторженно написало об этом издание New York Post.Такая позиция Трампа вызвала мгновенную реакцию в Копенгагене, где отказываться от Гренландии, конечно же, не хотят.Датское правительство мгновенно выразило готовность выделить полтора миллиарда долларов на укрепление своего военного присутствия на гренландских ледниках.Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен даже успел сообщить о том, на что будут потрачены эти деньги. В перечень заказов входят два патрульных катера класса Thetis, два беспилотных летательных аппарата, а также специальное оснащение двух взводов солдат, которые будут передвигаться на упряжках ездовых собак.При этом, министр сказал, что Дания готова "сотрудничать с США для обеспечения безопасности Гренландии". Но все знают, что огромному полярному острову никто не угрожает.Если, конечно, не считать угрозой Трампа, который хочет его купить – и впервые заявил об этом еще в 2019 году.Ситуация выглядит предельно двусмысленной и комичной – учитывая, что Дания является послушным вассалом Америки, которая давно использует территорию Гренландии в военных целях.А также, учитывая весьма своеобразную историю датского контроля над этим островом.Коренным народом полярной земли являются эскимосы-инуиты. Они веками вели в этом суровом регионе кочевой образ жизни, следуя за косяками рыбы, за мигрирующими стадами китовых, моржей и тюленей, которые, подчас, преодолевают огромные расстояния.Примерно в 980 году на остров приплыл из Исландии викинг Эрик Рыжий, изгнанный за убийство соседа. В то время европейский климат бы несколько мягче нынешнего, и Эрик нашел там свободные от льда берега, где можно было обосноваться, занимаясь охотой и овцеводством.До сих по не ясно, почему он окрестил остров Зеленой землей. Согласно самой распространенной версии, этой был своеобразный маркетинговый ход, чтобы привлечь на север новые партии колонистов.Постепенно исландские викинги основали на территории Гренландии два поселения, а попутно открыли Америку – задолго до Христофора Колумба. Они торговали моржовым клыком, треской и тюленьей кожей. И вплоть до 1261 года существовали как независимая вечевая республика.Потом им пришлось присягнуть норвежскому королю, потому что на острове не было дерева, и поселенцы нуждались в привозных строительных материалах. Однако это не помогло. Эпидемия чумы, резкое похолодание, сложные отношения с инуитами, с которыми викинги, по-видимому, вели себя в своей обычной, не очень добрососедской манере, постепенно уничтожила обе скандинавских колонии.В то же время, гренландские эскимосы продолжали жить так же, как раньше. Они не знали, что Норвегия вступила в унию с Данией – и Гренландия, вместе с Исландией, отошли под власть Копенгагена.Сами датчане тоже очень долго не могли добраться до полярного острова, и господство датского короля над Гренландией длительное время ограничивалось тем, что в его гербе появился белый медведь.В 1578 году датский монарх Фредерик II послал в Гренландию специальную экспедицию – которая, однако, даже не сумела высадиться на берег. Однако это удалось сделать британскому пирату Мартину Фробишеру, соратнику Фрэнсиса Дрейка, который пытался найти Северо-Западный проход из Атлантики в Тихий океан – для достижения Китая, Индии, и России.Причем, интересно отметить, что деньги на эту экспедицию дали английские купцы из британской Московской компании.Фробишер привез в Европу трех инуиток, и ученый Адам Олеарий начал изучение их языка. Постепенно, с развитием судоходства, к берегам Гренландии начали плавать европейские китобои, но они больше не пытались основать на ее территории новые постоянные поселения.Дания посылала к инуитам миссионеров и сборщиков податей, старалась контролировать меновую торговлю с иностранными судами – но этим, по сути, и ограничивалось ее господство над полярной колонией.А вот американцы хотели гренландскую землицу уже тогда. Еще в 1867 году – то есть, в том же году, когда Российская Империя подписала договор о продаже американцам Аляски, – государственный секретарь США Уильям Генри Сьюард официально рассматривал возможность такой покупки. Однако тогда этому почему-то помешали в конгрессе, где у Сьюарда имелось немало противников.В 1905-м году – после того, как Норвегия наконец получила независимость от датской короны – она внезапно отказалась признавать суверенитет Дании над Гренландией. Норвежский китобой Хальвард Деволд, якобы по собственной инициативе, занял восточный берег острова – а норвежское правительство поддержало его действия. Но затем уступила под международным давлением.В 1946 году, сразу после Второй мировой войны, когда Исландия тоже объявила о независимости от Дании, американцы опять предложили купить Гренландию у Дании за 100 миллионов долларов, а также списать ее международный долг на сумму 70 миллионов. Правда, предложение было строго секретным, и о нем стало известно только в 1991 году.По каким-то причинам сделка не состоялась. Но датские власти, фактически, бесплатно, предоставили американцам контроль над гренландскими землями.В 1951 году армия США снесла несколько инуитских поселков, и построила на их месте огромную военную базу Туле – самую северную и одну из самых важных американских военных баз во времена Холодной войны.База якобы предназначалась для защиты Америки от Советского Союза. Однако, на самом деле, там базировались американские самолеты с ядерным оружием, предназначенные для того, чтобы бомбить советские города. Хотя формально Дания называла свою территорию безъядерной зоной.Они находились там до 1968 года, когда огромный Boeing B-52 Stratofortress, на борту которого находились четыре термоядерные бомбы, упал в океан прямо в районе базы. Из его пилотов погиб летчик с чисто американской фамилией Свитенко – остальные катапультировались.Но масштабы радиоактивного заражения были очень серьёзными. Три ядерные боеголовки разрушились, заражая окружающую среду радиоактивными элементами –причем, концентрация плутония достигала 380 мг/м². Считается, что на месте аварии было рассеяно около 7,5 килограмм плутония. Территорию спешно объявили закрытой, удаляя оттуда и снег, и лед.В девяностые, после окончания Холодной войны, выяснилось, что четвертую ядерную бомбу, возможно, так и не нашли. И, судя по всему, она до сих пор отравляет гренландскую биосферу.Местные жители, которых привлекали к ликвидации последствий аварии добивались компенсации за загубленное здоровье – потому что из-за секретности они вообще не очень понимали, над чем работают. Но США отвечали на робкие запросы из Копенгагена жестким господским "нет".База Туле продолжает действовать до сих пор – ее просто переназвали инуитским словом Питуффик.Таким образом, в планах Трампа нет ничего особо нереалистичного. Американские военные уже давно находятся в Гренландии, и их силы несопоставимо больше датских военных сил. Даже если их усилят двумя взводами на ездовых лайках.Но дело даже не в этом.Датское правительство в принципе вряд ли осмелится перечить американскому сюзерену. А технология захвата – в рамках какого-то нового секретного соглашения – может быть, например, таковой: Копенгаген заставят дать независимость коренным жителям острова Гренландия – инуитам. Но, на самом деле, его сразу подберут в той, или иной форме американцы.Полярный остров важен для Вашингтона не только в военных целях. Это также огромный экономический приз. По оценкам Геологической службы США, запасы нефти в Гренландии могут составлять 17,5 млрд баррелей, природного газа – 148 трлн кубических футов. В Гренландии добывают редкий минерал криолит, там нашли уран и там же могут быть золотые россыпи.Многие ледники представляют собой огромные резервуары чистой пресной воды, которая скоро тоже станет для многих регионов мира большим дефицитом. А контроль над Северо-Западным проходом, который почти освободился от льдов, вскоре даст серьезные преимущества.Так что и финансовые, и военные круги США, скорее всего, при случае, поддержат инициативу Трампа.Подробнее на эту тему - в материале Татьяны Стоянович: Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России

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Леонид Николенко

эксклюзив, дания, сша, америка, дональд трамп, арктика, норвегия