Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян - 26.12.2024 Украина.ру
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Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян
Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян - 26.12.2024 Украина.ру
Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян
По наводке украинских мошенников житель Гусь-Хрустального Владимирской области протаранил на своем авто вход в здание бывшего военкомата, а после поджег машину. Эту информацию обнародовал глава города Алексей Соколов, а ленты СМИ запестрели "горящими" видео
2024-12-26T11:11
2024-12-26T11:37
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поджог
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Уточняется, что злоумышленнику 50 лет, диверсию он совершил на автомобиле УАЗ "Патриот". Сначала снес ворота забора и влетел в двери главного входа здания бывшего военкомата. После этого мужчина вылез из машины, поджег ее и попытался скрыться, но был задержан. Сейчас он дает показания. По предварительной информации следователей, злоумышленник стал очередной жертвой украинских мошенников.Чуть позже в Санкт-Петербурге местный житель метнул в окно почты России бутылку с горючей жидкостью. Сотрудники отделения позже рассказали правоохранителям, что мужчина выглядел странно и они хотели обратиться в полицию, но не успели.В правоохранительных органах отметили, что только за последние 10 дней в России было совершено более 40 поджогов и взрывов по заданию мошенников с Украины.Все подробности о новом витке преступлений, спланированных и реализованных СБУ руками россиян читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Мошенники с Украины поджигают Россию.Другие темы: Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, гусь-хрустальный, сбу, украина.ру, военкомат, поджог
Новости, Россия, Украина, Гусь-Хрустальный, СБУ, Украина.ру, военкомат, поджог

Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян

11:11 26.12.2024 (обновлено: 11:37 26.12.2024)
 
Фото: Новое издание, Россиянин на "Патриоте" атаковал тараном военкомат и поджёг свой автомобиль
Фото: Новое издание, Россиянин на Патриоте атаковал тараном военкомат и поджёг свой автомобиль
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По наводке украинских мошенников житель Гусь-Хрустального Владимирской области протаранил на своем авто вход в здание бывшего военкомата, а после поджег машину. Эту информацию обнародовал глава города Алексей Соколов, а ленты СМИ запестрели "горящими" видео
Уточняется, что злоумышленнику 50 лет, диверсию он совершил на автомобиле УАЗ "Патриот". Сначала снес ворота забора и влетел в двери главного входа здания бывшего военкомата. После этого мужчина вылез из машины, поджег ее и попытался скрыться, но был задержан. Сейчас он дает показания. По предварительной информации следователей, злоумышленник стал очередной жертвой украинских мошенников.
Фото: Readovka, Россиянин на "Патриоте" атаковал тараном военкомат и поджёг свой автомобиль
Фото: Readovka, Россиянин на Патриоте атаковал тараном военкомат и поджёг свой автомобиль
Чуть позже в Санкт-Петербурге местный житель метнул в окно почты России бутылку с горючей жидкостью. Сотрудники отделения позже рассказали правоохранителям, что мужчина выглядел странно и они хотели обратиться в полицию, но не успели.
В правоохранительных органах отметили, что только за последние 10 дней в России было совершено более 40 поджогов и взрывов по заданию мошенников с Украины.
Все подробности о новом витке преступлений, спланированных и реализованных СБУ руками россиян читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Мошенники с Украины поджигают Россию.
Другие темы: Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ.
 
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