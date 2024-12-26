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Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян

Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян - 26.12.2024 Украина.ру

Таран военкомата и поджог почты: новые преступления СБУ, реализованные руками россиян

По наводке украинских мошенников житель Гусь-Хрустального Владимирской области протаранил на своем авто вход в здание бывшего военкомата, а после поджег машину. Эту информацию обнародовал глава города Алексей Соколов, а ленты СМИ запестрели "горящими" видео

2024-12-26T11:11

2024-12-26T11:11

2024-12-26T11:37

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Уточняется, что злоумышленнику 50 лет, диверсию он совершил на автомобиле УАЗ "Патриот". Сначала снес ворота забора и влетел в двери главного входа здания бывшего военкомата. После этого мужчина вылез из машины, поджег ее и попытался скрыться, но был задержан. Сейчас он дает показания. По предварительной информации следователей, злоумышленник стал очередной жертвой украинских мошенников.Чуть позже в Санкт-Петербурге местный житель метнул в окно почты России бутылку с горючей жидкостью. Сотрудники отделения позже рассказали правоохранителям, что мужчина выглядел странно и они хотели обратиться в полицию, но не успели.В правоохранительных органах отметили, что только за последние 10 дней в России было совершено более 40 поджогов и взрывов по заданию мошенников с Украины.Все подробности о новом витке преступлений, спланированных и реализованных СБУ руками россиян читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Мошенники с Украины поджигают Россию.Другие темы: Сотни украинцев обратились за гражданством России за год — МИД РФ.

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новости, россия, украина, гусь-хрустальный, сбу, украина.ру, военкомат, поджог