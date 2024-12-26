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ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ

ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ - 26.12.2024 Украина.ру

ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ

Спецслужбы Украины доставляли в Россию компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях. Об этом 26 декабря сообщила ФСБ РФ

2024-12-26T10:23

2024-12-26T10:23

2024-12-26T10:23

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"У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности. Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", - говорится в материале.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных МО РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.Подробнее - в материале Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ на сайте Украина.ру.

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