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ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ
ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ - 26.12.2024 Украина.ру
ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ
Спецслужбы Украины доставляли в Россию компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях. Об этом 26 декабря сообщила ФСБ РФ
2024-12-26T10:23
2024-12-26T10:23
2024-12-26T10:23
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"У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности. Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", - говорится в материале.ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных МО РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.Подробнее - в материале Украинские спецслужбы пытались взорвать высокопоставленного руководителя МО РФ — ФСБ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, фсб, взрыв, бомба
Новости, Россия, Украина, ФСБ, взрыв, бомба
ФСБ рассказала, как в Россию попали компоненты бомб для терактов против военных МО РФ
Спецслужбы Украины доставляли в Россию компоненты бомб для терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях. Об этом 26 декабря сообщила ФСБ РФ
"У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности. Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях", - говорится в материале.
ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных МО РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.