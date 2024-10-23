К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя - 23.10.2024 Украина.ру
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К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя
К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя - 23.10.2024 Украина.ру
К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя
Есть данные, что безвозвратные потери Украины составили 800 тысяч человек. Если киевский режим снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то они смогут набрать в армию 200 тысяч человек. Этого хватит для компенсации потерь и накопления резерва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-23T05:45
2024-10-23T05:45
новости
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сша
владимир евсеев
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потери
детали
мобилизация
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Украина утверждает, что в России обучается три тысячи северокорейских военнослужащих, но это полный бред, сказал эксперт. Если Россия увеличивает свою армию на 160 тысяч человек, то что решат эти несколько тысяч северокорейцев? Набрать столько контрактников в российскую армию вполне реально, отметил он.Если киевский режим снизит мобилизационный возраст до 18 лет, около 200 тысяч человек они наберут. Этого хватит для компенсации потерь и какого-то накопления резерва. Но 200 тысяч и 160 тысяч – вполне сопоставимые цифры, отметил он."Мобилизация в России может начаться только в случае полноценной интервенции НАТО на Украину. Но, во-первых, мы в соответствии с новой доктриной можем применить тактическое ядерное оружие. А, во-вторых, к власти в США может прийти Трамп, который обещает спасти мир от ядерной войны, которая "может случиться через три-четыре месяца", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробно о том, какой мобилизационный резерв имеет на сегодня Украина, а также о потерях в российско-украинском конфликте - в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241022/1058279918.html
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новости, украина, россия, сша, владимир евсеев, всу, потери всу, потери, детали, мобилизация, нато, сво, спецоперация, резервы
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Евсеев, ВСУ, потери ВСУ, потери, детали, мобилизация, НАТО, СВО, Спецоперация, резервы

К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя

05:45 23.10.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Есть данные, что безвозвратные потери Украины составили 800 тысяч человек. Если киевский режим снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то они смогут набрать в армию 200 тысяч человек. Этого хватит для компенсации потерь и накопления резерва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Украина утверждает, что в России обучается три тысячи северокорейских военнослужащих, но это полный бред, сказал эксперт.
Если Россия увеличивает свою армию на 160 тысяч человек, то что решат эти несколько тысяч северокорейцев? Набрать столько контрактников в российскую армию вполне реально, отметил он.
"При этом есть данные, что безвозвратные потери Украины составили 800 тысяч человек. К весне эта цифра вырастет до миллиона. Потерять миллион человек при 20 миллионном населении – это много", — подчеркнул Евсеев.
Если киевский режим снизит мобилизационный возраст до 18 лет, около 200 тысяч человек они наберут. Этого хватит для компенсации потерь и какого-то накопления резерва. Но 200 тысяч и 160 тысяч – вполне сопоставимые цифры, отметил он.
"Мобилизация в России может начаться только в случае полноценной интервенции НАТО на Украину. Но, во-первых, мы в соответствии с новой доктриной можем применить тактическое ядерное оружие. А, во-вторых, к власти в США может прийти Трамп, который обещает спасти мир от ядерной войны, которая "может случиться через три-четыре месяца", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
Подробно о том, какой мобилизационный резерв имеет на сегодня Украина, а также о потерях в российско-украинском конфликте - в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ" на сайте Украина.ру
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вчера, 15:41
Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар" Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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