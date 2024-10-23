https://ukraina.ru/20241023/1058286127.html

К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя

К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя - 23.10.2024 Украина.ру

К весне цифра вырастет до миллиона: эксперт о том, сможет ли Украина компенсировать потери на поле боя

Есть данные, что безвозвратные потери Украины составили 800 тысяч человек. Если киевский режим снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то они смогут набрать в армию 200 тысяч человек. Этого хватит для компенсации потерь и накопления резерва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-23T05:45

2024-10-23T05:45

2024-10-23T05:45

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Украина утверждает, что в России обучается три тысячи северокорейских военнослужащих, но это полный бред, сказал эксперт. Если Россия увеличивает свою армию на 160 тысяч человек, то что решат эти несколько тысяч северокорейцев? Набрать столько контрактников в российскую армию вполне реально, отметил он.Если киевский режим снизит мобилизационный возраст до 18 лет, около 200 тысяч человек они наберут. Этого хватит для компенсации потерь и какого-то накопления резерва. Но 200 тысяч и 160 тысяч – вполне сопоставимые цифры, отметил он."Мобилизация в России может начаться только в случае полноценной интервенции НАТО на Украину. Но, во-первых, мы в соответствии с новой доктриной можем применить тактическое ядерное оружие. А, во-вторых, к власти в США может прийти Трамп, который обещает спасти мир от ядерной войны, которая "может случиться через три-четыре месяца", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробно о том, какой мобилизационный резерв имеет на сегодня Украина, а также о потерях в российско-украинском конфликте - в материале Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ" на сайте Украина.ру

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