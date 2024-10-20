Выдрин: Казахстан использует стратегию кочевников, а Россия жертвует стратегией ради выживания - 20.10.2024 Украина.ру
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Выдрин: Казахстан использует стратегию кочевников, а Россия жертвует стратегией ради выживания
Выдрин: Казахстан использует стратегию кочевников, а Россия жертвует стратегией ради выживания - 20.10.2024 Украина.ру
Выдрин: Казахстан использует стратегию кочевников, а Россия жертвует стратегией ради выживания
Астана, конечно, подаст заявку на вступление — когда Россия станет очевидным победителем и мировым лидером в содружестве близких ей по целям и ценностям государств. Вот только условия вступления к тому времени станут совсем другими
2024-10-20T06:10
2024-10-20T06:10
новости
казахстан
запад
россия
брикс
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Он заявил, что Казахстан в лице своего руководства придумал новую стратегию поведения. А поскольку новое — часто забытое старое, использует наработки и приемы еще кочевников, добавил эксперт.По его мнению, Россия и Казахстан существуют в различных нарративах."Первая — подчиняет жизнь стратегии. Второй — жертвует стратегией ради выживания", — подвел итог эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов высказал свою точку зрения.Он считает, что данное заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Казахстан не нарушает и не ущемляет интересы России и при этом делает реверанс в сторону Запада, подвергаясь давлению со стороны последнего за неисполнение антироссийских санкций, развернуто пояснил эксперт."Запад уже оказывает на Казахстан большое давление, заставляя, принуждая его выполнять односторонние незаконные санкции. И, кстати, Астана, этого скорее не делает, нежели наоборот. Согласие Астаны присутствовать на саммите в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера", — рассказал Суслов.Подробнее об этом — в интервью Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКСРуководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру отметил, что у казахстанских аналитиков за последние два месяца не найти ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада."Некоторые из государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения", — подробно объяснил Грозин.То же самое стремится сделать казахстанская элита, отметил эксперт."Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс", — заключил Грозин.Подробнее об отношениях Запада и Казахстана — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньКазахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСПолный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
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Новости, Казахстан, Запад, Россия, БРИКС, ООН, детали

Выдрин: Казахстан использует стратегию кочевников, а Россия жертвует стратегией ради выживания

06:10 20.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Астана, конечно, подаст заявку на вступление — когда Россия станет очевидным победителем и мировым лидером в содружестве близких ей по целям и ценностям государств. Вот только условия вступления к тому времени станут совсем другими
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
Он заявил, что Казахстан в лице своего руководства придумал новую стратегию поведения. А поскольку новое — часто забытое старое, использует наработки и приемы еще кочевников, добавил эксперт.
"Кочевники никогда не присоединялись к тому или иному союзу племен, пока окончательно не выяснялось, какое объединение побеждает и доминирует. Астана, конечно, подаст заявку на вступление — когда Россия станет очевидным победителем и мировым лидером в содружестве близких ей по целям и ценностям государств. Вот только условия вступления к тому времени станут совсем другими. И не факт, что примут сразу. Могут промурыжить годиков тридцать — как Турцию в ЕС", — прокомментировал Выдрин.
По его мнению, Россия и Казахстан существуют в различных нарративах.
"Первая — подчиняет жизнь стратегии. Второй — жертвует стратегией ради выживания", — подвел итог эксперт.
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 12:46
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил ПутинРазрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится. Об этом 18 октября на пленарном заседании Делового форума БРИКС заявил президент Российской Федерации Владимир Путин
Ранее в интервью изданию Украина.ру замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов высказал свою точку зрения.
Он считает, что данное заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Казахстан не нарушает и не ущемляет интересы России и при этом делает реверанс в сторону Запада, подвергаясь давлению со стороны последнего за неисполнение антироссийских санкций, развернуто пояснил эксперт.
"Запад уже оказывает на Казахстан большое давление, заставляя, принуждая его выполнять односторонние незаконные санкции. И, кстати, Астана, этого скорее не делает, нежели наоборот. Согласие Астаны присутствовать на саммите в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера", — рассказал Суслов.
Подробнее об этом — в интервью Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру отметил, что у казахстанских аналитиков за последние два месяца не найти ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада.
"Некоторые из государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения", — подробно объяснил Грозин.
То же самое стремится сделать казахстанская элита, отметил эксперт.
"Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс", — заключил Грозин.
Подробнее об отношениях Запада и Казахстана — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.
Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС
Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
 
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