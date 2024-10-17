Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества - 17.10.2024 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества - 17.10.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
Боясь потерять власть, непрезидент Украины сотворил "эпохальный документ". Казахстан же вступит в БРИКС лишь при одном условии — если успеет. А, возможно, повторит судьбу Турции с Евросоюзом.
2024-10-17T06:57
2024-10-17T06:59
интервью
россия
казахстан
украина
владимир зеленский
дмитрий выдрин
брикс
ес
оон
турция
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Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин. Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной Раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России. В Москве на план Зеленского отреагировали словами: для достижения мира Киев должен "протрезветь".— Дмитрий Игнатьевич, можем ли мы говорить серьезно об этом безумном принуждении к миру?— Озвученный в Верховной Раде так называемый план победы Зеленского — весьма примечательный документ. Только вот интересен он совсем не в политическом, а в метафизическом смысле.Это своего рода “эпохальный документ”. Он максимально наглядно демонстрирует различие стиля мышления эпохи модерна и победившего на Украине времени пост-модерна.Если вышесказанное перевести еще и на медицинский язык —это наглядная демонстрация различий плана и бреда. Только в бреду, или, говоря околонаучным языком, лишь в постмодерне отбрасываются все ограничения и сложности реального мира. Бред не о том, что реально можно, а о том, что химерно хочу.Просроченный президент ярко и лапидарно высказал все свои просроченные хотелки: немедленное вступление в НАТО; полный доступ к западным военным возможностям, арсеналам и разведданным; бесконечное усиление санкций против России и прочее.Эти пожелания просрочены уже потому, что безрезультатно озвучиваются в десятый раз.Как опытный комик, Зеленский знает, что шутка, прозвучавшая со во второй раз, перестает быть смешной. Но как неопытный политик он не учитывает, что просьба, высказанная трижды, становится смешной. В бреду это не осознается...А еще бред, по Фрейду, является вместилищем тайных страхов и постыдных желаний.Соответственно, весь “план” пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего кормчего.Более глубокий анализ сделают, наверное, уже специалисты-медики. Можно разве что добавить присказку ходжи Насреддина: “Кто продает пар от кушанья, тот получает звон от монет”.— Казахстан передумал вступать в БРИКС в угоду ООН, сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. Вокруг этой новости много обсуждений и слухов разного характера. Дескать, глава Казахстана забыл, кто его поддержал в 2022 году, и подставил очередную подножку России. А вы что думаете об это истории и решении казахской стороны, которое появилось в такой "нужный" момент?— Казахстан не передумал. Он, в лице своего руководства, придумал новую стратегию поведения. А поскольку новое — часто забытое старое, использует наработки и приемы еще кочевников.Кочевники никогда не присоединялись к тому или иному союзу племен, пока окончательно не выяснялось, какое объединение побеждает и доминирует.То есть, Астана, конечно, подаст заявку на вступление — когда Россия станет очевидным победителем и мировым лидером в содружестве близких ей по целям и ценностям государств. Вот только условия вступления к тому времени станут совсем другими. И не факт, что примут сразу. Могут промурыжить годиков тридцать — как Турцию в ЕС.При этом не стоит обижаться на подобную позицию Казахстана. Как учил Шопенгауэр, “не смиряться, не плакать, а понимать”. Дело в том, что Россия и Казахстан существуют в различных нарративах. Первая — подчиняет жизнь стратегии. Второй — жертвует стратегией ради выживания.Политика Казахстана — это в основном баланс интересов жузов. Причем каждый из них опирается на серьезный сырьевой ресурс. У одного — это нефть и газ. У другого — уран и редкоземельные металлы. У третьего — золото и медь. В зависимости от мировой конъюнктуры, значимость жуза может меняться.При таких “плавающих” условиях не просто быть "стратегичными".— Впереди саммит БРИКС в Казани. Как считаете, станет ли Турция членом БРИКС? И если да, то в каком статусе?— Не уверен, что Турция устремится в БРИКС — пока что.Сейчас такое желании Анкары скорее выглядит как попытка наказать ЕС за медлительность в решении вопроса ее европейского членства. Очень по-османски. Вот когда ЕС посыплется, тогда и можно будет говорить о реальности подобных намерений Турции. Но тогда все будет как с Казахстаном.— Россия планирует задействовать площадку БРИКС для объяснения причин кризиса на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А что и в каком формате мы можем объяснить? Ведь в рамках ООН уже более чем сказано…— Причины кризиса множество раз назывались. Что еще можно в этом плане проманифестировать, даже не знаю. Разве, что повторение — мать учения. Сам с удовольствием послушаю еще раз.— БРИКС неоформленная, неформальная структура, в связи с этим какие риски есть для этого объединения?— БРИКС — весьма молодая структура. Ей всего-то 18 стукнуло. В Штатах, где она родилась на саммите ООН, в этом возрасте даже не наливают пиво.А если серьезно, то эта неформальная организация еще не нашла в полной мере своего лица и cвоей миссии. Пока что это объединение в основном с экономическими целями.Но на встречах ее лидеров, все чаще говорят о безопасности. Все настойчивее поднимают темы культуры, образования, искусства. Значит велика вероятность превращения БРИКС в полноценный союз государств, исповедующих близкие цели и родственные ценности. Планирую от этом написать отдельную статью.В общем, чем теснее и многограннее будут связи уже 9 стран-участниц БРИКС, тем меньше останется рисков ее дискредитации и разрушения оппонентами и недругами.— Как вы можете прокомментировать милитаризацию Европы, которая происходит в связи с продвижением ВС РФ на Украине? Европа готовится к войне или переговорам с Россией?— Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает “готовься к войне”. Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса.Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных воин. Вот только с Россией не получилось. Престарелый охотник легко добудет медвежонка. Но взрослый медведь может легко затрофеить одряхлевшего охотника.О том, какие подлости Запад готовит России, понимая, что не победит Украиной, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Францем Клинцевичем: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, казахстан, украина, владимир зеленский, дмитрий выдрин, брикс, ес, оон, турция, казань
Интервью, Россия, Казахстан, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Выдрин, БРИКС, ЕС, ООН, Турция, Казань

Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества

06:57 17.10.2024 (обновлено: 06:59 17.10.2024)
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Боясь потерять власть, непрезидент Украины сотворил "эпохальный документ". Казахстан же вступит в БРИКС лишь при одном условии — если успеет. А, возможно, повторит судьбу Турции с Евросоюзом.
Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной Раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.
В Москве на план Зеленского отреагировали словами: для достижения мира Киев должен "протрезветь".
— Дмитрий Игнатьевич, можем ли мы говорить серьезно об этом безумном принуждении к миру?
— Озвученный в Верховной Раде так называемый план победы Зеленского — весьма примечательный документ. Только вот интересен он совсем не в политическом, а в метафизическом смысле.
Это своего рода “эпохальный документ”. Он максимально наглядно демонстрирует различие стиля мышления эпохи модерна и победившего на Украине времени пост-модерна.
Если вышесказанное перевести еще и на медицинский язык —это наглядная демонстрация различий плана и бреда. Только в бреду, или, говоря околонаучным языком, лишь в постмодерне отбрасываются все ограничения и сложности реального мира. Бред не о том, что реально можно, а о том, что химерно хочу.
Просроченный президент ярко и лапидарно высказал все свои просроченные хотелки: немедленное вступление в НАТО; полный доступ к западным военным возможностям, арсеналам и разведданным; бесконечное усиление санкций против России и прочее.
Эти пожелания просрочены уже потому, что безрезультатно озвучиваются в десятый раз.
Как опытный комик, Зеленский знает, что шутка, прозвучавшая со во второй раз, перестает быть смешной. Но как неопытный политик он не учитывает, что просьба, высказанная трижды, становится смешной. В бреду это не осознается...
А еще бред, по Фрейду, является вместилищем тайных страхов и постыдных желаний.
Соответственно, весь “план” пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего кормчего.
Более глубокий анализ сделают, наверное, уже специалисты-медики. Можно разве что добавить присказку ходжи Насреддина: “Кто продает пар от кушанья, тот получает звон от монет”.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— Казахстан передумал вступать в БРИКС в угоду ООН, сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. Вокруг этой новости много обсуждений и слухов разного характера. Дескать, глава Казахстана забыл, кто его поддержал в 2022 году, и подставил очередную подножку России. А вы что думаете об это истории и решении казахской стороны, которое появилось в такой "нужный" момент?
— Казахстан не передумал. Он, в лице своего руководства, придумал новую стратегию поведения. А поскольку новое — часто забытое старое, использует наработки и приемы еще кочевников.
Кочевники никогда не присоединялись к тому или иному союзу племен, пока окончательно не выяснялось, какое объединение побеждает и доминирует.
То есть, Астана, конечно, подаст заявку на вступление — когда Россия станет очевидным победителем и мировым лидером в содружестве близких ей по целям и ценностям государств. Вот только условия вступления к тому времени станут совсем другими. И не факт, что примут сразу. Могут промурыжить годиков тридцать — как Турцию в ЕС.
При этом не стоит обижаться на подобную позицию Казахстана. Как учил Шопенгауэр, “не смиряться, не плакать, а понимать”. Дело в том, что Россия и Казахстан существуют в различных нарративах. Первая — подчиняет жизнь стратегии. Второй — жертвует стратегией ради выживания.
Политика Казахстана — это в основном баланс интересов жузов. Причем каждый из них опирается на серьезный сырьевой ресурс. У одного — это нефть и газ. У другого — уран и редкоземельные металлы. У третьего — золото и медь. В зависимости от мировой конъюнктуры, значимость жуза может меняться.
При таких “плавающих” условиях не просто быть "стратегичными".
© CC0, PixabayТурция флаги
Турция флаги
© CC0, Pixabay
— Впереди саммит БРИКС в Казани. Как считаете, станет ли Турция членом БРИКС? И если да, то в каком статусе?
— Не уверен, что Турция устремится в БРИКС — пока что.
Сейчас такое желании Анкары скорее выглядит как попытка наказать ЕС за медлительность в решении вопроса ее европейского членства. Очень по-османски.
Вот когда ЕС посыплется, тогда и можно будет говорить о реальности подобных намерений Турции. Но тогда все будет как с Казахстаном.
— Россия планирует задействовать площадку БРИКС для объяснения причин кризиса на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А что и в каком формате мы можем объяснить? Ведь в рамках ООН уже более чем сказано…
— Причины кризиса множество раз назывались. Что еще можно в этом плане проманифестировать, даже не знаю. Разве, что повторение — мать учения. Сам с удовольствием послушаю еще раз.
— БРИКС неоформленная, неформальная структура, в связи с этим какие риски есть для этого объединения?
— БРИКС — весьма молодая структура. Ей всего-то 18 стукнуло. В Штатах, где она родилась на саммите ООН, в этом возрасте даже не наливают пиво.
А если серьезно, то эта неформальная организация еще не нашла в полной мере своего лица и cвоей миссии. Пока что это объединение в основном с экономическими целями.
Но на встречах ее лидеров, все чаще говорят о безопасности. Все настойчивее поднимают темы культуры, образования, искусства. Значит велика вероятность превращения БРИКС в полноценный союз государств, исповедующих близкие цели и родственные ценности. Планирую от этом написать отдельную статью.
В общем, чем теснее и многограннее будут связи уже 9 стран-участниц БРИКС, тем меньше останется рисков ее дискредитации и разрушения оппонентами и недругами.
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
— Как вы можете прокомментировать милитаризацию Европы, которая происходит в связи с продвижением ВС РФ на Украине? Европа готовится к войне или переговорам с Россией?
— Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает “готовься к войне”. Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса.
Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных воин. Вот только с Россией не получилось.
Престарелый охотник легко добудет медвежонка. Но взрослый медведь может легко затрофеить одряхлевшего охотника.
О том, какие подлости Запад готовит России, понимая, что не победит Украиной, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Францем Клинцевичем: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию.
 
ИнтервьюРоссияКазахстанУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ВыдринБРИКСЕСООНТурцияКазань
 
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