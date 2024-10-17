https://ukraina.ru/20241017/1058153548.html

Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества

Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества - 17.10.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества

Боясь потерять власть, непрезидент Украины сотворил "эпохальный документ". Казахстан же вступит в БРИКС лишь при одном условии — если успеет. А, возможно, повторит судьбу Турции с Евросоюзом.

2024-10-17T06:57

2024-10-17T06:57

2024-10-17T06:59

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Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин. Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной Раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России. В Москве на план Зеленского отреагировали словами: для достижения мира Киев должен "протрезветь".— Дмитрий Игнатьевич, можем ли мы говорить серьезно об этом безумном принуждении к миру?— Озвученный в Верховной Раде так называемый план победы Зеленского — весьма примечательный документ. Только вот интересен он совсем не в политическом, а в метафизическом смысле.Это своего рода “эпохальный документ”. Он максимально наглядно демонстрирует различие стиля мышления эпохи модерна и победившего на Украине времени пост-модерна.Если вышесказанное перевести еще и на медицинский язык —это наглядная демонстрация различий плана и бреда. Только в бреду, или, говоря околонаучным языком, лишь в постмодерне отбрасываются все ограничения и сложности реального мира. Бред не о том, что реально можно, а о том, что химерно хочу.Просроченный президент ярко и лапидарно высказал все свои просроченные хотелки: немедленное вступление в НАТО; полный доступ к западным военным возможностям, арсеналам и разведданным; бесконечное усиление санкций против России и прочее.Эти пожелания просрочены уже потому, что безрезультатно озвучиваются в десятый раз.Как опытный комик, Зеленский знает, что шутка, прозвучавшая со во второй раз, перестает быть смешной. Но как неопытный политик он не учитывает, что просьба, высказанная трижды, становится смешной. В бреду это не осознается...А еще бред, по Фрейду, является вместилищем тайных страхов и постыдных желаний.Соответственно, весь “план” пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего кормчего.Более глубокий анализ сделают, наверное, уже специалисты-медики. Можно разве что добавить присказку ходжи Насреддина: “Кто продает пар от кушанья, тот получает звон от монет”.— Казахстан передумал вступать в БРИКС в угоду ООН, сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали. Вокруг этой новости много обсуждений и слухов разного характера. Дескать, глава Казахстана забыл, кто его поддержал в 2022 году, и подставил очередную подножку России. А вы что думаете об это истории и решении казахской стороны, которое появилось в такой "нужный" момент?— Казахстан не передумал. Он, в лице своего руководства, придумал новую стратегию поведения. А поскольку новое — часто забытое старое, использует наработки и приемы еще кочевников.Кочевники никогда не присоединялись к тому или иному союзу племен, пока окончательно не выяснялось, какое объединение побеждает и доминирует.То есть, Астана, конечно, подаст заявку на вступление — когда Россия станет очевидным победителем и мировым лидером в содружестве близких ей по целям и ценностям государств. Вот только условия вступления к тому времени станут совсем другими. И не факт, что примут сразу. Могут промурыжить годиков тридцать — как Турцию в ЕС.При этом не стоит обижаться на подобную позицию Казахстана. Как учил Шопенгауэр, “не смиряться, не плакать, а понимать”. Дело в том, что Россия и Казахстан существуют в различных нарративах. Первая — подчиняет жизнь стратегии. Второй — жертвует стратегией ради выживания.Политика Казахстана — это в основном баланс интересов жузов. Причем каждый из них опирается на серьезный сырьевой ресурс. У одного — это нефть и газ. У другого — уран и редкоземельные металлы. У третьего — золото и медь. В зависимости от мировой конъюнктуры, значимость жуза может меняться.При таких “плавающих” условиях не просто быть "стратегичными".— Впереди саммит БРИКС в Казани. Как считаете, станет ли Турция членом БРИКС? И если да, то в каком статусе?— Не уверен, что Турция устремится в БРИКС — пока что.Сейчас такое желании Анкары скорее выглядит как попытка наказать ЕС за медлительность в решении вопроса ее европейского членства. Очень по-османски. Вот когда ЕС посыплется, тогда и можно будет говорить о реальности подобных намерений Турции. Но тогда все будет как с Казахстаном.— Россия планирует задействовать площадку БРИКС для объяснения причин кризиса на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А что и в каком формате мы можем объяснить? Ведь в рамках ООН уже более чем сказано…— Причины кризиса множество раз назывались. Что еще можно в этом плане проманифестировать, даже не знаю. Разве, что повторение — мать учения. Сам с удовольствием послушаю еще раз.— БРИКС неоформленная, неформальная структура, в связи с этим какие риски есть для этого объединения?— БРИКС — весьма молодая структура. Ей всего-то 18 стукнуло. В Штатах, где она родилась на саммите ООН, в этом возрасте даже не наливают пиво.А если серьезно, то эта неформальная организация еще не нашла в полной мере своего лица и cвоей миссии. Пока что это объединение в основном с экономическими целями.Но на встречах ее лидеров, все чаще говорят о безопасности. Все настойчивее поднимают темы культуры, образования, искусства. Значит велика вероятность превращения БРИКС в полноценный союз государств, исповедующих близкие цели и родственные ценности. Планирую от этом написать отдельную статью.В общем, чем теснее и многограннее будут связи уже 9 стран-участниц БРИКС, тем меньше останется рисков ее дискредитации и разрушения оппонентами и недругами.— Как вы можете прокомментировать милитаризацию Европы, которая происходит в связи с продвижением ВС РФ на Украине? Европа готовится к войне или переговорам с Россией?— Именно в Европе более 100 лет назад создали пистолет "Парабеллум", что означает “готовься к войне”. Старушка всегда к ней готова, или, по крайней мере, готовилась. В этом, в частности, суть всей политики НАТО — энергия постоянного расширения альянса.Другое дело, что Европа на глазах дряхлеет: утрачивает пассионарность и волю к баталиям. Она помнит, что все ее богатство возникло из колониальных воин. Вот только с Россией не получилось. Престарелый охотник легко добудет медвежонка. Но взрослый медведь может легко затрофеить одряхлевшего охотника.О том, какие подлости Запад готовит России, понимая, что не победит Украиной, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Францем Клинцевичем: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, казахстан, украина, владимир зеленский, дмитрий выдрин, брикс, ес, оон, турция, казань