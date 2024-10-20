https://ukraina.ru/20241020/1058198577.html

Ермаков: Если мы разберемся с Украиной, то вкатимся в глобальный конфликт, к которому Запад уже готовится

Ермаков: Если мы разберемся с Украиной, то вкатимся в глобальный конфликт, к которому Запад уже готовится - 20.10.2024 Украина.ру

Ермаков: Если мы разберемся с Украиной, то вкатимся в глобальный конфликт, к которому Запад уже готовится

Украину не стоит недооценивать. Помимо того, что весь Запад накачивает ее деньгами, техникой и оружием, Украина – самое большое после России государство Европы, сформировавшееся на обломках СССР

2024-10-20T05:50

2024-10-20T05:50

2024-10-20T05:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков.По его словам, как только в США пройдут выборы президента, там все устаканится, Россию будут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с поставкой Киеву новых партий вооружений."Медленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать. А новые бригады НАТО говорят о том, что никакими мирными инициативами пока в принципе не пахнет. И даже если мы как-то разберемся с Украиной, мы вкатимся в новый глобальный конфликт, к которому Запад тщательно готовится", — заключил Ермаков.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов отметил, что Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений.По его словам, на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт."Украину они не бросят и продолжат накачивать ее оружием. На встрече с Зеленским Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на 600 млн евро. А до конца года будет поставлено вооружений на 1,4 млрд евро. Это помимо тех вооружений, которые были заказаны в начале года. А в этом году только одна Германия выделила 8 млрд", — напомнил Борисов.Подробнее о поддержке Украины со стороны Европы — в интервью Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронтРанее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ееПодробнее об этом — Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат ГосдумыНемецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.Подробнее о немецких поставках оружия на Украину в статье — Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныПолный текст интервью — Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье

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новости, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, нато, запад, детали