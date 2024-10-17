Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Аналитики считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь обученный контингент. То есть мы не хотим рисковать военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Если брать эти два с половиной года СВО в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы на фронте, подчеркнул эксперт.
Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, добавил Брутер.
У противника хорошие аналитики. А у нас не хватает людей, чтобы держать резервные участки фронта. Аналитики, с которыми я беседовал, считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь хорошо обученный контингент, отметил он.
"То есть мы не хотим рисковать своими военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию", — указал Брутер.
Российское руководство неоднократно заявляло, что проводит спецоперацию, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают ее позицию, добавил специалист.
"Что касается Курска, то я сначала думал, что выкуривать их оттуда будут два-три месяца. Но сейчас думаю, что меньше четырех-пяти месяцев это не займет. Такой же сценарий они могут повторить и в Запорожской области, но там для них не слишком благоприятная ситуация", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
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