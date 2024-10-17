Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ - 17.10.2024 Украина.ру
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Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ
Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ - 17.10.2024 Украина.ру
Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ
Аналитики считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь обученный контингент. То есть мы не хотим рисковать военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2024-10-17T04:45
2024-10-17T04:45
новости
россия
херсон
украина
владимир брутер
мобилизация
украинская армия
всу
переговоры
сво
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Если брать эти два с половиной года СВО в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы на фронте, подчеркнул эксперт.Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, добавил Брутер.У противника хорошие аналитики. А у нас не хватает людей, чтобы держать резервные участки фронта. Аналитики, с которыми я беседовал, считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь хорошо обученный контингент, отметил он.Российское руководство неоднократно заявляло, что проводит спецоперацию, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают ее позицию, добавил специалист."Что касается Курска, то я сначала думал, что выкуривать их оттуда будут два-три месяца. Но сейчас думаю, что меньше четырех-пяти месяцев это не займет. Такой же сценарий они могут повторить и в Запорожской области, но там для них не слишком благоприятная ситуация", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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херсон
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новости, россия, херсон, украина, владимир брутер, мобилизация, украинская армия, всу, переговоры, сво, спецоперация, курская область, курск, детали
Новости, Россия, Херсон, Украина, Владимир Брутер, мобилизация, украинская армия, ВСУ, переговоры, СВО, Спецоперация, Курская область, Курск, детали

Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ

04:45 17.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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Аналитики считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь обученный контингент. То есть мы не хотим рисковать военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Если брать эти два с половиной года СВО в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы на фронте, подчеркнул эксперт.
Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, добавил Брутер.
У противника хорошие аналитики. А у нас не хватает людей, чтобы держать резервные участки фронта. Аналитики, с которыми я беседовал, считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь хорошо обученный контингент, отметил он.

"То есть мы не хотим рисковать своими военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию", — указал Брутер.

Российское руководство неоднократно заявляло, что проводит спецоперацию, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают ее позицию, добавил специалист.
"Что касается Курска, то я сначала думал, что выкуривать их оттуда будут два-три месяца. Но сейчас думаю, что меньше четырех-пяти месяцев это не займет. Такой же сценарий они могут повторить и в Запорожской области, но там для них не слишком благоприятная ситуация", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 19:30
Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньНынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
 
НовостиРоссияХерсонУкраинаВладимир Брутермобилизацияукраинская армияВСУпереговорыСВОСпецоперацияКурская областьКурскдетали
 
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