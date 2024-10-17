https://ukraina.ru/20241017/1058151227.html

Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ

Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ - 17.10.2024 Украина.ру

Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ

Аналитики считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь обученный контингент. То есть мы не хотим рисковать военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2024-10-17T04:45

2024-10-17T04:45

2024-10-17T04:45

новости

россия

херсон

украина

владимир брутер

мобилизация

украинская армия

всу

переговоры

сво

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Если брать эти два с половиной года СВО в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны. При этом Украины есть три принципиальных проблемы на фронте, подчеркнул эксперт.Первая — это необученность и неслаженность боевого состава, второе — отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп, и третье — это противоречивая ситуация с общим командованием, добавил Брутер.У противника хорошие аналитики. А у нас не хватает людей, чтобы держать резервные участки фронта. Аналитики, с которыми я беседовал, считают, что российская армия оставила Херсон, чтобы сберечь хорошо обученный контингент, отметил он.Российское руководство неоднократно заявляло, что проводит спецоперацию, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают ее позицию, добавил специалист."Что касается Курска, то я сначала думал, что выкуривать их оттуда будут два-три месяца. Но сейчас думаю, что меньше четырех-пяти месяцев это не займет. Такой же сценарий они могут повторить и в Запорожской области, но там для них не слишком благоприятная ситуация", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру

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