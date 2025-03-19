Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Российские войска поразили в Сумской области крупную группировку ВСУ, которая продвигалась к границе России. Об этом 19 марта агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
По его словам, армия России нанесла два удара, один из которых — по большой группе, направляющейся при поддержке бронетранспортеров и танков в сторону границы.
"По словам агентуры сопротивления: один танк и два БТР уничтожены вместе с экипажем", — заявил Лебедев.
Он утверждает, что информация по второму удару выясняется. По предварительным данным, российские войска накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками.
Также в среду, 19 марта, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Подробнее об этом — в публикации Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области.
11:12Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую областьВо вторник, 18 марта, российские подразделения отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Украинские войска осуществили пять атак на регион. Об этом накануне сообщило Минобороны
Между тем российские СМИ продолжают освещать злодеяния украинских военных в Курской области. Например, сегодня стало известно, что ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.