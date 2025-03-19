https://ukraina.ru/20250319/1061909990.html

Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье

Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье - 19.03.2025 Украина.ру

Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье

Российские войска поразили в Сумской области крупную группировку ВСУ, которая продвигалась к границе России. Об этом 19 марта агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев

2025-03-19T17:06

2025-03-19T17:06

2025-03-19T17:06

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По его словам, армия России нанесла два удара, один из которых — по большой группе, направляющейся при поддержке бронетранспортеров и танков в сторону границы.Он утверждает, что информация по второму удару выясняется. По предварительным данным, российские войска накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками.Также в среду, 19 марта, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Подробнее об этом — в публикации Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области.Между тем российские СМИ продолжают освещать злодеяния украинских военных в Курской области. Например, сегодня стало известно, что ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже. * Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250319/1061894622.html

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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф