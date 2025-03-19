Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье - 19.03.2025 Украина.ру
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Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье
Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье - 19.03.2025 Украина.ру
Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье
Российские войска поразили в Сумской области крупную группировку ВСУ, которая продвигалась к границе России. Об этом 19 марта агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
2025-03-19T17:06
2025-03-19T17:06
новости
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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По его словам, армия России нанесла два удара, один из которых — по большой группе, направляющейся при поддержке бронетранспортеров и танков в сторону границы.Он утверждает, что информация по второму удару выясняется. По предварительным данным, российские войска накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками.Также в среду, 19 марта, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Подробнее об этом — в публикации Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области.Между тем российские СМИ продолжают освещать злодеяния украинских военных в Курской области. Например, сегодня стало известно, что ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже. * Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье

17:06 19.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Российские войска поразили в Сумской области крупную группировку ВСУ, которая продвигалась к границе России. Об этом 19 марта агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
По его словам, армия России нанесла два удара, один из которых — по большой группе, направляющейся при поддержке бронетранспортеров и танков в сторону границы.
"По словам агентуры сопротивления: один танк и два БТР уничтожены вместе с экипажем", — заявил Лебедев.
Он утверждает, что информация по второму удару выясняется. По предварительным данным, российские войска накрыли фермерский ангар с техникой и двумя палатками.
Также в среду, 19 марта, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* признался, что российские войска "почти полностью выкинули" ВСУ из Курской области. Подробнее об этом — в публикации Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
11:12
Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую областьВо вторник, 18 марта, российские подразделения отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Украинские войска осуществили пять атак на регион. Об этом накануне сообщило Минобороны
Между тем российские СМИ продолжают освещать злодеяния украинских военных в Курской области. Например, сегодня стало известно, что ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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