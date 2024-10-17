"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо поднимать планку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.
По мнению эксперта, подготовка к войне и война это далеко не одно и то же. Четкого намерения воевать с Россией у европейцев нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер, подчеркнул он.
По мнению Брутера, повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо сильно поднимать планку, отметил специалист.
Пока на Западе так не считают. Пока они считают, что проигрывают в размерах, которые их устраивают. Что они будут делать, когда ситуация станет критической, неизвестно, отметил эксперт.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
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