"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической - 17.10.2024 Украина.ру
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"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической
"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической - 17.10.2024 Украина.ру
"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической
Повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо поднимать планку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2024-10-17T06:30
2024-10-17T06:30
новости
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Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.По мнению эксперта, подготовка к войне и война это далеко не одно и то же. Четкого намерения воевать с Россией у европейцев нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер, подчеркнул он.По мнению Брутера, повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо сильно поднимать планку, отметил специалист.Пока на Западе так не считают. Пока они считают, что проигрывают в размерах, которые их устраивают. Что они будут делать, когда ситуация станет критической, неизвестно, отметил эксперт."Еще два с половиной года назад я говорил, что за 15 минут до сдачи Киева они будут обсуждать сдачу Харькова. А за 15 минут до сдачи Харькова будут обсуждать освобождение ЛДНР", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, вашингтон, владимир брутер, дональд трамп, борис писториус, нато, киев, харьков, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Вашингтон, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Борис Писториус, НАТО, Киев, Харьков, детали, СВО, Спецоперация

"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической

06:30 17.10.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо поднимать планку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.
По мнению эксперта, подготовка к войне и война это далеко не одно и то же. Четкого намерения воевать с Россией у европейцев нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер, подчеркнул он.
По мнению Брутера, повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо сильно поднимать планку, отметил специалист.
Пока на Западе так не считают. Пока они считают, что проигрывают в размерах, которые их устраивают. Что они будут делать, когда ситуация станет критической, неизвестно, отметил эксперт.
"Еще два с половиной года назад я говорил, что за 15 минут до сдачи Киева они будут обсуждать сдачу Харькова. А за 15 минут до сдачи Харькова будут обсуждать освобождение ЛДНР", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
О том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру
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