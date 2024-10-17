https://ukraina.ru/20241017/1058150887.html

"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической

"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической - 17.10.2024 Украина.ру

"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической

Повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо поднимать планку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2024-10-17T06:30

2024-10-17T06:30

2024-10-17T06:30

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Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.По мнению эксперта, подготовка к войне и война это далеко не одно и то же. Четкого намерения воевать с Россией у европейцев нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер, подчеркнул он.По мнению Брутера, повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией может общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией, либо сильно поднимать планку, отметил специалист.Пока на Западе так не считают. Пока они считают, что проигрывают в размерах, которые их устраивают. Что они будут делать, когда ситуация станет критической, неизвестно, отметил эксперт."Еще два с половиной года назад я говорил, что за 15 минут до сдачи Киева они будут обсуждать сдачу Харькова. А за 15 минут до сдачи Харькова будут обсуждать освобождение ЛДНР", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058091068.html

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