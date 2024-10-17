"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины - 17.10.2024 Украина.ру
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"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины
"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины - 17.10.2024 Украина.ру
"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины
Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации молодежи от 18 до 25 лет или отправить его назад в Верховную Раду. Но и в том, и в другом случае его оппозиция получит преимущество во внутриполитической борьбе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-17T05:15
2024-10-17T05:15
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
верховная рада
мобилизация
детали
сво
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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений. Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности, рассказал эксперт.Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе, указал он.Правда, есть еще третий вариант – он неконституционный, но им пользуются все президенты Украины. Он может не отправлять закон назад в Раду, но и не подписывать – просто положить закон под сукно, отметил обозреватель.Но даже в таком случае решение о понижении мобилизационного возраста, на котором настаивала армия, все равно не принимается, уточнил эксперт."Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, мобилизация, детали, сво, закон, элита, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Верховная Рада, мобилизация, детали, СВО, Закон, элита, Спецоперация

"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины

05:15 17.10.2024
 
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
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Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации молодежи от 18 до 25 лет или отправить его назад в Верховную Раду. Но и в том, и в другом случае его оппозиция получит преимущество во внутриполитической борьбе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.
Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений. Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности, рассказал эксперт.

Если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить", — отметил Ищенко.

Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе, указал он.
Правда, есть еще третий вариант – он неконституционный, но им пользуются все президенты Украины. Он может не отправлять закон назад в Раду, но и не подписывать – просто положить закон под сукно, отметил обозреватель.
Но даже в таком случае решение о понижении мобилизационного возраста, на котором настаивала армия, все равно не принимается, уточнил эксперт.
"Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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