https://ukraina.ru/20241017/1058144065.html

"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины

"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины - 17.10.2024 Украина.ру

"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины

Зеленский может подписать закон о запрете мобилизации молодежи от 18 до 25 лет или отправить его назад в Верховную Раду. Но и в том, и в другом случае его оппозиция получит преимущество во внутриполитической борьбе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-17T05:15

2024-10-17T05:15

2024-10-17T05:15

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Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации часть граждан в возрасте от 18 до 25 лет. После чего документ должны подписать спикер парламента и Владимир Зеленский.Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений. Первое. Он может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности, рассказал эксперт.Второе. Зеленский может подписать закон. Но тогда это будет плевок в душу нацистам и военным, потому что он забирает их мобилизационный ресурс. То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе, указал он.Правда, есть еще третий вариант – он неконституционный, но им пользуются все президенты Украины. Он может не отправлять закон назад в Раду, но и не подписывать – просто положить закон под сукно, отметил обозреватель.Но даже в таком случае решение о понижении мобилизационного возраста, на котором настаивала армия, все равно не принимается, уточнил эксперт."Мы этому можем только порадоваться. Потому что палки в колеса военной машине Украины в любом случае вставляются. Неважно, за что они там борются. Важно, что их внутренняя борьба облегчает нам ликвидацию Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058091068.html

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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, мобилизация, детали, сво, закон, элита, спецоперация