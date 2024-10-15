Самойлов: Есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области - 15.10.2024 Украина.ру
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Самойлов: Есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области
Самойлов: Есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области - 15.10.2024 Украина.ру
Самойлов: Есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области
ВСУ по-прежнему пытаются "прощупывать" участки границы, чтобы отвлечь российских военных, но не понимают, что, если в начале "курской авантюы", ВС РФ не отвлеклись от Донбасса, сейчас эти попытки тем более будут безрезультатны
2024-10-15T04:30
2024-10-15T04:30
сумская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
украина
курская область
новости
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Он рассказал, что сейчас российские военные пытаются отсечь северную часть захваченных территорий. Там находятся достаточно серьезные силы и средства Украины, которые предназначались для захвата Коренево и похода на Рыльск, а военные пытаются срубить эту головную часть их войск. Наступают они вдоль границы, потому что дальше она поворачивает на юг, а там придется тяжелее, объяснил эксперт.Далее эксперт обрисовал план действий ВС РФ на будущее:"Мы отсечем часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже. Какое-то время противник будет за нее цепляться. Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды".Для России это просто военная необходимость, добавил Самойлов."Когда мы спустимся чуть ниже и возьмем под контроль трассу "Сумы-Суджа-Курск", то мы войдем в Сумскую область вслед за ними. Тем более, киевский режим отселил большое количество сел, потому что прекрасно понимает эту нашу военную необходимость", — заключил политолог.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин заявил, что за последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ. Грубо говоря, это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, отметил эксперт.Он рассказал, что противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А российские военные с нескольких сторон нанесли удары."Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — заключил Алехин.Подробнее о продвижении вооруженных сил России в интервью — Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать КураховоПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья
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сумская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, украина, курская область, новости, детали
Сумская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Украина, Курская область, Новости, детали

Самойлов: Есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области

04:30 15.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ по-прежнему пытаются "прощупывать" участки границы, чтобы отвлечь российских военных, но не понимают, что, если в начале "курской авантюы", ВС РФ не отвлеклись от Донбасса, сейчас эти попытки тем более будут безрезультатны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Он рассказал, что сейчас российские военные пытаются отсечь северную часть захваченных территорий. Там находятся достаточно серьезные силы и средства Украины, которые предназначались для захвата Коренево и похода на Рыльск, а военные пытаются срубить эту головную часть их войск. Наступают они вдоль границы, потому что дальше она поворачивает на юг, а там придется тяжелее, объяснил эксперт.
"Мы пока не знаем, что нужно сделать для окончательного окружения Суджи. Это будет зависеть от оперативной обстановки. На данном этапе будем применять тяжелое вооружение, в том числе на авиационных носителях. Все-таки там мало населенных пунктов. А ближе к Судже его использование будет затруднено, поскольку мы не хотим разрушать подземные коммуникации газоизмерительной станции (там четыре магистральные трубы) и сам город", — подробно описал Самойлов.
Далее эксперт обрисовал план действий ВС РФ на будущее:
"Мы отсечем часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже. Какое-то время противник будет за нее цепляться. Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды".
Для России это просто военная необходимость, добавил Самойлов.
"Когда мы спустимся чуть ниже и возьмем под контроль трассу "Сумы-Суджа-Курск", то мы войдем в Сумскую область вслед за ними. Тем более, киевский режим отселил большое количество сел, потому что прекрасно понимает эту нашу военную необходимость", — заключил политолог.
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В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин заявил, что за последнее время на Курском направлении у ВС РФ есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ. Грубо говоря, это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области, отметил эксперт.
Он рассказал, что противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А российские военные с нескольких сторон нанесли удары.
"Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — заключил Алехин.
Подробнее о продвижении вооруженных сил России в интервью — Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово
Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья
 
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