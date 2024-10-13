https://ukraina.ru/20241013/1058040522.html

Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово

Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово - 13.10.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово

Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад. Вы же понимаете, какая эта масса. А сейчас они истощаются. Поэтому им приходится перебрасывать силы с других направлений

2024-10-13T05:19

2024-10-13T05:19

2024-10-13T05:19

интервью

курская область

курахово

купянск

геннадий алехин

андрей белоусов

вооруженные силы украины

минобороны

вкс

дроны

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Rурская авантюра аукнулась Украине ухудшением обстановки под Купянском и под Курахово, считает уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Тимофеевич, маневренные группы российских войск в Курской области нанесли ВСУ очередной контрудар, продвинулись и завязали бои за населенные пункты, которые стоят на дорогах, ведущих из оккупированной киевским режимом Суджи на Рыльск, Льгов и сам Курск. Наша задача – стереть с карты северную часть этого украинского пятна и уничтожить головную часть вражеской группировки. Чего там ждать дальше?- Вы правильно сказали, что за последнее время на Курском направлении у нас есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ. Грубо говоря, это была разведка боем, которая переросла в нанесение врагу серьезных ударов в двух важнейших районах Курской области. Противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А мы с нескольких сторон нанесли удары.Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь.Повторюсь, в Курской области мы рассекли оборону ВСУ на этом участке, нанесли огневые удары по его логистике в Сумской области, а потом наша пехота продвинулась. Но пехота шла не тупо в лоб. Она использовала маневренные действия "взвод-рота-батальон". Они все между собой связаны.Мы ведем боевые действия тактического характера, которые явно перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС, а также от нанесения ударов по логистическим маршрутам противника.Наконец, куда мы без дронов денемся? На днях министр обороны Белоусов посетил центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон", где дал указание создать в каждой группировка отряд БПЛА. Рота или батальон – неважно. Но нам нужны специальные отряды дроноводов, которые будут действовать на важных участках.Скоро начнется распутица, дожди и туманы, которые повлияют на ход боевых действий. И сейчас нам особенно нужны специальные отряды операторов БПЛА, которые обеспечат нам дроновый зонтик при продвижении. Это очень важно, потому что беспилотники (разведывательные и ударные) заменяют отряды обеспечения движения колонн (раньше их сопровождали вертолеты).Помимо взаимодействия различных родов войск, важно взаимодействие различных силовых структур. В СВО сейчас сражаются и Минобороны, и пограничники, и ФСБ, и Росгвардия. Во время чеченских кампаний у нас тоже действовали разные силовые ведомства. Поначалу этот опыт был горьким, но потом они нашли общий язык. То же самое касается СВО. Одна из причин "харьковской перегруппировки" осени 2022 года состоялась в том, что между Росгвардией и Минобороны не было четкого взаимодействия, поэтому враг прошел как нож сквозь масло в нашу оборону и углубился на 70 километров.А сейчас просматривается совершенно другая тенденция. Группировки "Белгород", "Брянск" и "Курск" состоят как раз из различных силовых структур. И они показали свою эффективность. Об этом мало говорят в СМИ, но ВСУ постоянно пытались прорваться в Шебекинский, Белгородский и Краснояружсккий районы Белгородской области, а мы сорвали эти попытки прорыва.Более того, когда мы после 9 мая активизировались на Харьковском направлении, мы заняли два плацдарма. Это было трудно. Критики говорят: "Почему мы полгода берем Волчанск?". Да потому что там только один Агрегатный завод чего стоит.- Насколько я знаю, мы заняли его территорию. Потом ушли, потому что нам тяжело было снабжать группировку. Потом его заняли ВСУ. А потом на них посыпались корректируемые авиабомбы, и мы этот завод отбили.- Это была тактическая уловка.Что такое Агрегатный завод? Это завод стратегического оборонного значения. Еще до 2022 года Украина выпускала там военную продукцию. Там есть подземные коммуникации, которые строили еще в советские времена.Украинскому спецназу удалось не захватить, а зайти на завод. Он попытался в этих казематах там удержаться. Но авиабомбы сделали свое дело. Противник вынужден был отойти к мукомольному заводу, а мукомольный завод не имеет таких сложных фортификационных сооружений.Более того, в Волчанске мы основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. У нас там полный огневой контроль. Более того, мы постоянно утюжим места переброски войск противника из Чугуева через Печенеги. Туда достает ствольная артиллерия, которая стреляет с волчанского плацдарма. А наши ВКС там как у себя дома летают.Плацдармы всегда захватываются с одной целью: нарастить дальнейшее наступление. Наши плацдармы под Волчанском и Липцами расширяются. Почему ВСУ пытаются минировать асфальтированные дороги на Липцевском участке? Враг понимает, что наступает распутица, когда минировать посадки уже бесполезно. Но и мы установили огневой контроль над трассой "Крым-Харьков-Белгород-Москва", а также над дорогой через Слатино.ВСУ фактически ушли из Золочевского района и пытаются окопаться в Слатино. Это их единственный логистический центр, который снабжает Липцевскую группировку. Мы наносим туда удары, в результате чего противнику все сложнее удерживать две высоты вокруг Липцев.Да, там пока нет широкомасштабного наступления. Но мы создали основу для дальнейшего наступления.Более того, сейчас оживился Купянский участок.- Оттуда поступали сообщения, что мы заняли поселок Машиностроитель между Кругляковкой и Колесниковкой. До Оскола оттуда осталось два километра. Якобы это должно пресечь снабжение восточной части Купянска.- ВСУ по-прежнему цепляются за восточный берег Оскола: Купянск-Узловой и промзону. Противник пытается наводить там понтонные переправы для снабжения группировки (большинство мостов там разбиты). Но киевский режим пожинает горькие плоды подрыва дамбы Оскольского водохранилища. Там уже все пересохло и бурьяном поросло. Поэтому мы давим на Кругляковку с целью прорваться к Сеньково на противоположном берегу.Машиностроитель – это коттеджный поселок. Зайдя туда, мы разрезали на три части левобережный плацдарм ВСУ на Осколе от Кругляковки до Петропавловки. Враг сейчас гадает, откуда мы будем наступать: с Синьковки, Кругляковки или с Петропавловки. А я не сомневаюсь, что мы такие удары нанесем: главный, вспомогательный и отвлекающий.Сырский может сколько угодно кричать, что "Купянск мы не сдадим". Адекватные украинские эксперты понимают, что левобережный Купянский плацдарм доживает последние дни. Но когда это произойдет, знает только штаб нашей группировки "Запад", которая работает на этом направлении.- Ранее вы сказали о "дроновом зонтике". Было видео, как мы на приграничье уничтожили редкую украинскую станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Сколько нам еще надо уничтожить таких станций, чтобы противник окончательно оглох и ослеп?- Чем больше, тем лучше (смеется).Кстати, ВСУ в Курской области пытались перебросить в район Любимовки две колонны боевой техники, но ранним утром они были уничтожены. Это говорит о том, что их "дроновый зонтик" ослаб. Хотя во время вторжения у них этот зонтик работал. Они за собой тянули инженерную технику. То есть мы врага перехитрили.Киевский режим действительно несет в Курской области серьезные потери в технике и живой силе. В разное время боев в них участвовали от 20 до 30 бригад. Вы же понимаете, какая эта масса. А сейчас они истощаются. Поэтому им приходится перебрасывать силы с других направлений. Курская авантюра аукнулась им ухудшением обстановки под Купянском и под Курахово.- Как раз Минобороны официально сообщило об освобождении поселка Островское, который находится на берегу Кураховском водохранилища. Это позволяет нам подойти к восточным окраинам самого Курахово. Чего там ждать дальше?- Там следует ожидать наших неожиданных тактических ходов.Вы же помните, как под Авдеевкой мы прорыли тоннель, прошли по нему, вышли ВСУ в тыл и рассекли их группировку. Нечто подобное будет и здесь. Курахово – это важный логистический район врага. И, по моей неофициальной информации, мы сможем использовать дамбу водохранилища для какого-то важного маневра.О других деталях СВО - в интервью Германа Садулаева: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУ

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241009/1057963630.html

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курахово

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, курская область, курахово, купянск, геннадий алехин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, минобороны, вкс, дроны, техника, артиллерия, рсзо, дамба, водохранилище, спецоперация, сво