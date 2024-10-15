https://ukraina.ru/20241015/1058078077.html

Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины

Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины - 15.10.2024 Украина.ру

Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины

Украина может использовать любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в Приднестровье напряженности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов

2024-10-15T04:00

2024-10-15T04:00

2024-10-15T04:00

приднестровье

молдавия

украина

вооруженные силы украины

снг

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Он напомнил, как ситуация развивалась в прошлом. В 90-е было кровопролитие, шли бои, но удалось сесть за стол переговоров, и все закончилось тем, что сегодня в Приднестровье находятся миротворческие силы.Многие жители Приднестровья проходили службу в армии и сегодня являются гражданами Российской Федерации и служат в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подчеркнул Нилов. Но республика, в том числе миротворцы, на протяжении многих лет испытывают на себе различные провокации, также отметил эксперт.Отвечая на вопрос по поводу действий России в случае нападении Украины на Приднестровье, эксперт заметил, что Молдавия не является участником никакого конфликта, входит в СНГ."На границе Приднестровья и Молдавии стоят миротворцы, в том числе россияне. И в ПМР, и в Молдавии проживают граждане Российской Федерации. Что касается украинской стороны, могут быть использованы любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в республике напряженности", — заключил Нилов.Ранее в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин заявил, что Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе, добавил эксперт.Он начал с того, что разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Кроме того, по словам эксперта, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален.Подробнее о планах Майи Санду в интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последнимиРанее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье.Полный текст интервью — Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье

https://ukraina.ru/20241013/1058030883.html

приднестровье

молдавия

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приднестровье, молдавия, украина, вооруженные силы украины, снг