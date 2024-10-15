Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины - 15.10.2024 Украина.ру
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Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины
Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины - 15.10.2024 Украина.ру
Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины
Украина может использовать любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в Приднестровье напряженности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов
2024-10-15T04:00
2024-10-15T04:00
приднестровье
молдавия
украина
вооруженные силы украины
снг
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Он напомнил, как ситуация развивалась в прошлом. В 90-е было кровопролитие, шли бои, но удалось сесть за стол переговоров, и все закончилось тем, что сегодня в Приднестровье находятся миротворческие силы.Многие жители Приднестровья проходили службу в армии и сегодня являются гражданами Российской Федерации и служат в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подчеркнул Нилов. Но республика, в том числе миротворцы, на протяжении многих лет испытывают на себе различные провокации, также отметил эксперт.Отвечая на вопрос по поводу действий России в случае нападении Украины на Приднестровье, эксперт заметил, что Молдавия не является участником никакого конфликта, входит в СНГ."На границе Приднестровья и Молдавии стоят миротворцы, в том числе россияне. И в ПМР, и в Молдавии проживают граждане Российской Федерации. Что касается украинской стороны, могут быть использованы любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в республике напряженности", — заключил Нилов.Ранее в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин заявил, что Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе, добавил эксперт.Он начал с того, что разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Кроме того, по словам эксперта, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален.Подробнее о планах Майи Санду в интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последнимиРанее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье.Полный текст интервью — Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье
https://ukraina.ru/20241013/1058030883.html
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приднестровье, молдавия, украина, вооруженные силы украины, снг
Приднестровье, Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины, СНГ

Спецслужбы Приднестровья все прекрасно понимают и ко всему готовы. Эксперт про провокации Украины

04:00 15.10.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкВ Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом
В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Украина может использовать любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в Приднестровье напряженности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов
Он напомнил, как ситуация развивалась в прошлом. В 90-е было кровопролитие, шли бои, но удалось сесть за стол переговоров, и все закончилось тем, что сегодня в Приднестровье находятся миротворческие силы.
Многие жители Приднестровья проходили службу в армии и сегодня являются гражданами Российской Федерации и служат в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подчеркнул Нилов. Но республика, в том числе миротворцы, на протяжении многих лет испытывают на себе различные провокации, также отметил эксперт.
"Напомню, что Приднестровье — это территория, которая с одной стороны граничит с Молдавией, а с другой находится на рубеже с Одесской областью. Там находятся склады с боеприпасами и уже фиксировались прилеты беспилотных летательных систем. По моей информации, военно-политическое руководство и спецслужбы ПМР осознают и понимают, что происходит, и ко всему готовы", — прокомментировал Нилов.
Отвечая на вопрос по поводу действий России в случае нападении Украины на Приднестровье, эксперт заметил, что Молдавия не является участником никакого конфликта, входит в СНГ.
"На границе Приднестровья и Молдавии стоят миротворцы, в том числе россияне. И в ПМР, и в Молдавии проживают граждане Российской Федерации. Что касается украинской стороны, могут быть использованы любые возможности, если будет стоять задача эскалации конфликта и создания в республике напряженности", — заключил Нилов.
Фото: Думська, одесская 126-я бригада ВСУ
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Всяк кулик на своем болоте велик. Эксперт про подтасовку специальностей на фронте"Допустим, военнослужащий имеет квалификацию механика-водителя танка или БМП. Это сложная и ответственная работа. И если вы такого специалиста направляете в обычную пехоту, вы разбазариваете ценные кадры"
Ранее в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин заявил, что Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе, добавил эксперт.
Он начал с того, что разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Кроме того, по словам эксперта, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален.
"Складывается ощущение, что Вашингтон все-таки принял стратегическое решение не вовлекать на данном этапе Молдову в вооруженное противостояние", — предположил Бардин.
Подробнее о планах Майи Санду в интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
Ранее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье.
Полный текст интервью — Ярослав Нилов о возможности провокаций со стороны ВСУ в Преднестровье
 
ПриднестровьеМолдавияУкраинаВооруженные силы УкраиныСНГ
 
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