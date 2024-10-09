https://ukraina.ru/20241009/1057969062.html

Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними

Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними - 09.10.2024 Украина.ру

Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними

Почему у Запада не получилось реализовать проект "Молдова — анти-Россия" и каких ошибок Евросоюз больше не повторит, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин.

2024-10-09T10:51

2024-10-09T10:51

2024-10-09T10:51

интервью

молдавия

россия

приднестровье

игорь додон

евгения гуцул

ренато усатый

ес

f-16

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Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. Ранее в августе в эфире украинского телеканала "Киев 24" экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что неплохо бы Молдавии вместе с Украиной решить вопрос присутствия российских войск в Приднестровье.— Максим, сможет ли на выборах победить действующий президент Майя Санду, и какая это будет победа: честная или с помощью манипуляций законодательством? — Событие будет иметь огромное историческое и геополитическое значение как для страны, так и для Карпатского региона. Это будут больше, чем выборы, чем электоральное голосование. Выборы трансформируются в серьезную реперную точку, которая окажет влияние на следующее десятилетие. Более того, в каком-то полупереносном смысле данные выборы могут стать для Молдавии "последними".— Почему вы так считаете?— Напомню немного фактов из истории Молдавии. За 33 года независимости в Молдове было 6 президентов и 3 исполняющих обязанности. Выборы проводились 1 раз в 4 года, и только коммунист Владимир Воронин ранее побеждал дважды. Но победы он достигал за счет голосования внутри парламента.Избирательное законодательство страны несколько раз менялось. Начинали с прямых выборов президента, потом перешли к голосованию через парламент, а потом снова президента стали избирать путем общенародного голосования.С 2016 года обстановка вокруг выборов начала накаляться. Отчасти это было связано с возрастающей ценностью Молдовы в формате противостояния России и Запада. В 2014 году Вашингтон и Брюссель поддержали украинский Майдан и приступили к созданию политического проекта "Украина — анти-Россия". Аналогичный проект коллективный Запад планировал реализовать и в Молдове.Но в 2016 году произошла осечка. Социалист Игорь Додон, неоднократно заявлявший о необходимости выстраивания конструктивных отношений с Россией, с небольшим перевесом победил "атлантиста" Майю Санду, которая откровенно агитировала за сближение с Евросоюзом и европейскими политико-экономическими структурами. С тех пор Запад решил подобных ошибок больше не допускать. И в 2020 году уже Майя Санду и также с небольшим перевесом победила Игоря Додона. В том году было применено масштабное избирательное ноу-хау. На территориях стран Евросоюза организовали огромное, по меркам Молдовы, количество избирательных участков, на которых, что "удивительно", большинство голосов было подано за Майю Санду.В 2020 году мир охватил Covid-19, поэтому каких-либо экономических успехов в то время добиться было сложно. Не добилась их на своем посту и Майя Санду. Если бы такие успехи состоялись, то в России, а также в других частях Земного шара о них было бы известно.Рейтинг президента по естественным причинам пошел в низ. Но, как ни странно, Евросоюз и США это обстоятельство нисколько не смущало. В Молдове начали, что называется закручивать гайки. Пошла беспрецедентная зачистка информационного и политического поля. Телеканалы и информационные агентства закрывали под предлогом того, что они являются "агентами Кремля" и проводят опасную для официального Кишинева пропаганду, влияющую на безопасность государства. На политиков оказывалось давление: людей задерживали в аэропортах под предлогом досмотров. Под каток действующей власти попали политические объединения "ШАР", "ШАНС", "Возрождение" и другие. Такие репрессии стали некой визитной карточкой периода правления Майи Санду.— Которая позиционирует себя "демократом" и "евроинтегратором"...— Да, в том и парадокс. Репрессии в отношении СМИ осуществляются с санкции "демократического" Евросоюза, при непосредственном кураторстве еврокомиссаров. Пикантность ситуации также в том, что во время ликвидации неугодных СМИ, параллельно открывались на средства европейских гуманитарных фондов "курсы прогрессивной журналистики и свободной прессы". Такая ситуация достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. "Репрессии во имя свободы и европейской демократии", — примерно в таком контексте.Оппозиция со своей стороны много говорила об экономических неуспехах Санду, ссылалась на тяжелую социальную и демографическую ситуацию в Молдове. Говорилось о том, что после такой экономической политики люди Майю Григорьевну уже никогда не выберут, а ее инициативы не находят у граждан достойного отклика.Однако, согласно социологическим данным в отношении выборов, которые состоятся уже через 11 дней, в настоящее время лидируют действующий президент Майя Санду, рейтинг которой колеблется от 30 до 35% процентов. Это внушительная цифра. По меркам Восточной Европы уж точно. Более того, уже пошли разговоры о том, что Майя Санду может избраться уже в первом туре (кандидату надо набрать более 50% голосов избирателей).— Какова ситуация у оппонентов Майи Санду?— Многолетний оппонент Майи Санду экс-президент страны Игорь Додон в этот раз в выборах не участвует. Социалисты выдвинули экс-генерального прокурора страны Александра Стояногло. Понятно, что, реализуя данное решение, социалисты руководствовались какими-то внутрипартийными соображениями, однако, данный момент у многих, в том числе и в России, вызвал недоумение. Александр Стояногло — опытный авторитетный политик, социалисты уверяли, что он сможет трансформировать электоральный ресурс Игорь Додона, но пока этого не наблюдается. По социологическим данным, за 11 дней до выборов, рейтинг кандидата от Социалистической партии составляет, 10, 12 или 14%. Более чем двукратное отставание от лидера — Майи Санду.В 2022-2024 годах в молдавскую политику в буквальном смысле ворвалась команда харизматичного политика Илана Шора. Евгения Гуцул была избрана Башканом автономного территориального образования Гагаузия, а депутат парламента Марина Таубер имела блестящие шансы стать примаром города Бельцы, но ей отказали в регистрации. Практически на всю команду были обрушены политические репрессии.В выборах президента политики из команды Илана Шора участвовать не могли, так как им нет 40 лет (необходимый критерий согласно Конституции). Команда и их соратники попытались выдвинуть депутата парламента Василия Болю, но он также не был зарегистрирован кандидатом на должность президента Молдовы.В отличие от других молдавских политиков, представители команды Илана Шора открыто и четко заявляют о желании проводить политику конструктивного взаимодействия с Россией. В частности, Евгения Гуцул участвовала в масштабных форумах, проходивших в России, встречалась с российскими политиками и реализует ряд важных совместных социально-экономических проектов, которые могут помочь жителям Гагаузии. Кстати, данные инициативы вызвали серьезную политическую ревность со стороны Кишинева. Заметим, что Александр Стояногло дважды участвовал в выборах Башкана Гагаузии, но победу одержать не смог.Согласно опросам, 3 место занимает известный в Молдове политик Ренато Усатый, которого оппоненты подозревают в скрытой поддержке Майи Санду. Вместе с тем, в своей предвыборной кампании он серьезно критикует действующие власти. В течение нескольких лет много говорилось о том, что с 2020 года, благодаря ряду политических действий, Ренато Усатый свой электоральный ресурс полностью растерял, однако на сегодняшний день его рейтинг оценивается в 7-8%. Это достаточно серьезный показатель.На 4 месте экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, с рейтингом в 5%. Ирина Влах опытный харизматичный политик. У нее мощный политический авторитет в Гагаузии. Она подготовила серьезную политическую программу. Теперь экс-башкан Гагаузии пытается завоевать экстерриториальные симпатии избирателей. Вместе с тем, предвыборная гонка для Ирины Влах — это все-таки определенная ступенька в ее дальнейшей политической карьере. В отличие от Евгении Гуцул, Ирина Влах более сдержана в отношении инициатив по конструктивному взаимодействию с Россией.Показателен один момент. 7 октября — день рождения президента России Владимира Путина. Игорь Додон, Илан Шор, Евгения Гуцул и Марина Таубер в своих телеграм-каналах поздравили президента России, а Александр Стояногло, Ренато Усатый и Ирина Влах — нет.Таким образом, пока вариант жесткой конкурентной борьбы именно в день голосования, так сказать, "на тоненького", не формируется. Здесь же уместно добавить о большом количестве избирательных участках в Евросоюзе. Только на территории Италии откроется 60 участков. Более 20 — в Германии и Франции. В Ирландии будет 10 участков. В России только 2 участка, а в Белоруссии — 1.В общем, ошибок 2016 года Евросоюз старается не повторять.— Если к власти приедет Санду, то Молдавия уйдет под Румынию. Что тогда будет с Приднестровьем?— Как утверждают СМИ, Майя Санду не только гражданин Молдовы, но и гражданин Румынии. Санду уже четыре года является президентом. Поэтому прогнозировать какой-либо радикальный уход Молдавии в стороны Румынии вряд ли возможно.Действительно, многие молдавские избиратели говорят о том, что хотели бы "жить как в Европе". Но все-таки в этом случае имеется в виду Лондон, Париж, Рим, Берлин, но не Будапешт. Румыния не так много может дать Молдавии, а Молдавия не так много может от Румынии взять.В общем разговоры о каком-то слиянии Румынии и Молдавии ведутся на протяжении 30 лет. Но теперь они стали напоминать движение по очередному кругу. Майе Санду сейчас важно переизбраться на должность президента и окончательно, по указанию Брюсселя и Вашингтона, оторвать Молдавию от России. Вопрос о политической судьбе Приднестровской Молдавской Республики все-таки для представителей партии PAS в данный момент не находится на первом плане.— В тот же день что и выборы в Молдавии пройдет референдум по сближению с ЕС. Какие по нему у вас прогнозы? — В этот же день в стране состоится референдум о евроинтеграции. Нет, по результатам референдума Молдавию "автоматом" в Евросоюз не примут. Дело в другом. По заявлениям властей, результаты референдума будут отражены в Конституции. Получается, что после этого момента заявления о конструктивном взаимодействии с России могут рассматривать как антиконституционные. Своеобразный ход, наверняка подсказанный западными политтехнологами.— Сейчас, на фоне неудач ВСУ на фронте, идут обсуждения того, что Зеленский и Украина могут напасть на Приднестровье. Во-первых, в Колбасно находятся запасы вооружений, которые ВСУ могут пригодиться. Во-вторых, это выход к Одессе. Однако, чтобы официально ввести силы в Приднестровье, Зеленскому нужно письменное "разрешение" Молдавии о том, что она позволяет ему освободить Приднестровье от "сепаратистов". Какие еще возможны варианты по нападению Украины на Приднестровье?— Во-первых, разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Во-вторых, Майя Санду уже не первый год является президентом. В-третьих, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален. Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе. Складывается ощущение, что Вашингтон все-таки принял стратегическое решение не вовлекать на данном этапе Молдову в вооруженное противостояние.— Можно ли считать законченной историю вокруг взлета F-16 с территории Молдавии? Об этом шла речь, но потом оказалось, что в Молдавии нет хороших аэродромов. Это действительно так?— Конечно, для эксплуатации таких технических машин как F-16 нужна серьезная техническая инфраструктура, которая создается годами. И такой инфраструктуры в современной Молдове нет. Она не создавалась. Молдова к этому годами не готовилась. Да и Румыния рядом. Нет большого смысла использовать для таких целей территорию Молдовы.О значении выборов президента Молдавии и парламента Грузии, которые состоятся в последней декаде декабря - в статье Татьяны Стоянович "Кишинев использует админресурс, Тбилиси угрожают "белорусизацией". В ожидании выборов в Молдавии и Грузии"

https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html

https://ukraina.ru/20240918/1057508788.html

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интервью, молдавия, россия, приднестровье, игорь додон, евгения гуцул, ренато усатый, ес, f-16, всу, украина, владимир зеленский, президентские выборы, санду майя