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Евростат указал на резкий рост числа украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС

Евростат указал на резкий рост числа украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС - 14.10.2024 Украина.ру

Евростат указал на резкий рост числа украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС

По состоянию на конец августа, статус временной защиты в странах Евросоюза имели почти 4,164 миллиона украинских беженцев, что на 40 тысяч человек больше по сравнению с данными за июль (около 4,124 миллиона беженцев), сообщает Евростат

2024-10-14T12:15

2024-10-14T12:15

2024-10-14T12:15

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Наибольший прирост беженцев наблюдался в Германии (плюс почти 12 тысяч человек), Чехии (прибавилось около 7 тысяч беженцев) и Румынии (плюс три тысячи украинцев).Уменьшилось количество бенефициаров в Польше, Франции и Люксембурге.Несмотря на то, что в июле Германия лишила почти 237 тысячи человек статуса временной защиты, она все равно остается страной с наибольшим их числом в ЕС и мире - более 1,122 миллиона человек на конец августа. Следом идет Польша – 975,19 тысячи и Чехия – 376,89 тысячи.Евростат уточнил, что все предоставленные данные касаются предоставления временной защиты на основании решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года после начала российской спецоперации.По состоянию на сентябрь 2024 года количество украинских беженцев в Европе оценивалось в 6,218 миллиона, а всего в мире - в 6,780 миллиона человек. Подробнее о незавидном положении украинских беженцев - в материале Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС на сайте Украина.ру.

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