https://ukraina.ru/20241012/1058049113.html

Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС

Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС - 12.10.2024 Украина.ру

Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС

Европу ждет новая волна украинских беженцев из-за решения Владимира Зеленского поднять налоги в своей стране. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз. Однако оказалось, что только на украинцах проблемы Европы не заканчиваются. Первой в бой с пересечением границы бросилась Польша

2024-10-12T15:19

2024-10-12T15:19

2024-10-12T15:19

польша

европа

варшава

владимир зеленский

сикорский

александр лукашенко

туск дональд

ес

еврокомиссия

мигранты

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"Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно. Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для оставшихся в живых украинцев. В некоторых случаях налоги вырастут более чем в два раза. Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев", - предупредил Боуз.И это после того, как буквально неделю назад глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал правительства стран ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы они вынуждены были возвращаться домой и решать тем самым проблемы мобилизации."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал тогда Сикорский.В субботу, 12 октября, властям Польши пришлось делать новое заявление о том, кто въезжает в их страну и на каких основаниях. На съезде своей партии "Гражданская платформа" премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что Польша ни за что не согласится на европейский пакт о релокации нелегальных мигрантов.Он пообещал, что в ближайшее время разработает миграционную стратегию своей страны, куда однозначно будет входить приостановка предоставления убежища мигрантам.В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, надеющихся попасть в страны ЕС. Варшава обвинила в происходящем Белоруссию, на что президент республики Александр Лукашенко ответил, что Минск больше не может сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".С тех пор Варшава предприняла массу мер по защите, например, построила заграждение на границе с Белоруссией стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Это снизило поток мигрантов, однако полностью не решило проблему: ежемесячно несколько сотен нелегалов пытаются проникнуть в Польшу.Не так давно усугубило ситуацию предложение Еврокомиссии о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Известно, что Швеция, которая председательствует в ЕС, представила два компромиссных документа: в одном из них прописаны обязательство членов ЕС по принципу "принимай или плати", другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.Еще по теме: Дырявый корабль: в Крыму ответили, что будет с ЕС, если на его борт поднимется Зеленский.

https://ukraina.ru/20241011/1058032031.html

https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

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польша, европа, варшава, владимир зеленский, сикорский, александр лукашенко, туск дональд, ес, еврокомиссия, мигранты, беженцы, украина