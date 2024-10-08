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Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"
Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка" - 08.10.2024 Украина.ру
Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"
Украина не представляет интереса для общественности США, что и подтвердилось в ходе дебатов кандидатов в вице-президенты этой страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-08T04:40
2024-10-08T04:40
2024-10-08T04:40
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ростислав ищенко
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Он выразил уверенность в том, что у общественности США в принципе нет интереса к международной политике. Интересуют американцев только отношения России и США, потому что они чувствуют в этом непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь."На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка,- констатировал Ищенко. - Вспоминать на дебатах каждый бандустан американским политикам нет смысла. Да, как только украинский кризис только разворачивался, о нем постоянно говорили американские СМИ и политики. Но вы же сами понимаете, что ни одна новость не может продержаться на первых полосах дольше двух недель".Ищенко заметил, что украинскому кризису в активной фазе скоро будет три года. В этой истории ничего особенно не меняется."Перемещения ВС РФ и ВСУ возле городов Донбасса на Западе никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут. А сейчас зачем про нее говорить? И уж тем более зачем про нее говорить на дебатах?, - сказал эксперт. - Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов".По мнению Ищенко, кандидаты в президенты США на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. По украинской теме у них нет предмета спора, уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепручитайте на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, тарас шевченко, всу, сво, камала харрис
Новости, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Тарас Шевченко, ВСУ, СВО, Камала Харрис
Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"
Украина не представляет интереса для общественности США, что и подтвердилось в ходе дебатов кандидатов в вице-президенты этой страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он выразил уверенность в том, что у общественности США в принципе нет интереса к международной политике. Интересуют американцев только отношения России и США, потому что они чувствуют в этом непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь.
"На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка,- констатировал Ищенко. - Вспоминать на дебатах каждый бандустан американским политикам нет смысла. Да, как только украинский кризис только разворачивался, о нем постоянно говорили американские СМИ и политики. Но вы же сами понимаете, что ни одна новость не может продержаться на первых полосах дольше двух недель".
Ищенко заметил, что украинскому кризису в активной фазе скоро будет три года. В этой истории ничего особенно не меняется.
"Перемещения ВС РФ и ВСУ
возле городов Донбасса
на Западе
никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут. А сейчас зачем про нее говорить? И уж тем более зачем про нее говорить на дебатах?, - сказал эксперт. - Трамп
и Харрис
сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов".
По мнению Ищенко, кандидаты в президенты США на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. По украинской теме у них нет предмета спора, уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".