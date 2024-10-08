Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка" - 08.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241008/1057940983.html
Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"
Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка" - 08.10.2024 Украина.ру
Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"
Украина не представляет интереса для общественности США, что и подтвердилось в ходе дебатов кандидатов в вице-президенты этой страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-08T04:40
2024-10-08T04:40
новости
украина
сша
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
тарас шевченко
всу
сво
камала харрис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1d/1057757982_0:0:1256:706_1920x0_80_0_0_eef305c566f0631fdc17565843db7714.jpg
Он выразил уверенность в том, что у общественности США в принципе нет интереса к международной политике. Интересуют американцев только отношения России и США, потому что они чувствуют в этом непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь."На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка,- констатировал Ищенко. - Вспоминать на дебатах каждый бандустан американским политикам нет смысла. Да, как только украинский кризис только разворачивался, о нем постоянно говорили американские СМИ и политики. Но вы же сами понимаете, что ни одна новость не может продержаться на первых полосах дольше двух недель".Ищенко заметил, что украинскому кризису в активной фазе скоро будет три года. В этой истории ничего особенно не меняется."Перемещения ВС РФ и ВСУ возле городов Донбасса на Западе никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут. А сейчас зачем про нее говорить? И уж тем более зачем про нее говорить на дебатах?, - сказал эксперт. - Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов".По мнению Ищенко, кандидаты в президенты США на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. По украинской теме у них нет предмета спора, уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепручитайте на сайте Украина.ру
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1d/1057757982_80:0:1128:786_1920x0_80_0_0_21799a064ba0bbb7d3abe42023f3e6fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, тарас шевченко, всу, сво, камала харрис
Новости, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Тарас Шевченко, ВСУ, СВО, Камала Харрис

Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"

04:40 08.10.2024
 
Зеленский и Байден
Зеленский и Байден
Читать в
Украина не представляет интереса для общественности США, что и подтвердилось в ходе дебатов кандидатов в вице-президенты этой страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он выразил уверенность в том, что у общественности США в принципе нет интереса к международной политике. Интересуют американцев только отношения России и США, потому что они чувствуют в этом непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь.
"На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка,- констатировал Ищенко. - Вспоминать на дебатах каждый бандустан американским политикам нет смысла. Да, как только украинский кризис только разворачивался, о нем постоянно говорили американские СМИ и политики. Но вы же сами понимаете, что ни одна новость не может продержаться на первых полосах дольше двух недель".
Ищенко заметил, что украинскому кризису в активной фазе скоро будет три года. В этой истории ничего особенно не меняется.
"Перемещения ВС РФ и ВСУ возле городов Донбасса на Западе никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут. А сейчас зачем про нее говорить? И уж тем более зачем про нее говорить на дебатах?, - сказал эксперт. - Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов".
По мнению Ищенко, кандидаты в президенты США на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. По украинской теме у них нет предмета спора, уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепручитайте на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаСШАРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампТарас ШевченкоВСУСВОКамала Харрис
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:06Главное за ночь 8 октября
08:00Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом
07:40Депутат Госдумы: "Наше общество - единственное в мире по праву мультикультурное"
07:20Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"
07:00Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда
06:40"Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ
06:30Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
06:20Бутина о трудностях иммигрантов из стран Запада, желающих обрести в России новый дом
06:00Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов
05:50Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу
05:40"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему
05:30Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена
05:20"Нацизм должен быть уничтожен в его же логове". Самойлов назвал три важных пункта в стратегии по Украине
05:00"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО
04:40Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"
04:20Самойлов о боях в Курской области: "ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем"
04:10Самойлов рассказал про тактику, которую Россия использует, чтобы выкачать кровь у ВСУ
04:00Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков"
03:20Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО
03:00"Вот каким должен быть рай": Липовой сравнил жизнь пенсионеров на Западе и в России
Лента новостейМолния