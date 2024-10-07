https://ukraina.ru/20241007/1057902567.html

Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру

Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру - 07.10.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру

Если бы Украина была умнее, у нее было бы меньше проблем. Зато было бы больше проблем у России. Даже если бы Украина не была нашим врагом, она была бы нашим конкурентом

2024-10-07T06:23

2024-10-07T06:23

2024-10-07T06:23

интервью

украина

россия

варшава

тарас шевченко

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

днепр

угледар

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А иногда доброжелательный конкурент с хорошей экономикой и сильными союзниками (и от которого ты еще зависишь как от транзитного государства) гораздо хуже откровенно враждебного нищеброда, который завтра сдохнет, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Ростислав Владимирович, на днях состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США, в ходе которых они ни разу не упомянули Украину (речь шла о России и Путине). На Украине по этому поводу серьезно оскорбились. Это свидетельствует о том, что США списывают Украину? Или просто так совпало?- Это свидетельствует о том, что Украина неинтересна американской публике.Американскому обществу в принципе неинтересна международная политика. У них вызывает интерес только отношения России и США, потому что они чувствуют от этого непосредственную угрозу, которая может повлиять на их личную жизнь.На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка. Вспоминать на дебатах каждый бандустан американским политикам нет смысла. Да, как только украинский кризис только разворачивался, о нем постоянно говорили американские СМИ и политики. Но мы же сами понимаете, что ни одна новость не может продержаться на первых полосах дольше двух недель. А украинскому кризису в активной фазе скоро будет три года. И там ничего особенно не меняется.Перемещения ВС РФ и ВСУ возле городов Донбасса на Западе никого не интересуют. Если Украина исчезнет, об этом напишут. А сейчас зачем про нее говорить? И уж тем более, зачем про нее говорить на дебатах? Трамп и Харрис сразу сказали, что они поддержат Украину и что они оба за мир. Да, мир и поддержку Украины они видят по-своему. Но эти позиции не несут им уязвимости во время предвыборных дебатов. Они на дебатах поднимают темы, которые позволят им уязвить своего оппонента и получить предвыборные очки. А по Украине им спорить не о чем.В целом Америка понимает, что будет с Украиной. Она просто не понимает, когда это будет. Всем ясно, что времени Украине отпущено уже немного. Плюс-минус два-три месяца ничего не решат. Им неважно, развалится Украина в декабре или в марте. Исходя из этого они и выстраивают свою политику, пытаясь найти новые механизмы российского сдерживания. Именно поэтому они нагнетают обстановку в Прибалтике. Их интенсификация ближневосточного кризиса тоже может рассматриваться в качестве замены украинского конфликта, потому что он также может отвлечь значительные ресурсы России.Повторюсь, у США есть планы по постукраинским действиям, но обсуждать их в ходе дебатов нет смысла. Вот они их и не обсуждают.- Насколько освобождение Угледара приблизило Украину к обрушению фронта?- Пока только на полтора километра. В перспективе после Угледара мы сможем пройти в более легком режиме 25—30 километров. Что будет дальше – посмотрим.На самом деле Украину к обрушению фронта приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть. Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар – это уже последствия обрушения фронта. И таких последствий очень много. Мы каждый день освобождаем какой-то населенный пункт. Раньше мы один населенный пункт брали раз в пару месяцев и это считалось большим успехом. А сейчас мы уже не обращаем на это внимание и не считаем достижением. Потому что украинский фронт фактически обрушился.Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее. Сейчас на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. И сейчас у нас есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. А потом для полного обрушения украинского фронта нам останется взять Покровск.Наступать дальше можно и так. Но Покровск со своей линией снабжения нависает на нашем фланге и позволяет ВСУ подпитывать Славянско-Краматорскую группировку. Это создает нам определенный дискомфорт. Если мы берем Покровск, Славянск/Краматорск подвиснет в воздухе и обрушится так же, как и Угледар.При этом на юге при наступлении на Днепропетровск и Запорожье никаких проблем у нас возникнуть не должно.Я сомневаюсь, что ВСУ потом смогут создать фронт на Днепре. Это будет зависеть от того, с какой скоростью они добегут до Днепра – за две недели или за два месяца. Например, Манштейн от Белгорода до Днепра в 1943 году добежал за два месяца. Хотел быстрее – Гитлер не разрешал. Манштейн считал, что всю степную Украину невозможно оборонять после развала фронта на Миусе. Сейчас сражения идут почти в тех же местах. Изменился только рисунок боевых действий.Да, сейчас появились дроны, которые несколько нивелируют господство авиации в воздухе и позволяют вам более эффективно защищаться. Если наши БПЛА будут господствовать над позициями противника, ВСУ будут бежать быстрее, потому что им нечем будет нас сдерживать. Если ВСУ будут с нами в этом вопросе конкурировать, они будут отступать медленнее, но все равно будут отступать. Потому что по авиации, артиллерии и танкам мы их превосходим абсолютно.Повторюсь, с тех пор, как мы взяли Очеретино и пошли дальше, на Украине можно было ставить крест сразу. В этот момент нормальная власть должна была сказать: "Мы тут немного погорячились, давайте мириться". Но если они хотят воевать дальше, будем воевать дальше.- На днях украинский "Институт национальной памяти" сообщил, что в ответ на запросы польских граждан в 2025 году они планируют начать работы по поиску могил жертв Волынской резни. В Варшаве по этому поводу возмутились, сказав, что ожидают от Киева "не планов, а действий", поскольку эта история тянется уже не первый год. Почему Украина так оттягивает этот момент с могилами и с эксгумацией? Чего она боится?- Украина ведет себя очень глупо. Она могла уже давно все раскопать, обменяться трупами, закрыть вопрос и дальше дружить с поляками домами.Варшава всегда будет поддерживать Украину, поскольку воспринимает Украину как важный инструмент борьбы с Россией. Украина для Польши гораздо важнее, чем для Америки. Потому что с уничтожением Украины Россия выйдет не на американскую, а на польскую границу, чего поляки смертельно боятся. Поэтому я правда не понимаю, почему Украина так медлит с решением вопроса Волынской резни.Напомню, что в свое время похожая история была с кладбищем "орлят" во Львове. Украина его восстановила, поляки туда цветы возили. Но этому предшествовало 20 лет ругани с Варшавой по поводу того, что "мы не будем его восстанавливать, потому что это вы на нас напали и отняли наш Львов". А когда кладбище восстановили, ничего страшного не произошло. Отношения с Польшей стали даже лучше.Проблема заключается в следующем. Украина привыкла требовать, чтобы памятники Шевченко ставили в Африке, а ответных шагов она делать не хочет. Более того, Украина от всех требует, чтобы перед ней все признавали вину даже за то, чего они не совершали, а сама не хочет признавать вину даже за то, что совершала. Даже у ее союзников это вызывает отторжение. И Варшаве при всем желании трудно объяснить польскому народу, который в этот момент захлестывают эмоции, почему надо помогать такому неблагодарному союзнику.Почему поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни? Потому что резня произошла на Волыни – территории современной Волынской области со столицей в Луцке, а Украина собирается провести эксгумацию в Ровенской области. Да, там тоже кого-то убили. Но они бы еще в Одессе начали эксгумацию жертв Волынской резни. Поляки бы еще сильнее обрадовались.Поляки понимают, что Украина просто тянет время и пытается провести эксгумацию там, где жертв Волынской резни очень мало, а места массового захоронения пытается обойти стороной. Это абсолютно бессмысленная затея. Все прекрасно знают, что поляков на Волыни убивали целыми селами. И оценку количества жертв (от 60 до 250 тысяч) уже провели. Но чем дольше Украина будет упираться, тем больше Польша будет злиться и количество погибших будет возрастать.Вы же помните, что у Ющенко количество жертв голодомора выросло с двух миллионов до двадцати. Количество жертв Волынской резни будет возрастать точно так же, пока не приобретет гомерические масштабы, и это будет негативно влиять на отношения Киева и Варшавы.Если ты не можешь что-то отменить, эту тему надо закрыть. Украина давно могла решить этот вопрос. Тем более, Украина не сама их убивала (мало ли, кто там жил на Волыни). Трагедии прошлого никак не влияют на отношения между странами и народами, если у них нет сегодняшней эмоциональной подпитки. А Украина своими действиями эту эмоциональную подпитку постоянно создает.Мы можем только дать Украине орден за то, что она сама настраивает против себя своего главного союзника и нашего главного врага. Не мы определяли Польшу своим главным врагом, но Польша себя так определила. Варшава упорно выстраивает свою внешнюю политику как политику, направленную на вытеснение России из Европы и даже на уничтожение России. Только так поляки чувствуют себя в безопасности. Мы с этим ничего сделать не можем. Мы можем это только учитывать в своей политике.Кстати, если бы Украина была умнее, у нее было бы меньше проблем. Зато было бы больше проблем у России. Даже если бы Украина не была нашим врагом, она была бы нашим конкурентом.А иногда доброжелательный конкурент с хорошей экономикой и сильными союзниками (и от которого ты еще зависишь как от транзитного государства) гораздо хуже откровенно враждебного нищеброда, который завтра сдохнет.Также о ситуации вокруг Украины - в интервью Олега Иванова: Пока Трамп интригует в вопросе Украины, Ближний Восток замер и смотрит на Иран

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, варшава, тарас шевченко, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, днепр, угледар, покровск/красноармейск, дроны, польша, волынская резня, сша