Самойлов о боях в Курской области: "ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем" - 08.10.2024 Украина.ру
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Самойлов о боях в Курской области: "ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем"
Самойлов о боях в Курской области: "ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем" - 08.10.2024 Украина.ру
Самойлов о боях в Курской области: "ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем"
Армия России в Курской области находится в более выгодном положении. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов.
2024-10-08T04:20
2024-10-08T04:20
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По его словам, в Курской области противостояние перешло в позиционную стадию. Тактика "мясорубки" с уничтожением сил и средств ВСУ, по мнению Самойлова, работает."У нас под Курском налажена логистика и разведка. У нас пристреляны основные пути снабжения противника. Нам никуда двигаться не надо. ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем. Потери у врага там просто ужасные", -- сказал военный политолог.По его мнению, в целом СВО должна завершиться не только демилитаризацией и денацификацией Украины, но и выстраиванием нового миропорядка. Так будет обеспечена безопасность на столетия.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Официальный Киев заверяет, что ВСУ в оккупированных районах Курской области раздают гуманитарную помощь и занимаются другой благотворительностью.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, самойлов, кто, сво, всу, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Украина, Самойлов, КТО, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Самойлов о боях в Курской области: "ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем"

04:20 08.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России в Курской области находится в более выгодном положении. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал участник международного движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов.
По его словам, в Курской области противостояние перешло в позиционную стадию. Тактика "мясорубки" с уничтожением сил и средств ВСУ, по мнению Самойлова, работает.
"У нас под Курском налажена логистика и разведка. У нас пристреляны основные пути снабжения противника. Нам никуда двигаться не надо. ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем. Потери у врага там просто ужасные", -- сказал военный политолог.
По его мнению, в целом СВО должна завершиться не только демилитаризацией и денацификацией Украины, но и выстраиванием нового миропорядка. Так будет обеспечена безопасность на столетия.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Официальный Киев заверяет, что ВСУ в оккупированных районах Курской области раздают гуманитарную помощь и занимаются другой благотворительностью.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
 
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