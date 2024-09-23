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"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области - 23.09.2024 Украина.ру

"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

ВСУ совершают военные преступления в оккупированных районах Курской области. Об этом 23 сентября сообщил ТГ-канал уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

2024-09-23T14:48

2024-09-23T14:48

2024-09-23T14:48

новости

курская область

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россия

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общественная палата

всу

военные преступления

кто

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В ходе состоявшейся 23 сентября пресс-конференции в "РИА Новости" представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, в котором впервые приводятся системные доказательства злодеяний со стороны Украины в Курской области. Автор доклада – председатель общественного трибунала, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что в полученных обращениях граждан, в том числе из Курской области, содержатся "свидетельства преступлений украинских националистов"."Во время общения с людьми в одном из пунктов временного размещения в Курской области, нам рассказали, как боевики зашли в один из продуктовых магазинов, забрали всю еду, потребовали еще, а когда выяснилось, что больше забрать нечего, – расстреляли ни в чем не виноватых людей", - рассказала Москалькова.Ранее на эту тему: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области Больше событий дня в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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