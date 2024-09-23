"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области - 23.09.2024 Украина.ру
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"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области - 23.09.2024 Украина.ру
"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
ВСУ совершают военные преступления в оккупированных районах Курской области. Об этом 23 сентября сообщил ТГ-канал уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
2024-09-23T14:48
2024-09-23T14:48
новости
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
общественная палата
всу
военные преступления
кто
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В ходе состоявшейся 23 сентября пресс-конференции в "РИА Новости" представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, в котором впервые приводятся системные доказательства злодеяний со стороны Украины в Курской области. Автор доклада – председатель общественного трибунала, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что в полученных обращениях граждан, в том числе из Курской области, содержатся "свидетельства преступлений украинских националистов"."Во время общения с людьми в одном из пунктов временного размещения в Курской области, нам рассказали, как боевики зашли в один из продуктовых магазинов, забрали всю еду, потребовали еще, а когда выяснилось, что больше забрать нечего, – расстреляли ни в чем не виноватых людей", - рассказала Москалькова.Ранее на эту тему: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области Больше событий дня в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
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новости, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, общественная палата, всу, военные преступления, кто, трибунал, украинские националисты, оккупация, доклад, омбудсмен
Новости, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, общественная палата, ВСУ, Военные преступления, КТО, трибунал, украинские националисты, оккупация, доклад, омбудсмен

"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

14:48 23.09.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ совершают военные преступления в оккупированных районах Курской области. Об этом 23 сентября сообщил ТГ-канал уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В ходе состоявшейся 23 сентября пресс-конференции в "РИА Новости" представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, в котором впервые приводятся системные доказательства злодеяний со стороны Украины в Курской области. Автор доклада – председатель общественного трибунала, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, что в полученных обращениях граждан, в том числе из Курской области, содержатся "свидетельства преступлений украинских националистов".
"Во время общения с людьми в одном из пунктов временного размещения в Курской области, нам рассказали, как боевики зашли в один из продуктовых магазинов, забрали всю еду, потребовали еще, а когда выяснилось, что больше забрать нечего, – расстреляли ни в чем не виноватых людей", - рассказала Москалькова.
Ранее на эту тему: "Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
Больше событий дня в обзоре Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украиныобщественная палатаВСУВоенные преступленияКТОтрибуналукраинские националистыоккупациядокладомбудсмен
 
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