Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ
08:30 03.10.2024 (обновлено: 08:41 03.10.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
В ночь на четверг в Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Также сигнал звучал на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Ранее сообщалось, что тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях Украины - она звучит до сих пор.
Украинские СМИ трижды за ночь сообщали о взрывах в Киеве, также взрывы гремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в городе. Он предупредил, что возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов.
Перебои с электроснабжением наблюдаются и в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, пишут СМИ.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части.
В Днепропетровской области взрывами повредило промышленное предприятие и линии электропередачи повреждены, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.