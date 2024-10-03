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Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ

Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ - 03.10.2024 Украина.ру

Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ

В ночь на четверг в Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-10-03T08:30

2024-10-03T08:30

2024-10-03T08:41

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Также сигнал звучал на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Ранее сообщалось, что тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях Украины - она звучит до сих пор.Украинские СМИ трижды за ночь сообщали о взрывах в Киеве, также взрывы гремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в городе. Он предупредил, что возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов.Перебои с электроснабжением наблюдаются и в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, пишут СМИ.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части.В Днепропетровской области взрывами повредило промышленное предприятие и линии электропередачи повреждены, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, игорь терехов, вооруженные силы украины, взрыв, тревога