Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ - 03.10.2024 Украина.ру
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Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ
Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ - 03.10.2024 Украина.ру
Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ
В ночь на четверг в Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-10-03T08:30
2024-10-03T08:41
новости
киев
россия
игорь терехов
вооруженные силы украины
взрыв
тревога
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Также сигнал звучал на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Ранее сообщалось, что тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях Украины - она звучит до сих пор.Украинские СМИ трижды за ночь сообщали о взрывах в Киеве, также взрывы гремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в городе. Он предупредил, что возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов.Перебои с электроснабжением наблюдаются и в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, пишут СМИ.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части.В Днепропетровской области взрывами повредило промышленное предприятие и линии электропередачи повреждены, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, игорь терехов, вооруженные силы украины, взрыв, тревога
Новости, Киев, Россия, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины, взрыв, тревога

Воздушная тревога, взрывы и повреждения: украинские власти пожаловались на удары ВС РФ

08:30 03.10.2024 (обновлено: 08:41 03.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь на четверг в Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Также сигнал звучал на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Ранее сообщалось, что тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях Украины - она звучит до сих пор.
Украинские СМИ трижды за ночь сообщали о взрывах в Киеве, также взрывы гремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в городе. Он предупредил, что возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов.
Перебои с электроснабжением наблюдаются и в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, пишут СМИ.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части.
В Днепропетровской области взрывами повредило промышленное предприятие и линии электропередачи повреждены, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевРоссияИгорь ТереховВооруженные силы Украинывзрывтревога
 
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