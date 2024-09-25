https://ukraina.ru/20240925/1057670021.html

Украинск освобожден - Пушилин

Украинск освобожден - Пушилин - 25.09.2024 Украина.ру

Украинск освобожден - Пушилин

Город Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден. Об этом 25 сентября сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2024-09-25T09:58

2024-09-25T09:58

2024-09-25T09:58

новости

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вс рф

освобождение

город

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5338b5f011380495c5a51f4b4979e89b.jpg

Информация о том, что российские военные водрузили флаг РФ в Украинске появилась в сети еще в прошлый вторник, 17 сентября.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.Также накануне стало известно, что российские военные вошли в Угледар. Интересно, что как только украинская пресса написала об этом, в Киеве тут же кинулись искать оправдания потере населенного пункта.Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.

https://ukraina.ru/20240924/1057654420.html

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вс рф, освобождение, город