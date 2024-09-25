Украинск освобожден - Пушилин - 25.09.2024 Украина.ру
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Украинск освобожден - Пушилин
Украинск освобожден - Пушилин - 25.09.2024 Украина.ру
Украинск освобожден - Пушилин
Город Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден. Об этом 25 сентября сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2024-09-25T09:58
2024-09-25T09:58
новости
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вс рф
освобождение
город
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Информация о том, что российские военные водрузили флаг РФ в Украинске появилась в сети еще в прошлый вторник, 17 сентября.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.Также накануне стало известно, что российские военные вошли в Угледар. Интересно, что как только украинская пресса написала об этом, в Киеве тут же кинулись искать оправдания потере населенного пункта.Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
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новости, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вс рф, освобождение, город
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, ВС РФ, освобождение, город

Украинск освобожден - Пушилин

09:58 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Город Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден. Об этом 25 сентября сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
Информация о том, что российские военные водрузили флаг РФ в Украинске появилась в сети еще в прошлый вторник, 17 сентября.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.
Также накануне стало известно, что российские военные вошли в Угледар. Интересно, что как только украинская пресса написала об этом, в Киеве тут же кинулись искать оправдания потере населенного пункта.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.
Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 15:30
ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУРоссийские военные зашли в восточные окраины Угледара. Не прошло и пары часов после сообщения об этом, как противник начал искать отправдания своему уже очевидному провалу
Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВС РФосвобождениегород
 
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