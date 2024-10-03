https://ukraina.ru/20241003/1057841877.html

В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта

В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта - 03.10.2024 Украина.ру

В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта

На Украине начинают догадываться, что до воплощения мечты о вступлении страны в НАТО не все мечтатели могут дожить. А вот выборы могут состояться раньше, чем многие думают. К этому может подтолкнуть ситуация на фронтах или даже опасность нового Майдана внутри страны

2024-10-03T05:50

2024-10-03T05:50

2024-10-03T07:54

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Ситуация на линии боевого соприкосновения для Киева складывается сложная. Российские военные продолжают наступать на Донбассе. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что фактически Угледар для Киева потерян (действительно, российские войска уже проводят зачистку города. – Ред.). По словам эксперта, главное теперь - не допустить каскадного обрушения фронта.Обвала фронта страшится и экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук. По его словам, "мы (киевский режим. – Ред.) движемся к военной катастрофе, которая может случиться, и обвалу фронта, после взятия Покровска (Красноармейска. – Ред.)".Если военная катастрофа случится, то она, возможно, заставит пойти на переговоры, предположил экс-нардеп в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*. В таком случае это будут "очень неудобные переговоры, потому что явно требования будут значительно отличаться от Стамбульских".Тогда возможны и выборы на Украине, потому что "Зеленскому надо будет сбросить ответственность"."Тогда, возможно, - (Зеленский скажет. – Ред.) - "я ухожу и иду на выборы как честный парень, а вы подписывайте соглашения, господин (спикер Верховной рады. – Ред.) Стефанчук", или какой-то клоун, которого назначат в этом зеленом борделе. Возможно, под это в этом борделе двигают кровати с перестановкой (главы ГУР. – Ред.) Буданова, (главы МО Украины. – Ред.) Умерова. Возможно, это с этим связано? Возможно. Потому что ситуация крайняя", – заявил Мосийчук.В конце концов выборов могут потребовать и украинцы, считает украинский политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, Зеленский, отменив выборы, "попал в определенную ловушку"."Если ты в Украине отменяешь выборы, то рано или поздно общественное мнение может вскипеть. Это страна, в которой не один раз был Майдан, связанный с выборами", – заявил политтехнолог в эфире интернет-канала Politeka.О возможности переговоров и выборов сказал в эфире телеканала "Прямой" экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко. По его мнению, "не только западные медиа, но и факты говорят о том, что наша власть (руководство киевского режима. - Ред.) готовится к переговорам". По его мнению, "на переговорах будут обсуждать так называемый нейтральный статус Украины, собственно, саморазоружение Украины".Луценко добавил, что это (нейтральный статус. – Ред.) потребует внесения изменений в Конституцию, а для того, чтобы их внести, нужно будет "не продлевать военное положение на время прекращения огня", в таком случае можно будет в это время провести и выборы.По информации политика, "избирательные штабы на Банковой получили деньги и начали работать", речь идет именно о президентских выборах, которые можно будет совместить с референдумом о переговорах."Учитывая усталость Украины от войны, президент собирается стать кандидатом мира, противопоставив себе всех остальных, кто хочет продолжать войну", - предположил Луценко.Но, возможно, Зеленский и компания постараются уйти от ответственности совсем другим способом. Выехавший из страны опальный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук объяснил, почему Зеленскому нужно продолжение войны."Он (Зеленский. – Ред.) будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма. Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно", - написал Дмитрук в своем телеграм-канале.Когда же это время придет? Если послушать нового генсека НАТО, то о мире думать рано. Йенс Столтенберг 1 октября официально передал полномочия генерального секретаря Североатлантического альянса бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. Украинские СМИ напоминают в связи с этим, что Рютте является активным сторонником курса поддержки Украины (киевского режима. – Ред.), что именно он сыграл важную роль в убеждении США в необходимости отправки F-16 для укрепления украинской обороны.На брифинге в Брюсселе Рютте заявил, что среди приоритетов - "Украина наверху списка"."Мы будем дальше поддерживать Украину, приближать ее к НАТО. Потому что в Европе не будет надежной безопасности без мощной независимой Украины", - приводит слова Рютте агентство РБК-Украина.В свою очередь, Золотарев отмечает, что относительно вступления Украины в НАТО в организации нет консенсуса. По его словам, если даже Киев получит такое приглашение, это будет просто политический жест, "обещать – не значит жениться". Что-то обещают в будущем, но будущее ведь бывает весьма отдаленным, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что тот же Рютте в свое время скептически относился к идее ассоциации Украины с ЕС."Понятно, что Рютте – это позитивно воспринимаемая Киевом фигура, как говорят у нас, с проукраинской позицией, но даже такой генсек НАТО сможет далеко не все. К сожалению, пока геополитическая ситуация поворачивается не в нашу пользу", - сказал Золотарев. По его мнению, "на фоне побед украиноскептиков говорить о перспективах членства Украины в НАТО в ближайшие 5-10 лет было бы весьма и весьма наивно".* признан иноагентом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине – в статье "Не говорите, что мы не предупреждали". Киселев об изменениях в ядерной доктрине России".

https://ukraina.ru/20241001/1057783236.html

https://ukraina.ru/20240930/1057763822.html

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