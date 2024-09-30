https://ukraina.ru/20240930/1057777320.html

"Не говорите, что мы не предупреждали". Киселев об изменениях в ядерной доктрине России

"Не говорите, что мы не предупреждали". Киселев об изменениях в ядерной доктрине России - 30.09.2024 Украина.ру

"Не говорите, что мы не предупреждали". Киселев об изменениях в ядерной доктрине России

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали изменения в ядерной доктрине Российской Федерации, причины появления этого документа и последствия, которые ждут Россию и мир в случае непосредственного вовлечения Запада в войну на Украине.

2024-09-30T13:15

2024-09-30T13:15

2024-09-30T13:15

россия

украина

запад

киселев

владимир путин

энтони блинкен

нато

минобороны

f-16

ядерное оружие

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что принимали решение об изменении ядерной стратегии все институты, ответственные за меры по нанесению ядерного удара: президент страны, разведка, безопасность, оборонный комплекс, Минобороны, Роскосмос и Росатом, аппарат Совбеза.Он напомнил о том, с чего начал заседание президент Путин: ядерная триада — крайняя мера защиты суверенитета страны, но есть обстоятельства, при которых она может быть использована."Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников", — сказал президент.Речь шла об Украине и коалиции стран Запада, которые все больше и больше втягиваются в военные действия. Соответственно, необходимо адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям, к современным источникам угроз и рисков. Требующий адаптации документ — Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, в пункте 18 котором указано, что "решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации"."Вот Путин в рамках своих полномочий и предлагает уточнить цели и условия", — сказал Киселев.Теперь в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.Кроме того, в документе появился новый принципиальный момент, касающийся как Украины, так и о тех, кто толкает ее на агрессивные действия. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию."То есть агрессия неядерного государства при поддержке ядерного, — объяснил Киселев. — Это ровно та комбинация, которая складывается как раз сейчас. Скажем, если Британия все же снимет свои ограничения Киеву для ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. Речь про тактическое ядерное оружие. Тактическое ядерное оружие сегодня многообразно. И Россия располагает всем необходимым – от ядерных снарядов до бомб и ракет любой мощности. Задача и определяет применение".Многие представляют себе ядерное оружие обязательно как нечто огромное и предельно мощное, но это не всегда так. Телеведущий привел в пример американский ядерный артиллерийский снаряд W48 для стандартной 155-тимиллиметровой гаубицы, который производился с 1963 по 1992 год. Его длина – 86 сантиметров, вес – 54 килограмма, мощность – до 100 тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения — российские тяжелые бомбы (КАБы) с тремя тоннами тротила оказывают очень мощный эффект, но эффект от небольшого по размерам снаряда со 100 тоннами в тротиловом эквиваленте очевидно будет гораздо большим.Телеведущий напомнил, что на прошлой неделе Россия гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" точно поразила цели на военном аэродроме в Староконстантинове на Западной Украине. Западные и украинские источники сообщили, что таким образом на земле уничтожили сразу четыре истребителя F-16, которые могут быть носителями для Storm Shadow."Зачем нам на Украине такие аэродромы и зачем такие F-16?" — задался вопросом телеведущий.Кроме того, на прошлой неделе российские военные разбомбили инфраструктуру черноморского порта Измаил в Одесской области. Под удар попала и военная техника НАТО, что накапливалась там после разгрузки паромов."Нужен нам там такой порт? Наверное, нет, если он представляет угрозу России".Киселев считает, что в случае запуска британских ракет вглубь России военные объекты в самой Британии тоже могут стать законной целью для российских гиперзвуковых "Кинжалов". А "Кинжалы" можно оснастить ядерными боеголовками."Уж не взыщите, — призвал Киселев. — Не говорите потом, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на Британских островах вообще нет никакой системы противоракетный обороны. Никакой".Путин заявил о четких условиях перехода России к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассмотрена при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими нашей государственной границы."Массированный старт – это сколько, 10, 20, 100? — задал риторический вопрос Киселев. — Здесь Путин, на мой взгляд, сознательно оставляет пространство неопределенности. И потом, обратите, ведь не только о ракетах идет речь, а даже о беспилотниках и других летательных аппаратах. Тоже надо задумываться. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек – Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть".Также нельзя забывать о том, что союзная России Белоруссия будет защищена российским ядерным зонтиком, как и сама РФ. С руководством в Минске этот вопрос согласован. В случае агрессии против Белоруссии даже с применением обычного оружия, Россия оставляет за собой право ядерного удара, если такая агрессия создаст "критическую угрозу нашему суверенитету"."Критическая угроза нашему суверенитету? Тоже оценочная позиция... Чем измерить? Взвешивать уровень "критичности" тоже будет Путин. Понятно, что на Западе задергались. Все по-разному", - подчеркнул Киселёв.Госсекретарь США Блинкен назвал изменения в российской ядерной доктрине "безответственными и несвоевременными", министр обороны Германии Писториус сделал вид, что ничего не произошло, но издатель Der Tagesspiegel Штефан-Андреас Касдорфф попросил руководство своей страны отнестись к произошедшему серьезно и не считать это блефом.Киселев напомнил, что "красная линия" в виде превращения Украины в плацдарм НАТО была заявлена российскими властями еще в конце 2021 года. Предупреждение не было услышано, Запад предпочел отмахнуться, результат известен."Путин перешел к действиям, — заявил Киселев. — И уж теперь игнорировать Кремль не получится".Об этом же говорят и разумные люди на Западе. Так, профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала сказал, что новая российская ядерная доктрина не означает автоматического действия, Россия хочет оставаться непредсказуемой для своих потенциальных противников и подает сигнал: не позволяйте Украине обстреливать российские цели из дальнобойного оружия. В свою очередь, экс-помощник президента США Рейгана Дуг Бандоу предупредил Вашингтон, что ему следует избегать ненужной конфронтации с Россией, крупной державой, обладающей ядерным оружием, из-за интересов, которые Кремль воспринимает как жизненно важные. По словам американского политика, Путин доказал, что для него Украина стоит борьбы, в то время как США не считали так раньше и не считают сейчас. Соответственно, Москва не может позволить себе отступить, и ее нельзя заставить отступить угрозами."США не должны рисковать всем из-за вопроса, который никогда не считался важным, тем более жизненно важным", - сказал Бандоу.NewYork Times прямо утверждает, что у американской разведки есть данные, которые заставляют полагать, что "Россия наверняка даст решительный ответ Америке и ее партнерам по коалиции — вплоть до смертоносных атак — если те разрешат ВСУ использовать ракеты большой дальности, поставленные США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь России".Момент острый, считает Киселев, а сложный контекст ситуации требует самых осторожных и выверенных действий.Подробнее о позиции Запада в отношении поддержки Украины — в материале "Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"

https://ukraina.ru/20240930/1057770054.html

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Сергей Зуев

россия, украина, запад, киселев, владимир путин, энтони блинкен, нато, минобороны, f-16, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, эксклюзив