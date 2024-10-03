Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Artem KirpichenokАртём Кирпичёнок
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Artem Kirpichenok
Израильское руководство безуспешно пытается избежать войны на три фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по Израилю, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
"Во-первых, то, чем занимается государство Израиль – это в какой-то степени международный терроризм, - констатировал Кирпичёнок. - Все эти операции Тель-Авива – акция ликвидации и акции устрашения. Неважно, точечные или массовые".
По мнению эксперта, Израилю не выгодна оккупация Ливана. Поэтому предпочтение отдаётся ракетным ударам и террористическими акциями вроде подрыва пейджеров.
По его оценке, израильское руководство этого пытается избежать – как и оппоненты Израиля. Однако насколько долго будет длиться такая ситуация, пока непонятно.
"Скоро будет печальная годовщина событий 7 октября (атака ХАМАС год назад). Все это время война на Ближнем Востоке идет в достаточно активной фазе по нескольким направлениям. Конца и края ей не видно. Никаких шагов в урегулировании этой проблемы тоже не предпринимается", - отметил эксперт.
Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.ру
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