Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается - 03.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается
Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается - 03.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается
Израильское руководство безуспешно пытается избежать войны на три фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по Израилю, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
2024-10-03T03:00
2024-10-03T03:00
новости
израиль
ливан
сша
война
ближний восток
ирак
сектор газа
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"Во-первых, то, чем занимается государство Израиль – это в какой-то степени международный терроризм, - констатировал Кирпичёнок. - Все эти операции Тель-Авива – акция ликвидации и акции устрашения. Неважно, точечные или массовые".По мнению эксперта, Израилю не выгодна оккупация Ливана. Поэтому предпочтение отдаётся ракетным ударам и террористическими акциями вроде подрыва пейджеров."Но полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается. Израиль атакуют с юга. Беспилотники запускаются по Эйлату с территории Ирака. У Израиля есть активный фронт в секторе Газа. У Израиля есть фронт на севере. Вопрос в том, перейдет ли это все в наземную операцию", - сказал Кирпиченок.По его оценке, израильское руководство этого пытается избежать – как и оппоненты Израиля. Однако насколько долго будет длиться такая ситуация, пока непонятно."Скоро будет печальная годовщина событий 7 октября (атака ХАМАС год назад). Все это время война на Ближнем Востоке идет в достаточно активной фазе по нескольким направлениям. Конца и края ей не видно. Никаких шагов в урегулировании этой проблемы тоже не предпринимается", - отметил эксперт.Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
израиль
ливан
сша
ближний восток
ирак
сектор газа
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новости, израиль, ливан, сша, война, ближний восток, ирак, сектор газа
Новости, Израиль, Ливан, США, война, Ближний Восток, Ирак, сектор Газа

Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается

03:00 03.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Artem KirpichenokАртём Кирпичёнок
Артём Кирпичёнок - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Artem Kirpichenok
Читать в
Израильское руководство безуспешно пытается избежать войны на три фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по Израилю, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
"Во-первых, то, чем занимается государство Израиль – это в какой-то степени международный терроризм, - констатировал Кирпичёнок. - Все эти операции Тель-Авива – акция ликвидации и акции устрашения. Неважно, точечные или массовые".
По мнению эксперта, Израилю не выгодна оккупация Ливана. Поэтому предпочтение отдаётся ракетным ударам и террористическими акциями вроде подрыва пейджеров.
"Но полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается. Израиль атакуют с юга. Беспилотники запускаются по Эйлату с территории Ирака. У Израиля есть активный фронт в секторе Газа. У Израиля есть фронт на севере. Вопрос в том, перейдет ли это все в наземную операцию", - сказал Кирпиченок.
По его оценке, израильское руководство этого пытается избежать – как и оппоненты Израиля. Однако насколько долго будет длиться такая ситуация, пока непонятно.
"Скоро будет печальная годовщина событий 7 октября (атака ХАМАС год назад). Все это время война на Ближнем Востоке идет в достаточно активной фазе по нескольким направлениям. Конца и края ей не видно. Никаких шагов в урегулировании этой проблемы тоже не предпринимается", - отметил эксперт.
Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
 
НовостиИзраильЛиванСШАвойнаБлижний ВостокИраксектор Газа
 
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