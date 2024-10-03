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Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается

Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается - 03.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается

Израильское руководство безуспешно пытается избежать войны на три фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по Израилю, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок

2024-10-03T03:00

2024-10-03T03:00

2024-10-03T03:00

новости

израиль

ливан

сша

война

ближний восток

ирак

сектор газа

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"Во-первых, то, чем занимается государство Израиль – это в какой-то степени международный терроризм, - констатировал Кирпичёнок. - Все эти операции Тель-Авива – акция ликвидации и акции устрашения. Неважно, точечные или массовые".По мнению эксперта, Израилю не выгодна оккупация Ливана. Поэтому предпочтение отдаётся ракетным ударам и террористическими акциями вроде подрыва пейджеров."Но полностью избежать войны на три фронта Израилю не удается. Израиль атакуют с юга. Беспилотники запускаются по Эйлату с территории Ирака. У Израиля есть активный фронт в секторе Газа. У Израиля есть фронт на севере. Вопрос в том, перейдет ли это все в наземную операцию", - сказал Кирпиченок.По его оценке, израильское руководство этого пытается избежать – как и оппоненты Израиля. Однако насколько долго будет длиться такая ситуация, пока непонятно."Скоро будет печальная годовщина событий 7 октября (атака ХАМАС год назад). Все это время война на Ближнем Востоке идет в достаточно активной фазе по нескольким направлениям. Конца и края ей не видно. Никаких шагов в урегулировании этой проблемы тоже не предпринимается", - отметил эксперт.Полный текст интервью Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

израиль

ливан

сша

ближний восток

ирак

сектор газа

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новости, израиль, ливан, сша, война, ближний восток, ирак, сектор газа