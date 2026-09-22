О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал итоги выборов в Госдуму России и результаты земельных выборов в Германии, а также рассказал о потенциальной угрозе для России в Арктике:
00:24 – Итоги выборов в Госдуму России;
06:04 – Политические шансы АдГ в Германии;
09:51 – Что успеют элиты ЕС до прозрения местных налогоплательщиков?
13:30 – Об учениях НАТО в Арктике;
18:19 – О головной боли Трампа перед выборами в Конгресс США.
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:24 – Итоги выборов в Госдуму России;
06:04 – Политические шансы АдГ в Германии;
09:51 – Что успеют элиты ЕС до прозрения местных налогоплательщиков?
13:30 – Об учениях НАТО в Арктике;
18:19 – О головной боли Трампа перед выборами в Конгресс США.
*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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