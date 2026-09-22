https://ukraina.ru/20260922/o-potentsialnom-pole-boya-v-arktike-bolshom-pozore-trampa-i-balanse-na-grani-yadernoy-voyny--suslov-1083357305.html

О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов

О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов - 22.09.2026 Украина.ру

О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал итоги Украина.ру, 22.09.2026

2026-09-22T15:18

2026-09-22T15:18

2026-09-22T15:18

видео

арктика

россия

германия

дональд трамп

госдума

украина.ру

суслов

линдси грэм

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/16/1083357185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2623f884a33a2888af6c882d9ed9878d.png

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал итоги выборов в Госдуму России и результаты земельных выборов в Германии, а также рассказал о потенциальной угрозе для России в Арктике:00:24 – Итоги выборов в Госдуму России;06:04 – Политические шансы АдГ в Германии;09:51 – Что успеют элиты ЕС до прозрения местных налогоплательщиков?13:30 – Об учениях НАТО в Арктике;18:19 – О головной боли Трампа перед выборами в Конгресс США.*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

арктика

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, арктика, россия, германия, дональд трамп, госдума, украина.ру, суслов, линдси грэм, ес, видео