О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов - 22.09.2026 Украина.ру
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О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов
О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов - 22.09.2026 Украина.ру
О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал итоги Украина.ру, 22.09.2026
2026-09-22T15:18
2026-09-22T15:18
видео
арктика
россия
германия
дональд трамп
госдума
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суслов
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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал итоги выборов в Госдуму России и результаты земельных выборов в Германии, а также рассказал о потенциальной угрозе для России в Арктике:00:24 – Итоги выборов в Госдуму России;06:04 – Политические шансы АдГ в Германии;09:51 – Что успеют элиты ЕС до прозрения местных налогоплательщиков?13:30 – Об учениях НАТО в Арктике;18:19 – О головной боли Трампа перед выборами в Конгресс США.*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, арктика, россия, германия, дональд трамп, госдума, украина.ру, суслов, линдси грэм, ес, видео
Видео, Арктика, Россия, Германия, Дональд Трамп, Госдума, Украина.ру, Суслов, Линдси Грэм, ЕС

О потенциальном поле боя в Арктике, большом позоре Трампа и балансе на грани ядерной войны – Суслов

15:18 22.09.2026
 
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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру проанализировал итоги выборов в Госдуму России и результаты земельных выборов в Германии, а также рассказал о потенциальной угрозе для России в Арктике:

00:24 – Итоги выборов в Госдуму России;
06:04 – Политические шансы АдГ в Германии;
09:51 – Что успеют элиты ЕС до прозрения местных налогоплательщиков?
13:30 – Об учениях НАТО в Арктике;
18:19 – О головной боли Трампа перед выборами в Конгресс США.

*в интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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