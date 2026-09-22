"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию - 22.09.2026 Украина.ру
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"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию
"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию - 22.09.2026 Украина.ру
"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию
Администрация США сохраняет надежду на урегулирование украинского конфликта, процесс идёт тяжело. Об этом 22 сентября заявил телеканалу Fox News глава Госдепа США Марко Рубио
2026-09-22T15:23
2026-09-22T15:23
новости
марко рубио
сша
украина
россия
масуд пезешкиани
дональд трамп
fox news
оон
международная политика
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В оценке перспектив завершения конфликта на Украине глава дипломатии США продемонстрировал оптимистичный настрой при том, что сам процесс охарактеризовал как тяжёлый."Это тяжело, но мы сохраняем надежду, что нам удастся чего-то достичь на этом направлении", - сказал глава Госдепа США.Он отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему старается сделать всё возможное, чтобы конфликт на территории Украины прекратился."Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец", - отметил Рубио.По его мнению, продолжение вооружённого конфликта на Украине вредит также и России.Госсекретарь США также рассказал в эфире программы "Fox &amp; Friends" о войне, которую его стран и Израиль ведут против Ирана. Рубио заявил, что "центральная проблема заключается в том, что Ираном управляют безумные священнослужители, безумные священнослужители, которые придерживаются радикальных взглядов на свою религию, знаете, очень радикальных и апокалиптических взглядов на свою религию".При этом, заметил дипломат, президент США готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп "готов разговаривать и встречаться с кем угодно", отметил при этом Рубио.Новости на эту тему: The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетикеИнтервью на эту тему: Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, марко рубио, сша, украина, россия, масуд пезешкиани, дональд трамп, fox news, оон, международная политика, переговоры по украине 2026
Новости, Марко Рубио, США, Украина, Россия, Масуд Пезешкиани, Дональд Трамп, Fox News, ООН, Международная политика, Переговоры по Украине 2026

"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию

15:23 22.09.2026
 
© REUTERS / Eric Lee
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Eric Lee
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Администрация США сохраняет надежду на урегулирование украинского конфликта, процесс идёт тяжело. Об этом 22 сентября заявил телеканалу Fox News глава Госдепа США Марко Рубио
В оценке перспектив завершения конфликта на Украине глава дипломатии США продемонстрировал оптимистичный настрой при том, что сам процесс охарактеризовал как тяжёлый.
"Это тяжело, но мы сохраняем надежду, что нам удастся чего-то достичь на этом направлении", - сказал глава Госдепа США.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему старается сделать всё возможное, чтобы конфликт на территории Украины прекратился.
"Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец", - отметил Рубио.
По его мнению, продолжение вооружённого конфликта на Украине вредит также и России.
Госсекретарь США также рассказал в эфире программы "Fox & Friends" о войне, которую его стран и Израиль ведут против Ирана. Рубио заявил, что "центральная проблема заключается в том, что Ираном управляют безумные священнослужители, безумные священнослужители, которые придерживаются радикальных взглядов на свою религию, знаете, очень радикальных и апокалиптических взглядов на свою религию".
При этом, заметил дипломат, президент США готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трамп "готов разговаривать и встречаться с кем угодно", отметил при этом Рубио.
Новости на эту тему: The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
Интервью на эту тему: Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущем
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